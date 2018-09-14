Манафорт визнав провину і співпрацюватиме зі слідством

Манафорт уклав угоду зі слідством, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Згідно до документів поданих до суду у п'ятницю, Манафорт визнає свою провину у одному звинуваченні у змові проти США, звинуваченні у перешкоджанні правосуддю та у спробах чинити тиск на свідків, повідомляє CNN.

Федеральний прокурор Ендрю Вейсман сказав у суді, що Манафорт погодився співпрацювати в обмін на те, що уряд відмовиться від решти звинувачень проти нього, наголошує The Guardian.

Звинувачення, щодо яких не було досягнуто згоди присяжних під час слухання попередньої справи, також буде скасовано, заявив адвокат Манафорта.

У відповідь на повідомлення про угоду Манафорта зі слідством, у Білому домі наголосили, що це не стосується президента.

"Це немає абсолютно нічого спільного з президентом і його переможною президентською кампанією 2016. Повністю безвідносно", - йдеться в заяві речниці Білого дому Сари Сандерс до пулу журналістів, наголошують ЗМІ.

Співпраця з прокурорами, ймовірно, обмежить можливість Манафорта отримати помилування від президента.

Напередодні, 13 вересня, Манафорт та його адвокати провели більше чотирьох годин у переговорах з командою прокурорів, які займаються розслідуванням можливої змови кампанії Трампа та Росії.

Проголошення угоди може стати кінцем однієї з найбільш активних справ в системі федеральних судів Вашингтона цього року, пише CNN. Юристи Манафорта подали сотні сторінок документів до суду, щоб відкинути звинувачення прокурорів і безуспішно ініціювали дві апеляції. Рахунки Манафорта за юридичні послуги перевищили мільйон доларів, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Про варіанти дій Манафорта напередодні другого суду - дивіться докладніше:

В суді Вашингтона, Манафорту було висунуто звинувачення в порушенні правил лобіювання, змові з метою відмивання коштів та тиску на свідків. Суд може пролити світло на таємні справи вашингтонських лобістських та юридичних елітних кіл.

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