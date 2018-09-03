Донька Пола Манафорта змінює прізвище

36-річна Джессіка Манафорт подала документи на зміну свого прізвища з сумновідомого Манафорт на Бонд – Джесс Бонд. Очевидно, її рішення продиктоване бажання дистанціюватись від батька, якого засудили за злочини.

В заяві вона написала: "Хотіла б отримати нове ім'я Джессіка Анне Бонд замість теперішнього". Бонд – дівоче прізвище матері Джессіки. В заявці дівчина також написала, що нове ім'я більше пасуватиме її професії, повідомляє New York Post.

Джессіка є незалежним виробником фільмів. Вона вже використовувалf своє нове ім'я в роботі. В титрах до її фільму "Розі", який вийшов в липні, ім'я режисера вказано – Джесс Бонд.

Вона повідомила The Post, що зміна імені проводиться "з метою відокремлення мене та моєї роботи від громадського уявлення, яке не має нічого спільного з тим, якою я є особою".

В липні Манафорт так прокоментувала в інтерв'ю Los Angeles Times свої плани змінити прізвище: "я пристрасна лібералка і зареєстрована демократка і для мене ця ситуація була складною. Хоча я і "донька такого-то", я окрема особа і, сподіваюсь, люди це можуть усвідомити".

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