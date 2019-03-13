Пол Манафорт отримає нові терміни покарання за діяльність, зокрема пов’язану з Україною

Пол Манафорт, колишній американський радник українського президента Віктора Януковича та голова виборчого штабу Дональда Трампа, сьогодні постане у суді у Вашингтоні, де йому оголосять покарання за двома окремими обвинуваченнями.

69-річний Манафорт визнав свою провину у тому, що не зареєстрував, згідно з вимогами закону, свою лобістську діяльність у США на користь політичних сил в Україні.

Друге обвинувачення стосується його намагань впливати на свідків у судовому процесі.

Суддя Емі Берман Джексон може оголосити про ув’язнення Манафорта на термін до 10 років.

Минулого тижня йому вже присудили майже чотири роки в’язниці за рішенням іншого суду, який визнав його винним у шахрайстві з податками та банківськими кредитами.

На тому процесі у Вірджинії Манафорта зокрема звинуватили у тому, що він приховав від американської податкової служби багатомільйонні надходження за його діяльність в Україні.

Суддя Джексон може вирішити, що підсудний відбуватиме нові терміни після того, як відсидить вже оголошені в іншому суді, або одночасно.

Минулого року Емі Берман скасувала домашній арешт Манафорта і наказала посадити його під варту через звинувачення, що він намагався впливати на свідків.

Процеси над Полом Манафортом є одними з результатів роботи спеціальної прокуратура на чолі з Робертом Мюллером, головне завдання якої полягає у розслідуванні звинувачень про втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Але обвинувачення, висунуті Манафорту, не стосуються його роботи у виборчому штабі Трампа 2016 року.



Дивіться також: Наскільки впливовими на виборах в Україні є соціальні мережі? Інтерв'ю з експертом Максимом Саваневським.