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- Голос Америки
Після перемоги Україні варто децентралізувати владу і зміцнити демократію - дискусія в Інституті миру
Україна може стати прикладом втілення найкращих демократичних принципів та має змогу “провести вибори навіть за дуже складних обставин”. Але по завершенню війни українці та міжнародна спільнота очікуватимуть децентралізації влади та вільного права до вибору керівництва країни. Такі думки лунали сьогодні під час зустрічі “Здобуття миру після війни, підтримка української демократії” у Вашингтоні при Інституті миру (USIP).
Звичайно, владу доведеться децентралізувати… Я переконаний, що це станетьсяПітер Ербен
За словами старшого міжнародного радника з виборів та директора Міжнародної фундації виборчих систем IFES в Україні Пітера Ербена, для перемоги у війні абсолютно необхідним є певний рівень централізації влади.
“Тож не думайте, що хтось із прихильників демократії звинувачує нинішні політичні еліти”, - каже експерт та водночас наголошує, що після війни очікування від української влади будуть дещо іншими.
“Завжди важко зробити цей перехід. І я думаю, що ми, друзі України в міжнародній спільноті, повинні бути поруч, щоб допомогти якнайкраще. Але я точно переконаний, що Україна зможе гідно провести наступні вибори, і що навіть під час війни ми зможемо зробити деякі кроки до створення найкращого середовища для відновлення повної демократії”, - каже Ербен.
"Поряд з децентралізацією, - каже Ербен, - вибори стануть фантастичною нагодою для України показати решті світу, що можна зробити в плані зміцнення демократії".
Експерт також висловив впевненість, що українська опозиція зможе конкурувати на виборах та мати безперешкодний доступ до ЗМІ, адже “українці кілька разів виходили на боротьбу за цей принцип у своїх революціях”.
Екс-посолка США в Україні Марі Йованович наголосила, що зараз “усі демократичні країни борються за демократію”, включно з Америкою, “щоб знайти найкращий шлях вперед, і баланс між питаннями безпеки та не менш важливими питаннями свободи дійсно дуже важливий”.
Важливо почати працювати над обіцянками демократичного майбутнього зараз, а не чекати, коли війна закінчитьсяМарі Йованович
“Варто пам’ятати, що демократія – це те, за що народ України боровся роками, а тепер покладає своє життя за це. І це частково є причиною такої потужної єдності у міжнародній підтримці України, тому я вважаю, що важливо почати працювати над обіцянками демократичного майбутнього зараз, а не чекати, коли війна закінчиться”, - каже Йованович.
"Важливо не тільки виграти війну, але і виграти мир, - каже дипломатка. - Українське громадянське суспільство, співпрацюючи з урядом, зараз робить це, і це важка робота".
За словами Йованович, триває не лише війна за мир, але і за майбутнє України, якою вона буде: "Коли війна закінчується, ви не просто клацаєте пальцями і раптом переходите у мирний час. Є тривалий перехід до миру. Для демократії справді важливий політичний плюралізм і досягнення балансу".
Вільям Тейлор, віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи, і колишній посол США в Україні, модеруючи зустріч, також говорив про виклики для демократичних практик під час війни. "Усі країни, які перебувають у стані війни, повинні робити для підтримки безпеки певні обмеження щодо деяких речей, які ми зазвичай робимо для демократії", - каже дипломат. Україна, за його словами, матиме ряд викликів, як то вибори і захист прав людини.
Україна матиме ряд викликів, як то вибори і дотримання прав людиниВільям Тейлор
Тейлор також нагадав, що на шляху до членства в ЄС українська влада має виконати низку завдань, зокрема це і боротьба з корупцією та відмиванням грошей, з впливом олігархів та інше.
Катерина Смаглій, радниця Посольства України в США додала, що війна є доброю нагодою для президента України боротися з олігархами, у тому числі уникаючи “вибіркового правосуддя”, коли одні олігархи підпадали під дію відповідних законів, а інші ні.
Війна є доброю нагодою для президента України боротися з олігархамиКатерина Смаглій
Учасники дискусії нагадали, що однією з ключових проблем України упродовж багатьох років була саме роль олігархів, зокрема, у виборчому процесі, коли вони “купували” не лише політиків, а й міністрів та державне фінансування, використовували кошти від сусідньої держави на підтримку партій, що діяли не в інтересах країни.
Сьогодні ж побороти олігархат і корупцію та відстояти демократію допоможуть люди, які повернулися з війни та зробили найбільший внесок у перемогу. “Вони ніколи не дозволять корумпованим політикам вкрасти у них країну. Тому продовжуватимуть працювати на всіх рівнях, що є надзвичайно важливим”, - впевнена Катерина Смаглій.
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Зеленський у Британії "наперед" подякував "за потужні англійські літаки". Чи Україні нададуть винищувачі?
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту заявив, що "наперед" дякує за літаки.
"Дякую за вашу підтримку. Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому я дякував вам за смачний англійський чай, - сказав Зеленський. - І сьогодні я залишатиму парламент, дякуючи всім вам наперед за потужні англійські літаки".
"Крила свободи"
"Я звертаюся до вас і світу: бойова авіація для України. Крила - для свободи", - сказав Зеленський під оплески британських законодавців.
в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король
Під час візиту до Лондона Зеленський також зустрівся із королем Чарльзом, й перед зустріччю зазначив, що британський монарх - кваліфікований військовий пілот. "Король - льотчик ВПС, - цитує Зеленського CBS, - а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король".
У подарунок Чарльзу він привіз шолом ВПС України, на якому український льотчик написав фразу: "У нас є свобода. Дайте нам крила, щоб захистити її".
У день візиту українського президента до Лондона британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців.
"Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО. У межах цих довгострокових інвестицій Велика Британія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України", - йдеться на сайті уряду.
"Довгострокове рішення"
Як повідомляє британська інформаційна агенція PA, прем'єр Ріші Сунак звернувся до міністра оборони Бена Воллеса із проханням дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні, заявили в уряді країни, але назвали це "довгостроковим рішенням".
Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО
"Ми ще не прийняли рішення про те, чи відправляти британські винищувачі. Очевидно, що між іншими країнами триває дискусія щодо їхніх власних винищувачів, деякі з яких більше схожі на те, до чого звикли українські пілоти", - цитує слова речника прем'єр-міністра CNN із посиланням на PA.
Однак, як пише видання Financial Times, Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. Попри це газета цитує радника міністра оборони України Юрія Сака, що рішення Британії "надсилає сильний сигнал" іншим союзникам України, що прийшов час перейти одну з останніх віх - "забезпечити Україну сучасними винищувачами".
Скорочена програма навчання
Як пише FT, Сполучене Королівство навчає своїх пілотів винищувачів на літаках Hawk 2 протягом шести місяців, однак цей термін може бути скорочений до трьох місяців для досвідчених українських пілотів.
Аналітики кажуть, що Велика Британія, ймовірно, навчатиме українських пілотів на тренажерах стандартним процедурам НАТО, відображенню інформації в кабіні, форматам програмування зброї та тактиці. "Ідея полягає в тому, що коли в якийсь момент Україна отримає винищувачі НАТО, перенавчання займатиме менше часу", - заявив FT Джастін Бронк з дослідницького центру Royal United Services Institute у Лондоні.
Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід
Бронка також цитує The Telegraph. За його словами, навчання не означають, "що Велика Британія незабаром поставить реактивні літаки" Києву.
При цьому Грег Беґвелл, колишній командир Королівських ВПС у відставці, підкреслив: "Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід, навчитися використовувати системи для досягнення максимального ефекту - це ключова частина, яку можна перенести на більшість сучасних типів".
Найновішому літаку в Україні більше 30 років
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії. "Ми можемо почати з кількох ескадрилій, кожна з яких складається з 12 реактивних літаків. Якщо у нас буде одна, дві або більше ескадрилій, це буде першим кроком для пілотів, щоб адаптуватися до цього переходу", - сказав Ігнат CNN.
У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27
Ігнат зазначив, що найновішому бойовому літаку, який зараз є в Україні, більше 30 років. "У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27. Вони навіть адаптовані для використання американських протирадіолокаційних ракет HARM, які щодня вражають системи ППО противника. Але ці ракети HARM не мають тієї функціональності та ефективності, якби вони були на американських літаках або інших літаках наших партнерів".
Ігнат зазначив, що Україна буде вітати будь-який тип західного бойового літака. За його словами, F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації. Раніше він заявляв, що у Повітряних сил ЗСУ вже визначена група десятків пілотів, "які хоч завтра можуть виїхати і навчатися".
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Слідчі у справі МН17: Є "вагомі ознаки" того, що Путін схвалив поставку ракети
Гаага, Нідерланди (AP) — Міжнародна група слідчих заявила в середу, що виявила «вагомі ознаки» того, що президент Росії Володимир Путін схвалив постачання важкої зенітної зброї силам, які збили рейс MH17 Malaysia Airlines у 2014 році російською ракетою.
Однак члени Спільної слідчої групи заявили, що у них недостатньо доказів для переслідування Путіна чи будь-яких інших підозрюваних, і вони призупинили своє 8,5-річне розслідування збиття, в результаті якого загинули всі 298 людей на борту Boeing 777, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура.
Росія заперечує будь-яку причетність до збиття літака над східною Україною 17 липня 2014 року та відмовляється співпрацювати з міжнародним слідством.
Прокуратура Нідерландів заявила, що «є вагомі ознаки того, що президент Росії вирішив поставити» силам в Україні ракетну систему «Бук» — зброю, яка збила MH17.
«Хоча ми говоримо про вагомі ознаки, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута», — сказала нідерландський прокурор Дігна ван Боцелер, додавши, що без співпраці з Росією "розслідування досягло своєї межі".
Вона також сказала, що як глава держави Путін матиме імунітет від судового переслідування в Нідерландах. Команда відтворила запис перехопленої телефонної розмови, під час якої, за їхніми словами, можна було почути, як Путін обговорює конфлікт на сході України.
«Чи ми розчаровані? Ні, тому що ми думаємо, що ми зайшли далі, ніж ми могли думати в 2014 році. Чи хотіли б ми пройти далі? Звичайно, так», — сказав Енді Крааг з нідерландської поліції.
Команда повідомила родичам загиблих під час збиття MH17 про свої висновки, перш ніж оприлюднити їх.
"Було розчарування, тому що... вони хотіли знати, чому MH17 був збитий, - сказав Крааг. - Нам дійсно ясно, що сталося, але відповідь на питання, чому був збитий MH17, все ще залишається в Росії».
Ван Боцелаєр сказала, що поки розслідування призупинено, телефонні лінії залишатимуться відкритими для можливих свідків, які хочуть надати докази. Якщо це станеться, запит може бути повторно активовано.
Російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки ОРДЛО влітку 2014 року було в руках Путіна.
Рішення про постачання зброї було навіть відкладено на тиждень, «оскільки рішення приймає лише одна особа, людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції», - повідомила слідча група, цитуючи телефонну розмову, де йшлося про Путіна.
Прокурори заявили, що в той час Путін був на святкуванні Дня D у Франції.
Оголошення слідчої групи з'явилося майже через три місяці після того, як нідерландський суд визнав винними двох росіян і українця за їхню роль у збитті літака. Одного росіянина суд виправдав.
Жоден із підозрюваних не з'явився на суд, і невідомо, чи троє, визнані винними в численних вбивствах, коли-небудь відбуватимуть покарання.
Обвинувальний вирок і висновок суду про те, що ракету «Бук» класу «земля-повітря» доставлено з російської військової бази, розглядаються як чітке свідчення причетності Москви до трагедії. Росія заперечує свою причетність. У листопаді МЗС Росії звинуватило суд у підкоренні тиску голландських політиків, прокурорів і ЗМІ.
Але листопадові вироки показали, що у 2014 році Москва повністю контролювала самопроголошену Донецьку народну республіку, сепаратистську територію на сході України, звідки була запущена ракета. Ракетний комплекс «Бук» надійшов із 53-ї зенітно-ракетної бригади російських військ, яка базується в місті Курськ.
Спільна слідча група складається з експертів з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. Більшість жертв були голландцями. Він продовжив розслідування екіпажу ракетної системи, яка збила літак, і тих, хто віддав наказ про її розміщення в Україні.
Окрім кримінального процесу, який відбувся в Нідерландах, уряди Нідерландів та України подають позов проти Росії в Європейському суді з прав людини через її ймовірну роль у збитті MH17.
Висновки, оприлюднені в середу, ймовірно, посилять справу в суді з прав людини, а також можуть бути використані прокурорами Міжнародного кримінального суду, які розслідують можливі воєнні злочини в Україні.
- Голос Америки
Британія ввела нові санкції проти військових компаній Росії і "кремлівської еліти"
Велика Британія запровадила новий раунд санкцій проти "російських військових і кремлівської еліти", включаючи шість організацій, які постачають військове обладнання, зокрема безпілотники, для повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Під санкції також потрапили вісім осіб і одна організація, пов'язана з фінансовими мережами, які допомагають кремлівським елітам "зберігати багатство та владу", йдеться в заяві британського уряду, виданій після прибуття президента України Володимира Зеленського до Британії.
"Україна показала Путіну, що вона не зламається під його тиранічним вторгненням. Він відповів безладними ударами по цивільних районах і критичній національній інфраструктурі по всій країні, - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. - Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. Ми повинні збільшити нашу підтримку".
До нового санкційного переліку зокрема потрапили: уповноважений президента Росії з прав підприємництва Борис Тітов, колишній заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Микола Єгоров, власник прокремлівського видання Regum Сергій Руднов, власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт" Віктор Мячин, виробник російських безпілотників CST, військові компанії "Оборонлогістика", "Універсалмаш" і "Липецьк", Topaz, а також ІТ-компанія Moscoms.
Британія за минулий рік ввела санкції проти понад 1300 російських фізичних та юридичних осіб. Голос Америки уже повідомляв, що з нагоди візиту президента Зеленського до Лондона британський уряд оголосив новий набір допомоги включно з планом навчання українських пілотів на "новітніх літаках-винищувачах, що відповідають стандартам НАТО", а також нову програму навчання українських морських піхотинців.
Як нині заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед спеціальним самітом ЄС, Брюссель також знову посилить санкції проти Росії ближче до річниці початку її вторгнення в Україну як сигнал президенту Росії Володимиру Путіну. "Путін не досягне своїх цілей - ані на полі бою, ані через продиктований мир", - сказав Шольц у Бундестазі і додав, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Зеленський вперше офіційно перебуває в західній Європі за рік з часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Раніше були повідомлення, що Володимир Зеленський ймовірно братиме участь у саміті ЄС у Брюсселі 9-10 лютого.
У статті використано матеріали Reuters.
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