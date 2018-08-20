Стало відомо про прекрасне самопочуття Манафорта

Команда колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, який очікує на вердикт у справі про банківські махінації та ухиляння від сплати податків у зв'язку із роботою в Україні, повідомила про хороше самопочуття їх підзахисного. Про це повідомляє американське видання Politico.

"Він почувається прекрасно", - заявив адвокат Манафорта Кевін Даунінг (Kevin Downing) у відповідь на запитання журналіста.

Присяжні продовжують розгляд справи, суддя закликав їх витрачати на винесення свого рішення стільки часу, скільки знадобиться. Раніше головуючий на суді суддя Томас Елліс заявив, що йому надходили погрози і відмовився надати ЗМІ персональні дані присяжних.

Президент США Дональд Трамп у низці твітів днями розкритикував слідчих, які висунули звинувачення проти Пола Манафорта.

Захист Манафорта подякував президенту за його слова.

Окрем оглядачі вважають, що чим більше часу знадобиться присяжним для ухвалення рішення, тим більші шанси, що їх висновок може бути відносно позитивним для Манафорта (наприклад, його теоретично можуть виправдати за окремими пунктами звинувачення, або ж відсутність одностайності присяжних може означати "розвал" справи, через процесуальні помилки - прим. ГА). Опоненти цієї точки зору вважають, що виправдання Манафорта виключене, а час роботи присяжних не варто брати до уваги.

Окремі коментатори, між тим, вже задаються питанням, як громадськість та ЗМІ могли би відреагувати на позитивне для Манафорта завершення справи.

"Якщо Манафорта "пронесе", то про що будуть говорити? Що суддя був злий, чи що команда прокурорів виявилась некомпетентною та непідготовленою? Ставлю на перший варіант, але...", - твітує Дамір Марусіч з видання The American Interest.

Дивіться також: Невада спрощує закони, щоби привабити блокчейн-компанії