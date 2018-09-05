Чому Льовочкін надавав гроші на інавгурацію Трампа - розмірковує екс-високопосадовець Пентагону

Відповідь на питання, чому Сергій Льовочкін, який очолює прокремлівську опозиційну партію в Україні, надавав би гроші на інавгурацію Трампа, може бути пов'язана з "мирним планом", розробленим, в якості "фігового листка" для намірів адміністрації Трампа зняти санкції проти Росії. Про це в серії твітів заявляє Майкл Карпентер - колишній високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена.

"Важко повірити, що Льовочкін робив би таємну пожертву на інавгурацію, якщо б не отримував щось у відповідь. Цікаво, що у той час Льовочкін та інший український політик – Андрій Артеменко, за повідомленнями, працювали над "мирним планом", - пише Карпентер.

"План Артеменка", за інформацією ЗМІ, пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії "орендувати" Крим в України на 50-100 років.

"Мирний план" надавав переваги Росії і передбачав проведення референдуму про передачу Криму в оренду Росії на 100 років у відповідь на припинення підтримки Росією бойовиків в Україні. Це був нереалістичний план з самого початку", - нагадує Карпентер.

До Білого дому "план Артеменка", за повідомленнями, передали через юриста Трампа Коена. "Цікаво, як план потрапив до Білого дому. Артеменко передав план Майклу Коену, який на той час все ще був особистим юристом Трампа, який, в свою чергу передав його Майклу Флінну (до його відставки)", - твітує Карпентер.

Чутки про намір адміністрації Трампа послабити санкції проти Росії, спонукали американських законодавців до дій.

"В той же час, як ми знаємо, в Білому домі були намагання зняти санкції стосовно Росії, що спонукало Конгрес прийняти закон, за яким адміністрація повинна була б отримати схвалення від Конгресу для усунення санкцій", - додає Карпентер.

"План Артеменка" мав стати приводом для зняття санкцій, вважає аналітик.

"Однак, адміністрації потрібен був привід, щоб зняти санкції стосовно Росії, адже вони були введені адміністрацією Обами за війну Росії проти України. Тут мав зіграти роль "мирний план" Артеменка, який, за повідомленнями, був складений лояльними до Кремля політиками, як Льовочкін", - заявляє він.

Сем Петтен, колишній партнер Пола Манафорта, допоміг приховати походження грошей, що надійшли на інавгурацію, що порушує заборону інавгураційному комітетові приймати гроші від іноземців.

"Тепер ми дізнаємось, що Сем Петтен, який співпрацював з Полом Манафортом і Костянтин Кілімнік (який, за повідомленнями, пов'язаний з військовою розвідкою Росії), відмивали платіж Льовочкіна на інавгурацію Трампа. Багато точок просто треба сполучити в цій справі", - вважає Карпентер.

Сем Паттен, через підставну особу придбав квитки на інавгурацію за 50 000 доларів для українського олігарха. Раніше Паттен визнав себе винним у наданні лобістських послуг у США клієнтам з України без необхідної реєстрації, як цього вимагає американське законодавство.

Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 000 доларів за 4 квитки на президентську інавгурацію. Квитки було придбано через американського громадянина тому що Інавгураційний комітет не приймає гроші від іноземних громадян, але дозволяє іноземцям відвідувати інавгурацію, якщо вони самі не платили за квитки.

Повідомляється, що Паттену було відшкодовано його витрати з рахунку на Кіпрі.

Ім'я Льовочкіна фігурувало в судовій справі за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві проти Пола Манафорта. Колишній заступник голови політичної кампанії Трампа Гейтс у своїх свідченнях вказав, що Льовочкін був в числі олігархів, які сплатили Манафорту більше 60 мільйонів доларів за роботу на користь проросійської політичної сили в Україні, повідомляє The New York Times.

Гейтс також в своїх свідченнях вказав, що Льовочкін переказував мільйони доларів на таємний банківський рахунок Манафорта з рахунків у кіпрських банках, відкритих на ім'я двох компаній-оболонок.

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