Манафорт визнав, що отримав $17 млн від партії Януковича

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа стверджує, що займався політичним консультуванням Партії регіонів





Пол Манафорт, який торік деякий час був керівником передвиборчого штабу Дональда Трампа, повідомив, що його консалтингова фірма протягом двох років (від 2012 – 2014) отримала понад 17 мільйонів доларів від української політичної партії, яка мала зв'язки з Кремлем.



Це визнання міститься в документах, які Манафорт представив Міністерству юстиції США у вівторок, коли офіційно зареєструвався як іноземний агент.



Манафорт визнав, що виконував роботу в США за дорученням іноземної держави в особі української Партії регіонів, яка була політичною базою колишнього президента України Віктора Януковича.





Манафорт стверджує, що більша частина його роботи на Януковича була пов'язана з політичним консалтингом в Україні, де в той час працювало представництво його компанії Davis Manafort International.



Партія регіонів найняла Манафорта для сприяння створенню нового іміджу Януковича і його партії.

Вся робота Манафорта в Україні, про яку він повідомив, відбувалася до передвиборчої кампанії Трампа.



Згідно з документами Манафорта, Партія регіонів запросила його, щоб він допомагав партії на національних і регіональних виборах і для підтримки контактів з американськими дипломатами в Києві, які спостерігали за виборами.





«Увага Пола завжди була зосереджена на внутрішньополітичній кампанії в Україні, і це відображено в сьогоднішніх документах», - заявив представник Манафорта Джейсон Малоуні.



Однак в документах визнається, що частиною роботи фірми Манафорта було консультування українських офіційних осіб з питань взаємодії з американськими урядовцями в США.



Робота також включала консультування Європейського центру сучасної України - неурядової організації, до якої раніше входили члени партії Януковича.

Манафорт став другим колишнім учасником кампанії Трампа, зареєстрованим як іноземний агент. У березні колишній радник з питань національної безпеки Майкл Флінн зареєструвався в Міністерстві юстиції США через роботу, яку його консалтингова фірма виконувала для турецького бізнесмена.

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