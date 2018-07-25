У м'ячі, подарованому Путіним Трампу, був передавач

Подарунок російського президента Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу минулого тижня, футбольний м'яч, викликав багато застережень – деякі з них лише наполовину в жартівливі – про те, що сувенір з Кубка світу може прослуховуватися.

Як повідомляє видання Bloomberg, виявляється, вони не були зовсім помилковими: маркування на м'ячі вказує на те, що він містив мікросхему з крихітною антеною, яка передає сигнал на сусідні телефони.

Але це не шпигунський пристрій, зауважує видання: мікросхема є рекламованою особливістю м'яча Adidas AG.

Фотографії з прес-конференції в Гельсінкі, де Путін вручив м'яч Трампу, показують, що він мав логотип для комунікації біля поля. Під час виробництва мікросхема NFC розміщується всередині м’яча під цим логотипом, що нагадує значок сигналу WiFi, повідомляє веб-сайт Adidas.

Мікросхема дозволяє прихильникам отримувати доступ до відеозаписів гравців, змагань та іншого контенту, якщо наблизити мобільний пристрій до м'яча, пояснює Bloomberg. Ця функція входить до м’яча матчу кубка Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який продається на сайті Adidas за 165 доларів (за останній тиждень – за 83 долари).

Компанія Adidas відмовилася коментувати, чи може мікросхема бути вектором хакерської атаки з боку росіян.

Хоча логотип на м'ячі рекламував присутність мікросхеми, з фотографій не можливо визначити, чи мікросхему могли видалити і замінити шпигунським механізмом або чи цілий м'яч міг бути підробленим для цієї події.

«Процес перевірки безпеки, який робиться для всіх подарунків, був зроблений для футбольного м'яча, – заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в електронному листі. – Ми не збираємося додатково коментувати процедури безпеки».

Білий дім відмовився сказати, чи були помічені які-небудь зміни в м'ячі.

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