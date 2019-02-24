Записка прокурорів США щодо Манафорта детально описує його роботу на Януковича

Манафорт – «запеклий» та «нахабний» злочнець, «який неодноразово та зухвало порушував закон». Так охарактеризували колишнього голову передвиборчої кампанії Дональда Трампа прокурори США у своїй записці поданій судді в Вашингтоні в п’ятницю.

Він брехав «податковим експертам, бухгалтерам, банкам, Міністерству фінансів США, підрозділу з національної безпеки Міністерства юстиції США, ФБР, службі Спеціального прокурора, журі присяжних, власним юристам, конгресменам та урядові США», - йдеться в записці, оприлюдненій ЗМІ.

Велику частину записки прокурори присвятили роботі Манафорта на користь Віктора Януковича та Опозиційного блоку в 2005-2014 роках. Зокрема, записка детально описує як Манафорт намагався налаштувати впливових осіб в Америці проти Юлії Тимошенко і виправдати її ув’язнення, яке вчинив Віктор Янукович і яке багато хто в США вважав порушенням принципів верховенства права.

В документі наводяться докладні свідчення того, що Манафорт умисно порушував закон і відмивав незаконні надходження від лобістської діяльності на користь українських політиків через офшори.

Втаємниченість була основою лобістської діяльності Манафорта, наголошують прокурори. Вони, серед іншого, наводять такий приклад: «Манафорт створив схему, щоб очорнити колишнього високопосадовця Держдепартаменту за часів Обами і потім звинуватив конкурента Обами в проведенні цієї кампанії, щоб Україна (Янукович та Опозиційний блок – ГА) змогли отримати переваги у адміністрації Обами. Манафорт також вводив в оману конгресменів, використовуючи представника «Габсбурзької групи» в якості незалежного голосу, приховуючи, що він був оплаченим лобістом України».

Частину записки прокурорів закрито чорним чорнилом, що може означати, що інформація все ще важлива для поточного слідства, яке веде спецпрокурор США Робоерт Мюллер стосовно можливого втручання Росії до виборів США, зазначають у ЗМІ.

Записку прокурорів буде враховано при визначенні покарання Манафорту в Вашингтоні 13 березня. Очікується, що 25 лютого відповіду записку суду подадуть і адвокати Манафорта, пише, зокрема, The Washington Post. Призначення покарання судом в Вірджинії заплановане на 8 березня у справі з банківського та податкового шахрайства. Окремо суд Нью-Йорка розглядає порушення Манафортом законів штату.

За федеральними законами, Манафорт може провести від 19 до 24 років у в’язниці. Строк покарання могла зменшити угода про співпрацю Манафорта зі слідством, однак, суд встановив, що Манафорт порушував цю угоду, зокрема, стосовно інформації про свою співпрацю з Костянтином Кілімніком.

В оприлюднених документах судового засідання 4 лютого, серед іншого, зазначається, що зустріч в серпні 2016 року між Манафортом та Костянтином Кілімніком, якого в США звинувачують в роботі на російські спецслужби, "є важливою для слідства, що веде спецпрокурор" і що стосується можливого втручання Росії до виборів у США. Під час цієї зустрічі, як видно з оприлюднених документів, йшлося про Україну.

За інформацією преси, могло йтись про пропозицію так званого "мирного плану" для України.

"За новими документами суду, Костянтин Кілімнік заступник Манафорта, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом стосовно мирного плану між Росією та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича", - пише журналіст The New York Times Кеннет Вогель.

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