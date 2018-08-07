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США

Свідок проти Манафорта зізнався, що вкрав у нього сотні тисяч доларів

Рік Ґейтс залишає федеральний суд у Вашингтоні, 23 лютого 2018 року.

Колишній бізнес-партнер Пола Манафорта Рік Ґейтс визнає, що вкрав «сотні тисяч» доларів у Манафорта, повідомляє NBC News.

Ґейтс, який є зірковим свідком обвинувачення, сказав прокурорам, що він створив фальшиві звіти про витрати від свого імені. У нього не було точної суми в доларах, але оцінив обсяг вкраденого у «сотні тисяч» доларів.

Ґейтс зазначив, що він має владу на деяких офшорних рахунках, щоб переміщати гроші, і зробив це через банківські перекази.

Він зауважив, що Манафорт не знав.

Дивіться також: Колишній партнер Манафорта Рік Ґейтс свідчить у суді

Колишній партнер Манафорта Рік Ґейтс свідчить у суді. Відео
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Колишній партнер Манафорта Рік Ґейтс свідчить у суді. Відео

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