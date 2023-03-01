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- Голос Америки
“Пора міняти гасло підтримки України на “Надамо все, що потрібно, для якнайшвидшої перемоги” - Марі Йованович
Українці вдячні Сполученим Штатам і світу за всю надану допомогу, але її все ще недостатньо. Про це заявила під час дискусії в Інституті миру (USIP) США екс-посолка США в Україні Марі Йованович. Роковини російської війни, 24 лютого, Йованович провела у Києві, щоб, за її словами, продемонструвати єдність з українським народом і, за результатами візиту, зауважила: “Нам пора оновити багатомісячний заспокійливий слоган “Будемо з вами стільки, скільки потрібно” на “Ми надамо вам усе необхідне для якнайшвидшої перемоги”.
“Я вважаю, що перемога є абсолютно критичною і Україні важливо зберегти свою країну цілою”, - сказала Йованович. За її спостереженнями, українці все ще надзвичайно об’єднані та стійкі, мужні і впевнені у перемозі, але - втомлені роком війни. Особливо військові, які боронять країну без відпочинку упродовж року.
“Українці продовжуватимуть боротьбу, тому що вірять в Україну, вірять у свою свободу, вірять у свої родини, і у них немає вибору, тому що це екзистенціальна війна. Якщо вони перестануть боротися, Росія просто вб’є їх, тому немає іншого вибору, як продовжувати боротьбу, і вони це робитимуть”.
Йованович наголосила, що у разі захоплення української території росіянами, РФ не зупинилася б на цьому і продовжила б виходити із загарбницької війною і за межі України. “Це було б справжньою проблемою не тільки для України, не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів і всієї міжнародної системи. Це суперечило б цінностям, на основі яких усі країни підписали в ООН численні договори та угоди, що потребують удосконалення, звичайно, але зробили наш світ більш безпечним, вільнішим та процвітаючим, ніж у будь-який інший час в історії людства. І, на мою думку, це було б справжнім ударом по міжнародній безпеці. Тому даймо їм [українцям] зброю, необхідну для перемоги”, - закликала дипломатка.
Росія успішно насадила у Африці думку про те, що дефіцит пшениці та інші проблеми є результатом санкцій США, а не, як це є насправді, наслідком вторгнення Росії до УкраїниМарі Йованович
Йованович також наголосила на важливості поширення правди, тому що Росія наразі дуже успішна у дезінформації. Так, одним із прикладів цього є ситуація у багатьох країнах Африки, де Росія успішно насадила думку про те, що дефіцит пшениці та інші проблеми є результатом санкцій США, а не, як це є насправді, наслідком вторгнення Росії до України та російської зернової блокади.
Як повідомляв Голос Америки, Марі Йованович вважає, що Сполученим Штатам слід надавати всю можливу підтримку Україні: "Це і наш бій – США, Заходу, бо якщо Росія переможе, це буде інший світ. Це буде гоббсівське «хто сильніший, той і правіший», маленькі країни будуть просто змушені підкорятися всьому, чого хочуть великі країни, і це зробить усіх нас менш захищеними, менш квітучими та менш вільними".
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- Голос Америки
Безкарність злочинів Росії у Сирії призвела до відтворення жорстокого сценарію і в Україні - експерти
Відсутність належної реакції та відповідного покарання Росії за жорстоку війну у Сирії призвела до рішень російського президента Путіна застосувати ті самі підходи в Україні - такі висновки експертів були озвучені під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA) 28 лютого.
“Росіяни, підтримуючи режим Асада, бомбардували у Сирії цілі житлові квартали, це був не лише один житловий будинок, а саме цілі квартали, де вони провадили тактику випаленої землі, а пріоритетними цілями були цивільні особи, житлові будівлі, школи. Ви знаєте, у нас є школа для сиріт у Сирії, у яку вони поцілили багато разів, убивши учнів, вчителів. Крім того, було намагання надати ООН перелік координат із розташуванням лікарень, щоб показати росіянам - ось тут лікарні, не бомбардуйте. А згодом Росія обстріляла саме ці локації, кожну з них!” - зауважив Муаз Мустафа, виконавчий директор Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій.
Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни.Муаз Мустафа
Зараз в Україні, на його думку, росіяни діють, як і в Сирії, у тому числі дії "Групи Вагнера" та інших терористичних груп: “Це через безкарність, якою Росія користувалася в Сирії та інших місцях, де світ наче дивився убік, дозволивши цьому статися і дозволивши Путіну думати, що він може просто іти далі і робити те саме. Якщо люди дозволять цим злочинам продовжуватись в Україні, то далі й інші країни стануть жертвами російських методів війни. Ви бачите напади на лікарні, ви бачите пропаганду та дезінформацію. Як результат - бомбардування, знущання з тисяч людей, що включає масові зґвалтування. Це ми також бачимо в Україні”.
Садистські злочини показують природу і суть російської армії.Муаз Мустафа
“Садистські злочини показують природу і суть російської армії, незалежно від того, чи це «Вагнер», чи хтось інший. Це просто дуже, дуже жахливо бачити, як повторюється сценарій Сирії в Україні. Сирійський народ відчуває потужну солідарність з Україною, тому що там скоєні настільки схожі злочини, це просто та сама війна”, - каже Муаз Мустафа.
“Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями”, - підтверджує і Стівен Рапп, колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Офісі глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США (у минулому – генпрокурор Міжнародного трибуналу щодо Руанди та Спеціального суду у справах Сьєрра-Леоне).
Безкарність у Сирії була сигналом Путіну, що він зможе уникати відповідальності за масові злочини, здійснювані його військами й найманцями.Стівен Рапп
Про те, що російська агресія щодо України стала можливою через непокарання злочинців, які вчинили попередні злочини проти людяності та воєнні злочини, говорили й учасники міжнародної конференції Українського наукового інституту Гарвардського університету. Зокрема, як писав Голос Америки, на прикладі геноциду у Сребрениці, який стався майже 30 років тому.
Натомість Стівен Рапп провів паралелі між вторгненнями у Сирію та в Україну, застосуванням росіянами в обох країнах однакових підходів “які Путін і КДБ знають так добре” – тортур, вбивств, бомбардування лікарень та іншої цивільної інфраструктури.
“Бути лікарем або гуманітарним працівником в Сирії [під час вторгнення 2015 року] було, чесно кажучи, більш небезпечно, ніж бути терористом ІДІЛ”, - каже Рапп. Тому що нападники, за його словами, цілилися саме у людей, які мали надію на демократичне майбутнє Сирії.
Стівен Рапп висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд, на відміну від ситуації з Сирією, допоможе Україні притягнути до відповідальності росіян (зокрема, й за геноцид), винних у масовій загибелі українців та викраденні тисяч українських дітей.
Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей.Муаз Мустафа
Муаз Мустафа додав, що через активну підтримку Росією режиму Башара Асада, до постраждалих від землетрусу регіонів Сирії не так давно навіть не могла надійти міжнародна допомога: “Це просто ганебно, що у час найсильнішого землетрусу в історії Сирії російські військові продовжували літати над північно-західною Сирією, жахаючи людей, що опинилися просто на вулиці, і забезпечуючи прикриття та розвідку для режиму Асада, який бомбив ці території щонайменше 4 рази з того часу”.
- Голос Америки
Міненергетики США: Обговорюємо з Україною децентралізацію енергетичної інфраструктури
Міністерство енергетики США обговорює з Києвом створення в Україні нової децентралізованої енергетичної інфраструктури, яка, зокрема передбачатиме частковий перехід на чисту енергетику.
Про це у вівторок 28 лютого, на брифінгу в прес-службі Державного департаменту США для іноземних журналістів заявив заступник міністра енергетики США Дейвид Турк. За його словами, Україна могла б скористатись нинішньою кризою для реформування своєї енергетичної інфраструктури.
“Ми також хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, включно з її енергетичними системами та постачання електроенергії. Є способи зробити електропостачання децентралізованим, включно з використанням відновлюваних ресурсів, які мають певну енергетичну безпеку, а також мають переваги щодо стійкості. У нас були дійсно конструктивні розмови з українськими колегами щодо довготривалих планів, а також про їхні власні прагнення перейти на чисту енергію в їхній країні, використовуючи ресурси, які вони мають”, - сказав американський урядовець.
Російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні та глобальні наслідки цього Турк назвав однією з найбільших енергетичних криз у світі за минулий рік.
“Це невиправдане та жорстоке вторгнення Росії в Україну не лише дуже прямо вплинуло на енергетику з точки зору бомбардування електричної інфраструктури в Україні, але й мало величезний вплив на енергетику, енергетичну безпеку, доступність енергії не лише у Європі”, - зазначив Дейвид Турк. Він наголосив, що ця енергетична криза призвела до підвищення цін в усьому світі. “Ми відчули це в США, це відчули й інші країни”.
Міністерство енергетики США у співпраці з зовнішніми партнерами вже надіслало в Україну три великі партії енергетичного обладнання, зауважив заступник міністра . “Ми якраз надсилаємо третю партію електрообладнання, щоб допомогти українцям побудувати, відновити свою електричну інфраструктуру”.
Ситуацію на атомних електростанціях в Україні Турк назвав дуже небезпечною, а дії росіян навколо Запорізької АЕС - “безвідповідальною поведінкою Росії”.
“Ми співпрацюємо з нашими колегами з МАГАТЕ, зокрема з генеральним секретарем Гроссі та іншими. Він намагався зіграти конструктивну роль, запропонувати деякі правила, щоб була якась певність, щоб переконатися, що навіть у зоні бойових дій не станеться ненавмисного пошкодження електростанції”.
Втім, за його словами, конструктиву з росіянами поки не вдається досягти. “Ми ще не там. Ситуація небезпечна. Ми намагаємося співпрацювати з МАГАТЕ та іншими, і, звичайно, українським урядом, щоб спробувати вирішити деякі з цих проблем у майбутньому”.
Коментуючи енергетичну ситуацію в Європі, Дейвид Турк запевнив, що в наступну зиму країни Заходу не використовуватимуть російський газ. І визнав, що підготовка, зокрема, Європи до зими буде складною.
“У нас російський газ не буде надходити, щоб наповнити сховища, як це було минулої зими. Нам потрібно буде зробити все можливе, щоб ці енергоресурси надходили, створюючи енергорезерв. … Це буде справжній виклик, і нам потрібно буде над цим працювати”, - наголосив урядовець.
Він зауважив, що від російського газу “не лише Європа залежить, але й такі країни, як Японія, Південна Корея та інші. І ми хочемо переконатися, що ці країни також матимуть стабільні та доступні постачання енергії”.
На питання, чи Китай має вигоду від війни в Україні, заступник міністра енергетики США відповів: “ні”
“Якби я аналізував ситуацію як експерт з енергетики, то ні. Китай є великим імпортером енергетики. І ціни, які Китаю доводиться платити за нафту, газ та інші імпортовані енергоресурси, зросли, як і в інших країнах світу. То ж вторгнення Росії в Україну та цей ціновий тиск, що підвищує ціни, гальмують китайську економіку; це також гальмує економіку США; це гальмує японську економіку; це гальмує економіки в усьому світі. І ми всі повинні чітко розуміти, хто спричинив таке гальмування для всіх наших економік - це було рішення Путіна вторгнутися в Україну”, - заявив заступник міністра енергетики США.
Крім того, війна в Україні спричинила інфляцію у багатьох країнах світу, додав Турк: “Значна частина інфляції, від якої страждають усі наші країни, спричинена вторгненням Путіна в Росію – вторгненням в Україну та спричиненням нестабільності, зокрема, на світових ринках нафти”.
Напередодні в інтерв'ю Українському відділу Голосу Америки, міністерка енергетики США Ґренголм заявила, що Україна після війни має шанси стати лідером із виробництва чистої енергії: "Україна перебуває у чудовому становищі, завдяки своїм ресурсам, щоб коли війна закінчиться, бути виробником чистої енергії для власного використання, а також для експорту, особливо тепер, коли вона під’єднана до європейської енергомережі. І можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії".
- Голос Америки
Китай звинувачує США в політичних маніпуляціях, через нові заяви щодо коронавірусу
Китай звинуватив США у спробах дискредитації Пекіна та політизації питання походження коронавірусу. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу в середу, 1 березня.
На прохання прокоментувати слова директора ФБР щодо ймовірного виникнення пандемії COVID-19 через витік із лабораторії в Китаї, Мао Нін відповіла: "Сполученим Штатам не вдасться дискредитувати Китай шляхом повторення теорії "лабораторного витоку", це лише завдасть шкоди репутації самих США".
Крім того, в МЗС Китаю звинуватили розвідувальні органи США "у вигадуванні історій" та заявили, що їхні висновки не заслуговують на довіру. "Ми закликаємо США поважати науку та факти, припинити політизацію цього питання... припинити підривати міжнародну солідарність проти пандемії та глобальну співпрацю у науково обґрунтованому відстеженні її походження”, - заявила Нін.
Також у МЗС Китаю наголосили, що експерти спільної місії Всесвітньої організації охорони здоров'я після відвідин Уханя дійшли висновку, що лабораторне походження пандемії є вкрай малоймовірним.
Напередодні директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей повідомив, що пандемія COVID-19 найімовіріше поширилася саме через витік вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань, повідомляється на сторінці ФБР у Twitter. Також у ФБР заявили, що Китай перешкоджає прозорому розслідуванню цього питання.
«Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу в цьому напрямку, роботу, яку проводимо ми, роботу, яку проводить уряд США та близькі іноземні партнери", - заявив Врей.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 27 лютого, заявив, що Вашингтон наразі не має одностайної думки щодо причин виникнення пандемії коронавірусу, а розслідування досі триває. Він також наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує шукати причини поширення вірусу COVID-19, аби запобігти ймовірним новим пандеміям. "Президент хоче фактів. Він хоче, щоб увесь уряд отримав ці факти, і це те, що ми робимо. І ми просто ще не закінчили. Коли ми завершимо, якщо у нас буде щось для повідомлення американському народу та Конгресу, тоді ми це зробимо”, - заявив Кірбі.
Нові дискусії довкола питання виникнення коронавірусу розпочалися після того, як на вихідних у виданні Wall Street Journal з'явилася інформація про нову секретну доповідь американської розвідки, згідно з якою Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку із китайської лабораторії. Водночас, за даними видання, інші спецслужби, які брали участь у секретному дослідженні, знову розділилися в питанні походження Covid-19. Частина досі вважає, що вірус, ймовірно, передався природним шляхом, ще частина не визначилася.
Офіційні особи США підтвердили виданню The Washington Post, що цього року було завершено оновлений аналіз походження COVID-19, і заявили, що документ базується на свіжих даних та на новому аналізі експертів восьми розвідувальних агенцій та Національної ради з питань розвідки США.
Теорія про те, що Covid-19 поширився через аварію на лабораторії в центральному Китаї, отримала "скромне" підтвердження в останньому аналізі розвідки США після роботи маловідомої наукової групи, яка проводить одні з найсекретніших і найбільш технічно складних розслідувань федерального уряду, пише The Washington Post. При цьому видання зазначає, що агенції, які аналізували походження вірусу, наразі єдині в думці, що COVID-19 все ж не був створений людиною і не розроблявся як біологічна зброя.
Наступного тижня, за даними The Washington Post, запланована участь директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс у слуханнях в Сенаті щодо міжнародних загроз, тож, імовірно, йтиметься і про нове дослідження щодо походження коронавірусу.
- Голос Америки
Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України
Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, щоб продовжувати військову підтримку України, повідомив канцлер Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом у Берліні.
"Це залишиться постійним завданням, тому що ми сказали, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шольц.
"Підтримка України протягом року принесла нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України, - цитує CNN главу німецького уряду. - Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із запасів, доступних у Східній Європі".
Днями найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення на постачання в Україну автоматизованих розвідувальних систем, повідомляло Радіо Свобода. Серед іншого, компанія виробляє та модернізує танки, продукує снаряди та інші товари оборонного призначення.
Раніше Голос Америки повідомляв, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2. Також Натомість Німеччина, Данія та Нідерланди відремонтують для України понад сотню старіших танків Leopard 1. Крім того, Німеччина проводить навчання ЗСУ з керування німецькими танками, а загалом ЄС пообіцяли навчити користуватись західною технікою 15 тисяч військовиків з України.
Тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю Reuters.
При цьому відправлення американських танків M1 Abrams Україні - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш ніж двох років, менш ніж півтора року". Заступник міністра оборони США Колін Кол повідомив Голосу Америки: "стосується підготовки на M1 Abrams, навчання на американських танках ще не почалося [...] Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker".
У статті використано матеріали Reuters
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