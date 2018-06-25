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Юристи Манафорта подали апеляцію на рішення про його ув’язнення і просять не згадувати Трампа на суді

  • Голос Америки
Пол Манафорт

Юристи колишнього голови політичної кампанії Трампа Пола Манафорта подали апеляцію на рішення федерального судді про ув’язнення Манафорта на час до судового розгляду після того, як його звинуватили у спробах вплинути на свідків, повідомляє CNBC.

Юристи Манафорта також звернулись до судді з запитом про заборону згадувати президента Трампа під час слухань судової справи, повідомляє The Hill. Згідно до судових документів, які отримало агентство новин CBS News, юристи Манафорта вважають, що злочини в яких його звинувачують трапились до того, як Манафорт приєднався до кампанії Трампа. Юристи також наголошують, що згадування про Трампа під час суду може вплинути на рішення присяжних у справі.

«Існує ризик, що присяжні у справі – більшість з яких, ймовірно, має потужні переконання стосовно президента Трампа, або сформували такі переконання через звинувачення у пресі в існуванні змови між кампанією та російськими посадовцями – не зможуть відокремити свої думки і переконання від питань шахрайства з податковими та банківськими документами, які будуть розглядатись», - написали юристи, повідомляє The Hill.

15 червня федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні, повідомляє CNN.

Суддя Еймі Берман Джексон скасувала перебування Манафорта під домашнім арештом і прийняла рішення про взяття його під варту після того, як адвокати спеціального прокурора Роберта Мюллера повідомили, що Манафорт намагався втрутитися у справи свідків, перешкоджав правосуддю.

Суддя зазначила, що Манафорт «зловживав» довірою, наданою йому півроку тому.

Суд над Манафортом на підставі пов’язаних звинувачень має розпочатися 25 липня у Вірджинії. Екс-радник українського президента Януковича заявив про свою невинність у всіх висунутих проти нього обвинуваченнях, включно зі змовою проти Сполучених Штатів.

8 червня у США проти Манафорта та його «партнера» Костянтина Килимника висунуто офіційні обвинувачення у перешкоджанні правосуддю у зв’язку зі справою, пов’язаню з роботою в Україні на підтримку Януковича.

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