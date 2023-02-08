Після перемоги Україні варто децентралізувати владу і зміцнити демократію - дискусія в Інституті миру

Україна може стати прикладом втілення найкращих демократичних принципів та має змогу “провести вибори навіть за дуже складних обставин”. Але по завершенню війни українці та міжнародна спільнота очікуватимуть децентралізації влади та вільного права до вибору керівництва країни. Такі думки лунали сьогодні під час зустрічі “Здобуття миру після війни, підтримка української демократії” у Вашингтоні при Інституті миру (USIP).

Звичайно, владу доведеться децентралізувати… Я переконаний, що це станеться

За словами старшого міжнародного радника з виборів та директора Міжнародної фундації виборчих систем IFES в Україні Пітера Ербена, для перемоги у війні абсолютно необхідним є певний рівень централізації влади.

“Тож не думайте, що хтось із прихильників демократії звинувачує нинішні політичні еліти”, - каже експерт та водночас наголошує, що після війни очікування від української влади будуть дещо іншими.

“Завжди важко зробити цей перехід. І я думаю, що ми, друзі України в міжнародній спільноті, повинні бути поруч, щоб допомогти якнайкраще. Але я точно переконаний, що Україна зможе гідно провести наступні вибори, і що навіть під час війни ми зможемо зробити деякі кроки до створення найкращого середовища для відновлення повної демократії”, - каже Ербен.

"Поряд з децентралізацією, - каже Ербен, - вибори стануть фантастичною нагодою для України показати решті світу, що можна зробити в плані зміцнення демократії".

Експерт також висловив впевненість, що українська опозиція зможе конкурувати на виборах та мати безперешкодний доступ до ЗМІ, адже “українці кілька разів виходили на боротьбу за цей принцип у своїх революціях”.

Екс-посолка США в Україні Марі Йованович наголосила, що зараз “усі демократичні країни борються за демократію”, включно з Америкою, “щоб знайти найкращий шлях вперед, і баланс між питаннями безпеки та не менш важливими питаннями свободи дійсно дуже важливий”.

Важливо почати працювати над обіцянками демократичного майбутнього зараз, а не чекати, коли війна закінчиться

“Варто пам’ятати, що демократія – це те, за що народ України боровся роками, а тепер покладає своє життя за це. І це частково є причиною такої потужної єдності у міжнародній підтримці України, тому я вважаю, що важливо почати працювати над обіцянками демократичного майбутнього зараз, а не чекати, коли війна закінчиться”, - каже Йованович.

"Важливо не тільки виграти війну, але і виграти мир, - каже дипломатка. - Українське громадянське суспільство, співпрацюючи з урядом, зараз робить це, і це важка робота".

За словами Йованович, триває не лише війна за мир, але і за майбутнє України, якою вона буде: "Коли війна закінчується, ви не просто клацаєте пальцями і раптом переходите у мирний час. Є тривалий перехід до миру. Для демократії справді важливий політичний плюралізм і досягнення балансу".

Вільям Тейлор, віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи, і колишній посол США в Україні, модеруючи зустріч, також говорив про виклики для демократичних практик під час війни. "Усі країни, які перебувають у стані війни, повинні робити для підтримки безпеки певні обмеження щодо деяких речей, які ми зазвичай робимо для демократії", - каже дипломат. Україна, за його словами, матиме ряд викликів, як то вибори і захист прав людини.

Україна матиме ряд викликів, як то вибори і дотримання прав людини

Тейлор також нагадав, що на шляху до членства в ЄС українська влада має виконати низку завдань, зокрема це і боротьба з корупцією та відмиванням грошей, з впливом олігархів та інше.

Катерина Смаглій, радниця Посольства України в США додала, що війна є доброю нагодою для президента України боротися з олігархами, у тому числі уникаючи “вибіркового правосуддя”, коли одні олігархи підпадали під дію відповідних законів, а інші ні.

Війна є доброю нагодою для президента України боротися з олігархами

Учасники дискусії нагадали, що однією з ключових проблем України упродовж багатьох років була саме роль олігархів, зокрема, у виборчому процесі, коли вони “купували” не лише політиків, а й міністрів та державне фінансування, використовували кошти від сусідньої держави на підтримку партій, що діяли не в інтересах країни.

Сьогодні ж побороти олігархат і корупцію та відстояти демократію допоможуть люди, які повернулися з війни та зробили найбільший внесок у перемогу. “Вони ніколи не дозволять корумпованим політикам вкрасти у них країну. Тому продовжуватимуть працювати на всіх рівнях, що є надзвичайно важливим”, - впевнена Катерина Смаглій.