З "зіркового свідка" справи Манафорта зняли GPS-спостереження

Федеральний суддя США в понеділок схвалив припинення спостереження GPS Ріка Гейтса, колишнього заступника голови виборчої кампанії Трампа. Гейтс наразі очікує на вирок.

Суддя Емі Берман Джексон погодилась зняти браслет, який відслідковує пересування Гейтса. Вона також погодилась дозволити Гейтсу, який проживає в Річмонді штату Вірджинія, вільно подорожувати на невеликі відстані.

Прокурори команди Мюллера не заперечували проти запиту Гейтса.

В лютому, Гейтс визнав свою провину з двох пунктів звинувачень – змові проти США і неправдивих свідченнях під час федерального слідства.

"Суд зараз має переваги нової інформації, включаючи те, що обвинувачений співпрацює з урядом, його свідчення під час судового розгляду у Вірджинії, а також дотримання всіх умов стосовно подорожей на тепер", - йдеться у рішенні судді, пише Politico.

Після свідчень Гейтса на суді проти Пола Манафорта, колишнього очільника кампанії Трампа було визнано винним за восьми обвинуваченнями. Згодом Манафорт сам уклав угоду визнавши свою провину.

Цієї п'ятниці відбудеться слухання у Вірджинії стосовно деталей винесення вироку Манафорту.

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