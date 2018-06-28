Манафорт отримав 10 мільйонів доларів від Дерипаски – судові документи США

Ордер на обшук, документи якого стали відомі в середу, вказує на більш тісний зв’язок, ніж було відомо раніше, між головою передвиборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом і пов'язаним з Кремлем російським олігархом Олегом Дерипаскою.

У документах, доданих до запиту на ордер на обшук в липні 2017 року, агент ФБР повідомив, що податкові документи компанії, яку контролював Манафорт з дружиною, свідчать про надходження кредиту у 10 мільйонів доларів від Дерипаски.

Дозвіл на обшук апартаментів Манафорта в Вірджинії було надано, і це дозволило отримати ключові докази для висунення звинувачень Мюлером проти Манафорта в рамках розслідування можливого втручання Росії до президентських виборів 2016 року.

Документи також свідчать, що Дерипаска фінансував консультаційну роботу Манафорта в Україні в 2005-2006 роках. Інформація спирається на свідчення джерела, ім’я якого було відредаговане, що може означати, що колишній поплічник Манафорта обрав співпрацю зі слідством.

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