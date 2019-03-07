Полу Манафорту, колишньому раднику Януковича і Трампа, сьогодні оголосять вирок у США

Суддя окружного суду у штаті Вірджинія має оголосити у четвер 7 березня, яким буде покарання Пола Манафорта за фінансові злочини, значна частина яких стосується його діяльності в Україні.

Агентство Associated Press вважає, що 69-річному Манафорту, який вже перебуває за ґратами, загрожує 20 років в’язниці, але АР також вказує, що фахівці передбачають м’якше покарання.

Пол Манафорт багато років працював в Україні радником Партії регіонів та Віктора Януковича і згідно з даними, які пролунали від американської прокуратури, отримав за свої послуги десятки мільйонів доларів.

За підсумками судового процесу минулого року присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення, що пов’язані з приховуванням українських прибутків від податкової служби США, а також через шахрайство із банківськими позиками в Америці.

Представники спеціальної прокуратури на чолі з Робертом Мюллером, що розслідує намагання Росії впливати на американські президентські вибори 2016 року, також доводили у суді, що Манафорт в Україні діяв в інтересах політичних сил, тісно пов’язаних з Москвою.

Пол Манафорт упродовж кількох місяців очолював виборчий штаб Дональда Трампа, але був змушений полишити команду кандидата після оприлюднення газетою New York Times звинувачень, про гроші отримані за роботу в Україні.

Адвокати Манафорта відкидали його зв’язки з Росією і доводили, що він, працюючи в Україні сприяв її прозахідному курсу.

Президент Янукович 2014 року втік у Росію, і український суд за результатами заочного процесу у січні 2019 визнав його винним у державній зраді та у сприянні російській агресії.

Правники Пола Манафорта просять пом'якшеного вироку, стверджуючи, що їхній підзахисний потерпає від проблем зі здоров'ям і наполягаючи, що сам судовий процес та його обставини і наслідки вже стали для нього серйозним покаранням.

Але прокурори наголосили у спеціальних нотатках, що “Манафорт не визнав свою відповідальність за те, що він сам вирішив піти на злочинні дії, які призвели до цього судового вироку”.

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