Трамп висловив жаль з приводу вироку Манафорту, а про помилування ще не думав

Президент США Дональд Трамп висловив жаль з приводу вироку Полу Манафорту в суді у Вашингтоні. Про це Трамп заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Це сумна ситуація, - заявив Трамп, - З людської точки зору, це дуже сумно. Мені дуже його шкода".

Водночас президент США заявив, що не думав про помилування Манафорта.

"Я ще навіть не думав про це. Зараз я про це не думаю", - наводить слова Трампа видання The Hill.

Видання The New York Times повідомило, що у штаті Нью-Йорк з подачі місцевої прокуратури висунуто нові звинувачення проти Манафорта. Звинувачення стосуються махінацій з іпотекою та ін. Численні оглядачі відзначають, що дані звинувачення покликані гарантувати, що навіть у разі президентського помилування Манафорт не зможе уникнути ув'язнення.

Раніше суд у Вашингтоні засудив Манафорта до 73 місяців ув'язнення загалом за звинуваченнями, пов'язаними з його лобізмом в інтересах клієнтів з України. Але 30 місяців з цього терміну Манафорт відбуватиме одночасно з терміном згідно з попереднім вироком у Вірджинії, а решту 43 місяці - після. Загалом, згідно з двома вироками, Манафорт проведе за ґратами більше шести років, згідно з покаранніми, призначеними у двох судових процесах.

Раніше президент США послідовно робив заяви, які вказують, що він вважає переслідування Пола Манафорта випадком вибіркового правосуддя, яке мотивоване близькістю Манафорта до Трампа. Трамп також неодноразово вказував на відсутність ознак змови з Росією у звинуваченнях проти Манафорта. Судді в обох справах щодо Манафорта (у Вашингтоні та Вірджинії) також відзначили, що справи не стосувались закидів про змову штабу Трампа з Росією, і не дали відповідей на запитання, чи така змова мала місце.

Очікується, що незабаром слідство спеціального прокурора США Роберта Мюллера, робота якого стосується втручання Росії у політичні процеси у США, представить Конгресу США доповідь з висновками.

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