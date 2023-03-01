“Пора міняти гасло підтримки України на “Надамо все, що потрібно, для якнайшвидшої перемоги” - Марі Йованович

Українці вдячні Сполученим Штатам і світу за всю надану допомогу, але її все ще недостатньо. Про це заявила під час дискусії в Інституті миру (USIP) США екс-посолка США в Україні Марі Йованович. Роковини російської війни, 24 лютого, Йованович провела у Києві, щоб, за її словами, продемонструвати єдність з українським народом і, за результатами візиту, зауважила: “Нам пора оновити багатомісячний заспокійливий слоган “Будемо з вами стільки, скільки потрібно” на “Ми надамо вам усе необхідне для якнайшвидшої перемоги”.

“Я вважаю, що перемога є абсолютно критичною і Україні важливо зберегти свою країну цілою”, - сказала Йованович. За її спостереженнями, українці все ще надзвичайно об’єднані та стійкі, мужні і впевнені у перемозі, але - втомлені роком війни. Особливо військові, які боронять країну без відпочинку упродовж року.

“Українці продовжуватимуть боротьбу, тому що вірять в Україну, вірять у свою свободу, вірять у свої родини, і у них немає вибору, тому що це екзистенціальна війна. Якщо вони перестануть боротися, Росія просто вб’є їх, тому немає іншого вибору, як продовжувати боротьбу, і вони це робитимуть”.

Йованович наголосила, що у разі захоплення української території росіянами, РФ не зупинилася б на цьому і продовжила б виходити із загарбницької війною і за межі України. “Це було б справжньою проблемою не тільки для України, не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів і всієї міжнародної системи. Це суперечило б цінностям, на основі яких усі країни підписали в ООН численні договори та угоди, що потребують удосконалення, звичайно, але зробили наш світ більш безпечним, вільнішим та процвітаючим, ніж у будь-який інший час в історії людства. І, на мою думку, це було б справжнім ударом по міжнародній безпеці. Тому даймо їм [українцям] зброю, необхідну для перемоги”, - закликала дипломатка.

Росія успішно насадила у Африці думку про те, що дефіцит пшениці та інші проблеми є результатом санкцій США, а не, як це є насправді, наслідком вторгнення Росії до України

Йованович також наголосила на важливості поширення правди, тому що Росія наразі дуже успішна у дезінформації. Так, одним із прикладів цього є ситуація у багатьох країнах Африки, де Росія успішно насадила думку про те, що дефіцит пшениці та інші проблеми є результатом санкцій США, а не, як це є насправді, наслідком вторгнення Росії до України та російської зернової блокади.

Як повідомляв Голос Америки, Марі Йованович вважає, що Сполученим Штатам слід надавати всю можливу підтримку Україні: "Це і наш бій – США, Заходу, бо якщо Росія переможе, це буде інший світ. Це буде гоббсівське «хто сильніший, той і правіший», маленькі країни будуть просто змушені підкорятися всьому, чого хочуть великі країни, і це зробить усіх нас менш захищеними, менш квітучими та менш вільними".

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