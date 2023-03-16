Інтерв'ю
“Від трупного запаху підлогу заливали хлоркою і бетоном”. Трагедія Маріупольського драмтеатру рік потому
16 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по будівлі Маріупольського драматичного театру. Від обстрілів там ховалися сотні людей. Про те, що в театрі перебувають цивільні, свідчив великий напис “ДІТИ” перед будівлею, втім це не зупинило нападників. Точна кількість загиблих унаслідок бомбардування російським літаком невідома, у Маріупольській міськраді заявляли про близько 300 осіб.
Росіяни вже рік намагаються замаскувати сліди цього злочину: спочатку бетонували театр, щоб прибрати трупний запах, згодом будівлю майже повністю знесли. Голос Америки поспілкувався з президентом «Маріупольського телебачення» Миколою Осиченком, він із родиною виїхав із міста напередодні авіаудару по драмтеатру, а зараз підтримує зв'язок із маріупольцями, які врятувалися після бомбардування, проте їхнє життя скалічене назавжди.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Ви з родиною виїхали з Маріуполя 15 березня 2022 року. Що ви пригадуєте про ті дні в місті, чи були ваші знайомі у драмтеатрі?
Микола Осиченко, президент «Маріупольського телебачення»: Наш будинок розташований у центрі Маріуполя, і десь від початку березня я бачив, як люди з валізками, з сумками, з чимось іще йшли в напрямку драмтеатру. Люди йшли з тих районів, де відбувались активні бойові дії, з районів, де Росія вже випалювала будинки. Люди брали з собою собак, котів. Люди туди йшли, бо весь Маріуполь знав та вірив, що драмтеатр - це місце сили, місце, куди не прилетить бомба.
Люди туди йшли, бо весь Маріуполь знав та вірив, що драмтеатр - це місце сили, куди не прилетить бомба.
Плюс прагматично люди розуміли, що драмтеатр - це будівля з дуже товстими стінами. В деякі дні там було 1500 людей. Здебільшого це були матусі з дітьми, люди похилого віку, які не могли собі дати ради вдома, їм потрібно було бути десь в колективі, і саме в Маріупольський драмтеатр привозили допомогу місцеві волонтери, комунальники, військові, ті, хто лишився в місті, привозили їжу, воду, ліки, памперси, теплі речі, бо опалення не було ніде.
І саме в драмтеатрі готували дуже багато їжі. Ну, що таке їжа? Це каша. Туди також приходили люди просто поїсти. Бо щоб приготувати їжу вдома, потрібно було вийти на двір, розпалити багаття, потрібно було знайти дрова. Ми спилювали дерева, але їх ще потрібно було висушити, у розбомблених будинках ми виламували віконні рами, щоб просто закип'ятити собі воду, навіть не собі, діткам, щоб вони попили хоча б чогось теплого. Деяка вода була з систем опалення, деяка була дощова.
У розбомблених будинках ми виламували віконні рами, щоб закип'ятити воду діткам.
Драмтеатр - це був такий собі куточок захисту всіх людей, вони туди йшли, щоб там дочекатися, поки наші виб'ють окупантів. Ми тоді жили в повній інформаційній блокаді. Окупанти запускали плітки, що Київ уже здався, що Одеса вже російська, тощо. Ми не знали, чому вірити, а чому ні.
Я виїхав 15-го, і саме того дня виїхало десь 2,5 тисячі автівок, це була найбільша колона. І саме це дозволило частково розвантажити Маріупольський драмтеатр, тому що одна з точок збору людей 15 березня була біля драмтеатру. Люди машинами з'їжджалися туди, щоб звідти виїжджати разом, і дуже багато людей із драмтеатру виїхали саме напередодні авіаудару. Тобто там уже лишилося не півтори тисячі людей, а десь 800. Окупанти у своїх новинах кажуть про 18 загиблих при авіаударі, це така дурниця… Там було значно більше.
Я спілкувався за цей рік з маріупольцями, які вижили, у кожного історія окрема, кожна тягне на дуже жорстокий фільм. Але найжорсткіше інтерв'ю було в Запоріжжі.
Я знайшов у Запоріжжі родину, яка вижила в драмтеатрі, родина - це бабуся, дідусь, і їхня онука, онуці десь 8 рочків. У драмтеатрі вони жили усією родиною, там були також батьки дівчинки та її молодша сестричка. І вони були в драмтеатрі, коли туди потрапила перша бомба. З їхніх слів я зрозумів, що бомб було дві. Перша бомба вдарила по даху, обвалилися бетонні плити, цими плитами задавило маму, батька і молодшу сестричку цієї дівчинки, а вона стояла біля них, тобто плита впала в сантиметрі від неї, і це врятувало її життя. І на очах цієї дитинки її сестричка задихалася, бо їй розчавило грудну клітину бетонною плитою, вона все це бачила і так спокійно про це розповідала мені ...
Я спитав її про батьків, батьків спалило другою бомбою. Я стояв біля дівчинки, і мене підштовхнув якийсь батьківський інстинкт. Я сів на коліна й обійняв її, бо дуже її було шкода, і я відчув біля неї такий згусток болю, його можна було відчути, він був такий липкий і чорний… Весь цей біль обліпив мене, і я не міг прийти до тями кілька днів.
Життя цієї дитини вже ніколи не буде яскравим, вона бачила, як вбили її батьків, молодшу сестричку.
Життя цієї дитини вже ніколи не буде яскравим, вона бачила, як вбили її батьків, молодшу сестричку. А життя цієї бабусі та дідуся? Їхня донька загинула на їхніх очах разом з онукою, а їм зараз виховувати цю малу, і вони вискочили з театру драми, в чому були. На щастя, цього дня з Маріуполя люди теж виїжджали, і вони доїхали до Запоріжжя.
І.Ш.: Що вам відомо про спроби росіян замаскувати сліди цього злочину?
М.О.: Спочатку росіяни били себе в груди, що вони відновлять будівлю. З цією метою вони привезли своїх гастарбайтерів. Вони ночами ексгумували тіла наших людей і вивозили їх. Потім Міністерство оборони Росії виділило якісь кошти на реконструкцію драмтеатру. Зважаючи на те, що тіла людей були розірвані по шматках, дуже сильний був трупний запах. Щоб вбити той трупний запах, вони засипали хлоркою підлогу, а потім заливали бетоном. Коли їм не вистачало хлорки, вони просто заливали бетоном.
Потім комісія з Росії приїхала і побачила, що трупний запах лишився, і зрозуміло, що там загинуло багато людей, вони вирішили демонтувати будівлю драмтеатру. Зараз вони майже все демонтували, залишили тільки фасадну стіну з колонами, все інше вже майже вивезене на смітники будівельні, і екскаватори зачищають там, прямо ями риють, щоб навіть той ґрунт, просочений кров’ю наших людей, щоб навіть це вивезти. Я не сильно розумію навіщо. Увесь Маріуполь - це суцільне місце злочину, "зачистити" весь не вдасться ніяк. Але драмтеатр вони чомусь “зачищають”.
І.Ш.: Що зараз відбувається в Маріуполі, як живеться людям у місті?
М.О.: Там лишилося близько 120-130 тисяч маріупольців, також у місто привезли близько 30-35 тисяч гастарбайтерів, вони приїхали вже зі своїми сім'ями, там дуже багато військових. Військові в місті, військові поруч із містом. Майже всі санаторії й бази відпочинку зайняті російськими військовими. Окупанти ставляться до наших людей жахливо. В місті повне беззаконня, місцевий бізнес віджали собі кадирівці.
Місцевий бізнес віджали собі кадирівці.
У Маріуполі є два величезні металургійні комбінати: сумнозвісна "Азовсталь" та Металургійний комбінат імені Ілліча, який майже не постраждав від бойових дій, і це - місто у місті. Там були свої автобусні маршрути, зупинки. Зараз, наскільки мені відомо, він використовується для ремонту військової техніки, бо там дуже великі цехи. Над центральною прохідною меткомбінату висить плакат, де Кадиров, Путін і Пушилін "зустрічають" робітників.
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“Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія”, - сенатор Ріш. Ексклюзив
“Росіяни надавали винищувачі В’єтнаму та Північній Кореї. Настав наш час повернути борг”, - каже сенатор-республіканець від штату Айдахо, Джим Ріш про надання Україні винищувачів. Також за словами співголови Комітету з міжнародних відносин Сенату США, військова допомога Україні має надаватись набагато швидше.
Останнім часом всередині Республіканської партії лунають різні думки щодо доцільності допомоги Україні. Так, впливовий республіканець і губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом. Однак, його заява викликала різку реакцію багатьох його однопартійців, які виступили за допомогу Україні.
Про рік російської війни в Україні та стратегію Конгресу США на рік сенатор розповів журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій, у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, «Голос Америки»: Почнемо з теми, про яку всі зараз говорять, - надання українцям сучасних винищувачів. Чи ви підтримуєте цю ініціативу?
Я хочу, щоб Путін прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми
Джим Ріш, сенатор-республіканець, штат Айдахо: Я підтримував надання винищувачів із самого початку. Моя позиція така: росіяни, коли ми воювали у В’єтнамі та у Північній Кореї, постачали нашим ворогам винищувачі та тренували ворожих пілотів, – тепер настав наш час повернути борг.
Тож я завжди рішуче виступав за надання винищувачів. Я не сприймаю виправдань на кшталт: «Ой, ми не можемо цього зробити, бо це якось роздратує Путіна, чи щось подібне». Я навпаки хочу, щоб він прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми продовжували заламувати собі руки.
Натомість я бачу, як американські політики повторюють: “Ми не можемо це зробити, тому що це буде занадто”, або щось типу того, - я не підтримую таку позицію. Цю війну потрібно закінчити і ми маємо допомогти в цьому. Ми маємо забезпечити українців усім, що стріляє, - в межах розумного авжеж, - і рухатись далі.
Українці вразили світ своєю відданістю та перемогами. Сполучені Штати пройшли через схожі випробування у 1776-му році. Ми глибоко шануємо наших батьків-засновників, які боролись за нашу незалежність. Ми розуміємо цю боротьбу, коли дивимось на українців, які воюють за незалежність сьогодні. Сьогодні вони у тій самій ситуації, що й наші батьки-засновники колись.
Коли починають летіти кулі, тоді люди показують, з чого вони насправді зроблені. І український народ, безумовно, це показав
К.Л.: Яким, на вашу думку, має бути план західних країн та безпосередньо США, щоб запобігти новій масштабній атаці Росії?
Д.Р.: Перш за все, це залежить від президента [України Володимира] Зеленського та від його радників, - як вони збираються з цим впоратись. Вони кажуть нам, що їм потрібно, а ми докладаємо всіх зусиль, щоб дістати це. Як відомо, росіяни продемонстрували надзвичайну некомпетентність і невміння воювати – безумовно, це правда. Мені здається, зараз вони намагаються компенсувати свою некомпетентність з точки зору якості, натомість звертаючись до килькисної складової.
К.Л.: Повернімося до 24-го лютого 2022-го року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Що ви знали про вторгнення на той момент і якими були ваші прогнози?
Д.Р.: Я є членом Комітету із розвідки та співголовою Комітету з міжнародних відносин, тож я мав трохи краще уявлення про ситуацію, ніж деякі люди. Ми були переконані, що вторгнення відбудеться. Звісно, була дискусія, станеться це чи ні. Тому що Путін і раніше виводив війська на кордон. Тим не менш, я очікував на вторгнення.
Щодо прогнозів після вторгнення? В тумані війни, ніхто не знає, що станеться. Тож постало питання: яким є дух українського народу? Саме від цього залежало, куди перехиляться терези подій. І українці, безумовно, показали свій міцний дух. В результаті, так звана “наддержава” бореться із начебто слабшою країною. І ця країна, яка нібито не є наддержавою, справно б’є росіян. Все це завдяки духу українського народу. Такі речі неможливо виміряти, тож насправді не було якихось однозначних очікувань. Коли починають летіти кулі, тоді люди показують, з чого вони насправді зроблені. І український народ, безумовно, це показав.
Я всім кажу, що Путін програв цю війну. Він ніколи не окупує цю країну
К.Л.:Після повномасштабного вторгнення ви вирішили відвідати Україну. Чому ви вирішили це зробити? І що вам найбільше запам’яталося з тієї подорожі?
Д.Р.: По-перше, я спілкувався з президентом Зеленським лише через Zoom і по телефону. Ви набагато краще читаєте ситуацію, коли можете сидіти ось так і говорити віч-на-віч. Тому я хотів приїхати. А також, щоб привітати його із досягненнями українців.
Авжеж, це був незабутній досвід. Ми побували у передмісті Києва та побачили, де вони зупинили росіян і руйнування, яких завдали росіяни. Це, напевно, запам’яталось мені найбільше. Але, також звичайно, твердість і рішучість українського народу.
Я всім кажу, що Путін програв цю війну. Авжеж, він може продовжувати воювати, він може продовжувати руйнувати Україну. Але його метою була окупація цієї держави. Він ніколи не окупує цю країну. Після розмов з українцями, - починаючи від президента Зеленського і закінчуючи всіма людьми, з якими я зустрічався, - можу сказати, що вони налаштовані рішуче.
Путін ніколи не окупує цю країну, і саме тому він вже програв цю війну. Як він з цього виходитиме, я не знаю. Очевидно, що він приймав погані рішення з самого початку. Я не знаю, чому ми думаємо, що зараз він прийме якесь краще рішення. Йому потрібно знайти вихід. Йому потрібно зібрати речі і повертатись додому, поки втрати не стали ще більшими.
К.Л.: Військова підтримка України протягом цього року еволюціонувала від «Джавелінів» до систем ППО, а тепер і до танків. Багато українців задаються питанням - чому західні партнери та зокрема США не нададуть усе необхідне одразу, щоб уникнути непотрібних жертв?
Д.Р.: Я не можу відповісти на це запитання, тому що я на боці людей, які кажуть, що ми маємо надати усе необхідне, і зробити це треба зараз. Ця справа із затягуванням, - погана. Авжеж, важко пришвидшити такий складний процес і надати усе одразу. Але я незадоволений нинішньою швидкістю надання допомоги. Я багато разів обговорював це з адміністрацією Байдена. Коли я був в Україні, я відвідав кордон постачання, через який якраз передавали допомогу. Це було вражаюче. Не лише через процес передачі зі США до Польщі, але навіть більше через вражаючий процес передачі з Польщі далі на лінію фронту. Я прихильник того, щоб надавати усе якомога швидше. І ми насправді рухаємося в цьому напрямку. Не так швидко, як хотілося б. І тим паче, не так швидко, як хотілося б президенту Зеленському та українцям. Але, тим не менш, процес іде.
Минуть покоління, перш ніж хтось знову почне довіряти Росії
К.Л.: Іще одне питання, яке піднімалося протягом минулого року, – це визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Це питання піднімалося у форматі резолюції і у форматі законопроекту. Але поки що здається, що ані Конгрес, ані Білий дім не бажають робити таке визнання. Як ви думаєте, чому?
Д.Р.: Вони наводять багато технічних причин, чому цього не слід робити. Я не підтримую такої позиції. Я хочу називати Росію її справжнім ім’ям. Коли ця війна закінчиться, це все одно не буде кінець. Ця війна змінює обличчя Європи. Це обличчя не змінювалось так разюче з часів Другої світової війни. Саме після Другої світової, піднялась залізна завіса. Коли президент Рейган прийшов до влади, він 8-м років намагався розвалити Радянський Союз, і йому це вдалось.
Він дійсно був відповідальний за усі країни, які таким чином здобули свободу. І ми повинні продовжувати його спадщину. Як я вже сказав, коли війна закінчиться, це все іще не буде кінець. Минуть покоління, перш ніж хтось знову почне довіряти Росії. Після падіння залізної завіси ми думали, що вони стануть більш-менш нормальною країною. І деякий час так і було. Але ніхто не очікував, що вони почнуть середньовічну війну в 21-му столітті. Але це те, що вони зробили. Тепер навпаки, важко повірити, що вони знову цього не зроблять через 20-30 років.
Тож, ті люди, які мали бачення НАТО і вирішили об’єднатись, - були праві. І вони ще більше праві сьогодні. Їхня правота була доказана на практиці. Тож, ми будемо зміцнювати НАТО. Ми приєднаємо кілька дуже хороших нових членів. Крім того, коли це закінчиться, ми збираємось дуже ретельно проаналізувати Східний фланг і те, як його слід зміцнити.
Я хочу активізувати проти Росії усе, що можна. Росію потрібно зупинити. Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія, що вони собою представляють
К.Л.: Ви є співавтором іще однієї важливої для українців ініціативи. Це резолюція про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Ця ініціатива досі не пройшла Конгрес. Як ви думаєте, чому?
Д.Р.: Знову ж таки, люди пояснюють те, що це не робиться, технічними причинами. Я не вірю в такі аргументи. Я хочу активізувати проти Росії усе, що можна. Росію потрібно зупинити. Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія, що вони собою представляють. І світ повинен прийняти рішення, на чиєму вони боці. В ООН 193-ри країни-члени, але росіяни мають підтримку лише від жменьки країн. Я називаю їх «недобрі діячі». Це китайці, північнокорейці, іранці, сирійці, кубинці, - ви їх добре знаєте. Чи хтось дійсно хоче належати до такого клубу? Це погана компанія. Потрібно продовжувати їхню ізоляцію, наскільки це можливо.
К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи вважаєте ви, що Сполучені Штати, НАТО та інші союзники мали зробити щось інакше протягом цього року, стосовно російської агресії в Україні?
Д.Р.: Знову ж таки, я хотів би, щоб бойові потреби надходили швидше, зброя надавалася швидше. Було б добре, якби цей процес відбувався швидше. Але знову ж таки, війна це наче рух у тумані, ви повинні продовжувати йти далі, поступово роблячи крок за кроком та чітко визначати, яка ваша мета і як її досягти. Українці мають це бачення, так само й ми та наші європейські партнери. Треба продовжувати рух і поступово нарощувати темп.
К.Л.: Що би ви хотіли сказати українському народу сьогодні?
Д.Р.: Прийміть мої вітання із тими перемогами, яких ви досягли. Також прийміть мої співчуття за ціну, яку ви заплатили. Як я вже казав раніше, ми пройшли через це у 1776-му році. Мене в той час там не було, - попри те, що мої діти переконані, - але тим не менш, ми розуміємо вашу боротьбу і хочемо допомогти усім, чим можемо. І я не можу дочекатися дня, коли це закінчиться і українці зможуть почати відбудовувати свою державу. Я думаю, що після усіх цих подій Україна стане набагато сильнішою країною. І це день, на який українцям варто чекати.
Раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з його демократичним колегою сенатором Шелдоном Вайтгаузом, а також із конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, співголовами українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та конгресменом-республіканцем, Браяном Фіцпатріком.
А також із 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, із сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
Дивіться також, повне інтерв'ю із сенатором Рішем:
«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська (Тайра). Інтервʼю
«Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога», – Юлія Паєвська, прокоментувала Голосу Америки отримання міжнародної премії «Відважні жінки», а також свій візит у США.
Є достатньо американських приватних пілотів, готових захищати небо України, "я навіть поїду сам" – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон. Інтерв'ю
"Найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон, позивний Two Dogs, брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі, включаючи Пурпурове серце, чотири Почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім "Повітряніх медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.
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Також Гемптон тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході й був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту. Пілот консультує уряди США та союзників з питань боротьби з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International.
Автобіографічна книга Гемптона "Viper Pilot: Мемуари про повітряні бої" стала бестселером New York Times і була перекладена на десяток мов світу. Інші книжки автора включають "Найманець", "Володарі неба: Пілоти винищувачів та повітряний бій", "Мисливці-вбивці", "Втеча", "Погоня за демоном" і "Операція «Помста»".
F-16 могли би принести величезну зміну у війні
В інтерв'ю Голосу Америки Гемптон розповів про військову базу ВПС США в Аризоні, куди прибули українські пілоти для оцінювання навичок, про переваги F-16 над російськими і радянськими літаками, а також про те, чому українському уряду варто розглянути варіант із залученням приватних військових льотчиків для захисту українського неба.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Марія Прус, Голос Америки: Зараз двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для оцінки їхніх навичок, й дедалі більше західних лідерів висловлюються за надання Україні F-16, як і представники Конгресу США, хоча Білий дім це відкидає. Ви маєте понад 20 років досвіду служби у ВПС США і понад 150 бойових місій, чи ви можете сказати, що F-16 може мати велике значення у ході війни Росії в Україні?
щоб F-16... мав значення для ВПС України, їм доведеться відкинути старий радянський... спосіб роботи і діяти так, як роблять НАТО, Захід і Сполучені Штати
Ден Гемптон, підполковник ВПС США у відставці, пілот F-16: Я б сказав, що F-16 могли би принести величезну зміну у війні, але це також залежить від пілотів, і я не виступаю проти українських пілотів, вони чудові пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж до якого вони звикли. І вони були б першими, хто б визнав, я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і оволодіти новим типом літака, особливо таким передовим, як F-16.
До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту за рік. Коли я літав на F-16, я мав двісті-триста годин на рік, не враховуючи бойових дій. Тож ми багато літаємо. Ми стаємо дуже хорошими в тому, що ми робимо. І я думаю, що для того, щоб F-16 чи будь-який сучасний винищувач мав значення для ВПС України, їм доведеться відкинути старий радянський чи російський спосіб роботи і діяти так, як це роблять НАТО, Захід і Сполучені Штати, якщо вони хочуть ефективно використовувати наші літаки.
F-16, Су-35 і МіГ-29 - в чому різниця?
М.П.: Полковнику, що такого особливого у F-16, чому цей літак вважається таким універсальним і які основні можливості цього типу літака в умовах, коли ближній повітряний бій, за словами українських пілотів, не так вже й поширений?
літати на F-16 дуже легко
Д.Г.: Є кілька речей щодо F-16. По-перше, він ніколи не мав на меті перетворитися на те, чим став, але це такий хороший літак і він такий адаптивний. Я думаю, що ключове слово - це адаптація. Наприклад, перші F-16 називалися Block 10, ці літаки вдосконалювали так званими блоковими циклами, від Block 10 до Block 70, про який ми зараз говоримо. І F-16 - це така універсальна машина, всередині все модульне, тому вам не потрібно розбирати літак, коли з’являється нова технологія, ви просто витягуєте стару коробку та вставляєте нову.
Пілот схожий на центральний комп'ютер
Додайте до цього, що літати на цьому літаку дуже легко, коли навчитися це робити. Це дуже простий літак у використанні, як і у використанні всієї зброї, тому що все всередині літака зосереджено навколо пілота, на відміну від літаків російського виробництва. Пілот схожий на центральний комп'ютер американського винищувача. Це називається (Sensor Fusion – ред.) злиття датчиків. Тож ви отримуєте всю цю інформацію з космосу, з інших літаків, із землі, і вся вона потрапляє в кабіну, спроектовану для пілотів та налаштовану для них. Звичайно, інженери допомогли розробити їх. Але пілоти - це ті, хто сказав: "Ні, це буде працювати, а це не працюватиме".
F-16, на відміну від Eurofighter, перевірений у боях
Отже, літати на цьому літаку дуже легко. І так і повинно бути тому, що літак може робити так багато, й одна людина не могла б робити це сама, якби це не було так легко і доступно для пілота. Я думаю, це те, що відрізняє F 16, F-35 і F-22 від подібних винищувачів. Інженери працювали з пілотами, щоб це зробити.
F-16, на відміну від Eurofighter, перевірений у боях. Є багато порівнянь між Typhoon і F-16 або F-22, F-35. І я відповів би їм, що Typhoon - це чудовий літак. Він також у два-три рази дорожчий (за даними видань, вартість американського F-16 сягає 65 мільйонів доларів, російського Су-35 - 85 мільйонів доларів, європейського Eurofighter Typhoon - 124 мільйони доларів - ред.), ніж F-16, і його ніколи не випробовували в боях. Про це можна багато сказати.
F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків
Я не кажу, що це – все, але це дуже важливо, коли йдеться про технічне обслуговування літака в бойових умовах на противагу умовам мирного часу. У нас великий досвід із цим, очевидно, тому що ми постійно їздимо по всьому світу та беремо участь у боях. Але F-16 випробуваний таким чином, а інші літаки – ні.
Також він набагато менший за більшість літаків, що не має значення, якщо ви стріляєте в когось ракетами здалеку. Але якщо ви коли-небудь опинитесь у близькому бою, чого насправді не відбувається над Україною зараз, але це може статись, F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків, особливо коли він спрямований прямо на вас. Тож у цьому багато переваг.
Інші країни Європі також мають F-16. Таким чином, українські Повітряні сили України можуть отримати інші форми логістики, постачання, порад і тренування, замість навчання аж у Сполучених Штатів, тож можна також використовувати європейських союзників.
М.П.: Тож якщо ви можете порівняти F-16 із Су-35, який вважається основним літаком, який росіяни зараз використовують над Україною?
Су-35... - це мотлох
Д.Г.: F-16 проти Су-35? Моя думка та думка більшості професійних льотчиків-винищувачів полягає в тому, що Су-35 — це типова російська машина і виглядає вона красиво. Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох.
Справа в тому, що в ньому навіть немає радара AESA. AESA радар — це передовий радар із системою електронного сканування (активна фазована антенна решітка – ред.), який на 30 років випереджає радар, який знаходиться на Су-35. Також Су-35 – дуже великий. Він має два двигуни. Двигуни димлять. Це легко побачити, його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій.
системи на борту там – також типовий російський маркетинг
Інші системи на борту там – також типовий російський маркетинг, як вони кажуть, що не зрівняється з будь-яким на Заході. Але якщо уважно придивитися до цього, насправді їх легко заглушити, що ми широко використовуємо і наші союзники, з якими ми працюємо, ми навчаємо їх і даємо їм те саме обладнання. Електронне глушіння – це дуже велика справа. Наші літаки більш живучі. Я б не робив ставку у бою на Су-35 чи будь-які літаки російського виробництва.
М.П.: А як щодо МіГ-29, основних літаків, на яких українці літають зараз
Паливо - це колосальна перешкода в повітряному бою
Д.Г.: Я вважаю, що українські Повітряні сили чудово справляються з тим, що вони мають, і для того, що вони роблять, вони обороняються, чи не так? Вони захищають Україну, вони захищають міста. Це те, що МіГ-29, ми (за класифікацією НАТО – ред.) називаємо його Fulcrum (у перекладі: точка опори), він був створений для точкової оборони. Він вміщує не так багато палива. Фактично, у нього достатньо палива, щоб піднятися у повітря, зробити щось недовго, а потім спуститися. Можливо, українці модифікували свої, але російські літаки взагалі не можуть довго бути у повітрі.
Паливо - це колосальна перешкода в повітряному бою будь-якого виду. Що більше у вас його є, то, очевидно, краще.
Українці також мають перевагу у боротьбі за свої домівки та міста
Українці також мають перевагу у боротьбі за свої домівки та міста, вони знаходяться прямо над головою тих, кого захищають. Тож якщо щось трапиться і українському пілоту доведеться катапультуватися, він спускається на дружню територію. Російський пілот катапультується і потрапляє на ворожу територію. Це важливо.
Щодо можливостей, українцям певним чином заважає той факт, що росіяни зробили ці літаки, тому вони точно знають, що вони можуть, а чого не можуть. Росіяни не знають, що насправді можуть і чого не можуть робити наші літаки, окрім того, що вони бачать у новинах кожного разу, коли ми вступаємо у війну, вони бачать результати. Це має змусити їх двічі подумати, перш ніж битися з кимось із нас. Але вони не знають конкретних деталей. Тож я б сказав, що швидше українські ВПС зможуть позбутися своїх старих літаків російського виробництва та перейти на щось інше, то краще для них буде.
Інвестиція у майбутнє
М.П.: Тренування пілотів винищувачів – це велика інвестиція для будь-якого уряду. Якщо говорити про факти про пілотів американських винищувачів, скільки грошей і часу інвестовано в цих найкращих пілотів?
Д.Г.: Здається, з цифр, які я бачив багато років тому, на кожного пілота винищувача до моменту, коли ви потрапите в ескадрилью винищувачів і почнете літати, потрібно приблизно два з половиною роки, від двох до двох з половиною років. Це щоб один пілот пройшов усе це з базової льотної школи і всі інші тренування F-16 або F-15 або F-35, а потім потрапив до ескадрильї винищувачів, - на кожного пілота уряд витрачає до десяти мільйонів доларів.
на кожного пілота уряд витрачає до десяти мільйонів доларів
Що, якщо врахувати вартість літака, насправді не така значна сума. Я знаю, що це велика інвестиція для України, для будь-якої країни, але це також є дуже великим стримуючим фактором для будь-чого в майбутньому.
Не зважаючи на багатослівність, що йде з Москви, вони не атакували НАТО, і, на мій погляд, вони не нападуть на НАТО. Ви можете послухати, як Північна Корея та Китай говорять про протистояння Сполученим Штатам, але це лише розмови. Вони дуже добре знають, що було б, якби вони це зробили. Тому це великий стримуючий фактор. І для стабільності України, і для її майбутнього наявність такого стримувального фактору, який утримує будь-кого, чи то Росію, чи когось іншого, від спроб знову це зробити, — це значні інвестиції.
це велика інвестиція для України, для будь-якої країни, але це також є дуже великим стримуючим фактором
І я знаю, як мій уряд працює з цим: вони дають багато стимулів для закупівлі нашої військової техніки, вони можуть розповісти про це. Але для інших країн, я бачив, що з часом суттєво знижують ціни на техніку, вони надають доступ до багатьох наших навчальних закладів. Вони надають преференційні торговельні угоди, усілякі інші речі пов’язані з цим. І зрештою, це насправді не коштує уряду, який купує наше обладнання, стільки грошей. І я вважаю, що інвестиції в майбутнє безперечно того варті.
М.П.: Якщо ви можете пригадати свій досвід викладання для іноземних ВПС, як керувати F-16, що було найбільшим викликом? Що було інакше у випадку таких пілотів? Тому що українці зараз говорять, що саме літати на МіГ-29 і на F-16 – це не надто відрізняється, важче використовувати всю систему зброї, радари, щоб ця платформа була не просто літаком, а бойовою одиницею. Тож що, на вашу думку, зараз було б найскладнішим навчитись для іноземних пілотів?
наші системи озброєння з’єднані з усіма датчиками... - аж виступають сльози на очах
Д.Г.: Вони абсолютно праві. Я маю на увазі, що я міг би заскочити у МіГ-29 і впевнений, що зможу підняти його з землі та повернути на землю. Управління всіма системами зброї – це абсолютно інше. І, як я вже сказав, наші системи озброєння з’єднані з усіма датчиками. І це справді дивовижно - аж виступають сльози на очах. Буде цікаво почути, що скажуть ваші пілоти, коли повернуться з Аризони. Щоб навчитися робити і робити це ефективно, потрібен час.
Я маю на увазі, коли я пройшов школу на F-16, знаєте, ми виходили з неї, здатні до ближнього повітряного бою або скидання бомб, стрільби з ракетних гармат, ми могли літати через гори на висоті 100 футів зі швидкістю 500 миль на годину вночі, використовуючи інфрачервону систему націлювання. Це дивовижно. Ось що вимагає часу, тому вони абсолютно праві щодо цього. Яка інша частина запитання?
М.П.: Що було б найбільшим викликом для України?
найбільшою проблемою був менталітет
Д.Г.: Так, з мого досвіду навчання іноземних пілотів, вони не були українцями, - це були пілоти з Близького Сходу, - найбільшою проблемою був менталітет. Вони не були навчені так, як ми, вони не думають так, як ми. Тому їм нелегко вчитися на своїх помилках.
У нас є старий вислів: "Яким би не було у вас звання, ваше військове звання, воно знімається під час дебрифінгу". Тому не має значення, чи я лечу з генералом, якщо він щось зіпсував, якщо зробив помилку, я повинен вказати йому на це, звичайно, ввічливо, сказати йому, як це виправити, щоб він не повторив це знову. Цього від нас очікують.
українці... пристосуються до цього, тим більше, що їхня країна бореться за своє виживання
Насправді в наших ВПС старший офіцер був би дуже незадоволений, якби з ним так не розмовляли. Тому що ми так працюємо, так нас готували. Я не думаю, що в українських пілотів були би з цим проблеми. Росіяни, два російські пілоти, радянські пілоти, з якими я літав, мали велику проблему з цим, тому що в їхніх ВПС що вище звання, то це означає, що хтось розумніший і кращий, навіть якщо це не так. І вони не вчаться на своїх помилках.
Я не думаю, що в українців ця проблема є. Я думаю, що українці дуже легко впишуться в це мислення. І тому це насправді не те, що їм довелося б подолати. Це може бути зміна, але я думаю, що вони пристосуються до цього, тим більше, що їхня країна бореться за своє виживання.
Приватні іноземні військові пілоти в українському небі?
М.П.: Враховуючи, що українці зараз літають МіГ-29 і Су-27, скільки часу може забрати перенавчання на F-16, адже різні експерти називають різні строки. І також зараз Україна воює, як це може вплинути на навчання, порівняно зі звичайним процесом навчання в інших країнах чи інших пілотів?
Д.Г.: Я ніколи не працював і не літав з українськими пілотами, тому можу лише припустити, що вони найкращі, які є у ваших ВПС.
українських пілотів я б припустив,.. можна навчити за той самий проміжок часу від чотирьох до шести місяців
Завдяки правильній системі тренувань, які використовуємо ми або європейці, я не сумніваюся, що вони зможуть навчитись. Думаю, вони будуть дуже раді цьому. Насправді, це такі складні, але дуже цікаві та потужні літаки. Я знаю, що тут, у Сполучених Штатах, є кілька українців, як ви згадали. Я думаю, що вони можуть бути на авіабазі Люк в Аризоні (Luke Air Force Base), це велика тренувальна база для наших ВПС для F-16 і F-35. І якщо хтось і може позитивно оцінити ваших пілотів, то це ці люди, тому що вони саме цим займаються. І це величезна база, я маю на увазі, там багато літаків, багато симуляторів, багато систем, які допомагають людям навчитися керувати цими літаками.
Для американського пілота з моменту закінчення льотної школи, - не досвідчених пілотів, як українські, а ті, хто щойно закінчив навчання, - ті з нас, які опановували F-16, проводили 10 місяців на авіабазі Люк, навчаючись керувати F-16. Американські пілоти, які перейшли з інших літаків, таких як F-15, на F-16, не потребували 10 місяців, їм треба від чотирьох до шести місяців, якщо я пам’ятаю правильно.
країна зараз у стані війни, і я думаю, що Україна переможе, насправді я в цьому впевнений, але все одно чотири-шість місяців — це довго
Для українських пілотів я б припустив, - і я припускаю, що мова не є проблемою, я припускаю, що обиратимуть пілотів, які вже говорять англійською, - тоді я б сказав, що цих людей можна навчити за той самий проміжок часу від чотирьох до шести місяців.
Однак, проблема з Україною, як ви сказали, - країна зараз у стані війни, і я думаю, що Україна переможе, насправді я в цьому впевнений, але все одно чотири-шість місяців — це довго, особливо зараз, тому що зараз весна та літо. Земля суха. Замерзлого бруду немає або не буде скоро. Саме в цей час відбуваються всі бої в цій частині Європи – навесні-влітку.
Отже, скільки часу у вас є, щоб це зробити? Я б сказав, що дивлячись у майбутнє, це те, що варто зробити. Коли війна закінчиться і Україна вирішить перейти на європейський або американський літак, тоді ви працюєте з урядом, щоб переконатися, що ваші пілоти проходять ту саму програму, і таким чином, якщо в Європі знову виникнуть проблеми, українські Повітряні сили будуть ще більш готові, ніж зараз, летіти, щоб воювати та перемагати, що вони й збираються робити.
М.П.: Але чи є сенс у цьому випадку фізично вивозити їх з України і навчати, скажімо, в Європі чи США? В цей час вони не допомагають армії, вони не виконують своїх бойових завдань в Україні. Україна заявляє, що НАТО – це майбутнє України, а також євроінтеграція, стандарти НАТО. Але чи є сенс готувати українських льотчиків прямо зараз, якщо вони не зможуть скоро повернутися до бойових дій?
найкращий терміновий захист українського повітряного простору є ракетні системи "земля-повітря" та сучасна протиповітряної зброя
Д.Г.: Це чудове питання, оскільки я вже казав, що це є питанням часу. Тому для України є й інші варіанти. Я маю на увазі, що вам потрібно дивитися в майбутнє, але спочатку ви повинні виграти війну, так? Ніхто не знає цього краще за Україну.
Я сказав рік тому, коли мене запитали про найкращий терміновий захист українського повітряного простору є ракетні системи "земля-повітря" та сучасна протиповітряної зброя, які ми повинні були дати і все ще можемо дати Україні. Таким чином якщо російські ВПС залетять в український повітряний простір, вони не повернуться.
коли хтось вилітає вранці і не повертається, це створює проблеми з бойовим духом
І повірте мені, я бачив це не у своїх ВПС, але в інших ВПС, що коли хтось вилітає вранці і не повертається, це створює проблеми з бойовим духом серед людей, які залишилися там. І я думаю, що зараз у росіян дуже серйозна деморалізація, оскільки вони втрачають так багато людей.
Але потрібно перетворити повітряний простір над Україною в безпольотну зону для росіян.
Ніхто ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це намагались зробити раніше. Наші країни пробували. Не можна виграти війну з повітря, але можна програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір.
Не можна виграти війну з повітря, але можна програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір
Отже, ракети та гармати – це одне, але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду – це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16, і це питання політики. Це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо. І це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну.
Коли війна закінчиться, ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. Як ви сказали, вони потрібні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який зараз може змінити хід боротьби. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи, ракети, але також принаймні подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною, не деінде, а саме у небі над Україною.
"Я навіть поїду сам, можете на мене розраховувати"
принаймні подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною
М.П.: Ви згадали кілька тем, які я хотіла би детальніше розкрити, але почнімо з приватних військових компаній. У вас є досвід, чи ви могли розповісти нам трохи більше, як би виглядало рішення для України, якщо ви могли б вдатися в деталі?
Д.Г.: Для України рішення виглядало б як придбання F-16, тому що вони найдоступніші, і вони вже є в Європі, деякі країни Європи їх уже мають. ВПС Польщі, ВПС Нідерландів, деяких скандинавських країн, також є американські F-16. Політичний аспект цього питання вони мають вирішити.
ви повинні спочатку виграти війну
Але найважливіше – знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на цих літаках і не потребують навчання. Це швидше рішення, ніж відправляти українських пілотів до США та відправляти їх на програму навчання. Це буде добре, коли війна закінчиться, але ви повинні спочатку виграти війну, і це один із шляхів зробити це, як це можна зробити. Знову таки, це мають вирішити уряди та політики.
Я вам скажу, що доступ до таких пілотів є. І це цілком здійсненний варіант. Тож сподіваюся, люди, які при владі у вашій країні, почують це і, можливо, задумаються над цим.
М.П.: Тож чи можете ви сказати, що є достатньо таких американських пілотів, які працюють на приватні компанії або базуються у Європі? Хто може бути більш відкритий до такого?
є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв’яже свої питання
Д.Г.: Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв’яже свої питання. Наш уряд дуже заплутаний і складний, і це питання для них. Є також європейські пілоти, які навчаються на F-16, тому є достатньо пілотів для цього. Є лише деякі важливі деталі щодо роботи та боротьби за інший уряд, які потрібно було б вирішити.
Але, ви знаєте, це ключове питання, Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт, це добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що в цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це робити, і я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати.
Штурмовики чи винищувачі?
М.П.: Якщо говорити про те, що зараз відбувається в українському повітряному просторі, то там є не просто різні типи ракетних комплексів, а й дешеві безпілотники з Ірану. Отже, як би ви сказали, що винищувачі F-16 можуть бути ефективними проти такого роду викликів і загроз з боку Росії? Оскільки вони варіюються від крилатих ракет або ракет "земля-повітря", "повітря-земля" до дронів, а лише нещодавно Росія вперше обстріляла Україну ракетами "Кинджал"?
я б пролетів над дроном дуже низько і дуже швидко, запалив форсаж і просто спалив би його
Д.Г.: Знаєте, коли ви запитували про F-16 раніше, це одна перевага, яку він має перед багатьма іншими літаками, тому що його називають багатоцільовим винищувачем (multirole fighter). Він може літати крізь повітряний простір, збивати та вражати літаки, він може знаходити дрони. Я б не витрачав ракету на дрон, я б збив її чимось іншим. Насправді я б пролетів над дроном дуже низько і дуже швидко, запалив форсаж і просто спалив би його.
Але він також може переключитися на скидання бомб, на знищення ракет "земля-повітря". І може переключитися, що важливо для України, на близьку підтримку з повітря.
F-16 може надавати близьку підтримку з повітря, і він може... миттєво переключитися на збиття МіГа
Багато з того, що робить пілот F-16, це надає безпосередню підтримку з повітря, і його навчають робити це. [Штурмовик] A10 також є ще одним нашим відомим літаком для цього, але він в іншій категорії, ніж F-16. F-16 може надавати близьку підтримку з повітря, і він може подбати про себе. Або якщо він захищає українські війська на землі або підриває міст, і раптом з'являється російський МіГ, він може миттєво переключитися на збиття МіГа, а потім повернеться до близької підтримки з повітря. Ось що робить його таким універсальним винищувачем.
Що стосується бойових безпілотників, ми можемо зафіксувати їх на наших радарах. Але, знаєте, чи збиваєте ви його ракетою, чи намагаєтесь вистрілити з гармати, це залежатиме від ситуації. Ви знаєте, я сам ніколи не збивав жодного дрона, але я вже мав з ними справу на полі бою.
А ще є проблема гелікоптерів. Ви знаєте, я думаю, що ваші високопосадовці говорили про вертольоти?
гелікоптер дуже вразливий до ракетних комплексів, що запускаються з плеча, до зенітного вогню, а також до винищувачів противника
М.П.: Так, голова військової розвідки Кирило Буданов – говорив про те, що штурмовики Thunderbolt й гелікоптери важливіші за винищувачі. Так, це було б моє наступне питання.
Д.Г.: Я би сказав, що просто зараз такий літак, як F-16, важливіший, оскільки він є багатоцільовим винищувачем і може атакувати "повітря-земля" і "повітря-повітря", тому що A10 насправді не може захищатися від літаків.
Якби ви мали перевагу в повітрі над Україною, якщо б ви контролювали повітряний простір, було б інакше. Але цього не станеться прямо зараз, і ви маєте спільний кордон із Росією, тож, ймовірно, цього ніколи не станеться, доки вони не вирішать припинити війну.
І що стосується вертольотів, то вони підходять для піхотних підрозділів, які воюють один з одним на землі. Але гелікоптер дуже вразливий до ракетних комплексів, що запускаються з плеча, до зенітного вогню, а також до винищувачів противника. Треба бути дуже обережним, коли ви їх використовуєте, я думаю, що росіяни втратили наразі понад двісті гелікоптерів, десь так – тому що вони не контролюють повітряний простір. І це чудовий приклад того, що станеться, якщо ви спробуєте використати не той літак у неправильному місці, і чому щось на кшталт F-16 або навіть Typhoon було б кращим, оскільки він може захистити себе та робити інші речі.
"Не знаю, де я взяла силу, але я зрозуміла: буду плакати, покажу слабкість, вони мене знищать". Інтерв'ю з колишньою цивільною заручницею
На кінець лютого у реєстрі Національного інформаційного бюро України можна знайти інформацію про 963 цивільних заручника, яких незаконно утримує Росія з початку повномасштабного вторгнення. За даними правозахисних організацій, ця цифра у кілька разів більша. Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони, стверджує, що 40% тих, кого утримує Росія – цивільні. Серед затриманих – значна частка жінок різного віку.
За даними дослідження «Бранки. Аналіз свідчень жінок, звільнених з російського полону», проведеного Медійною ініціативою за права людини, умови утримання жінок у полоні майже нічим не відрізняються від чоловіків. Деяких жінок тримали в камерах із чоловіками, не забезпечували їжею, питною водою, засобами гігієни, погрожували катуванням і катували. В результаті обміну Україні вдалося звільнити 107 цивільних заручників.
Людмила Гусейнова – одна з них. Мешканка окупованого Росією Новоазовська була затримала у 2019-му за свою проукраїнську позицію. Вона пройшла катівню «Ізоляція» та провела три роки за гратами в Донецькому СІЗО. Про своє затримання, тортури, катування та життя на волі колишня заручниця розповіла в інтерв’ю Ірині Соломко.
Ірина Соломко: Пані Людмило, ви – мешканка Донецької області з проукраїнською позицією, ви жили на окупованій території, говорили українською, мали українські книжки та прапор. Це розбиває міф про «російський Донбас».
Людмила Гусейнова: Всі знають ціну російським міфам. Так, це міф, і час відкрити очі усьому світу на те, що там живуть громадяни України. І вони жили там у 2014 році, і вони продовжують там жити. Я це знаю, бо складними шляхами, але знаходжу можливість з ними спілкуватися. Вони чекають на звільнення території, вони чекають на можливість сказати вільно рідною мовою те, що вони думають про цю ситуацію.
І.С.: Ваша проукраїнська позиція була одна з причин вашого затримання. Ви її не приховували. Ви розуміли, що це може статися?
Л.Г.: Мене декілька разів попереджали люди, котрі перейшли працювати на окупаційну адміністрацію. Я не приховувала своєї позиції, я нічого не змінила у своєму житті. Я просто допомагала дітям. Я не закликала до повалення цієї влади, єдине, що я дуже хотіла, щоб в серцях дітей, котрі були на окупованій території, була любов і повага до своєї рідної країни. Щоб вони знали, що це розмежування – тимчасове, і по той бік цієї лінії живуть люди, які збирають для них книжки, одяг, їжу, пишуть їм листівки зі словами любові та підтримки. Я дуже сподіваюся, що ця любов у душах і серцях цих дітей залишилися.
Це все виглядало, як дешева шпигунська вистава. Мені було смішно. Але коли вони надягли кайданки та мішок на голову, повезли мене в Донецьк. Коли почали роздягати та чіпати своїми руками. Коли заштовхнули у камеру, і я почула, що це – «Ізоляція», мені стало страшно
І.С.: Як вас затримали?
Л.Г.: Коли біля мене зупинилися автівка, я подумала, може, люди щось запитати хочуть. Але потім вони вихопили сумку та заштовхнули мене у машину. Це все виглядало, як дешева шпигунська вистава. Мені було смішно. Але коли вони надягли кайданки та мішок на голову, повезли мене в Донецьк. Коли почали роздягати та чіпати своїми руками. Коли заштовхнули у камеру, і я почула, що це – «Ізоляція», мені стало страшно.
І.С.: На той момент вже всі знали, що «Ізоляція» це катівня для людей з проукраїнською позицією та військових. Які були ваші думки, коли ви зрозуміли, що потрапили туди?
Л.Г.: Не знаю, де я взяла ту силу, але я зрозуміла, якщо буду плакати, якщо покажу слабкість, вони мене знищать. Вони зрозуміють, що я слабка. Але перші дні я боялася не за себе. Коли я чула страшні крики людей, яких катували, я більш за все боялася почути голоси своїх рідних. Бо я знала, що, зазвичай, забирають родинами, бо так краще психологічно давити на людину. Бо тоді вона погодиться визнати себе винною у чому завгодно. Ті перші декілька днів – це був суцільний жах. Я не могла спати, це були найгірші дні у моєму житті.
І.С.: У цій катівні ваші права людини були повністю порушені.
Л.Г.: Так, я була позбавлена усього. Найстрашніше, що я була позбавлена зв'язку з рідними, я не знала, що відбувається з ними, а вони – зі мною. Потім я вже дізналася, що вони впродовж місяця шукали мене, об’їздили усі лікарні, морги, поліцейські відділки. Я вважаю, що це було катування, мене змушували їсти кашу, котру переміщували із землею та мишиним послідом. Вони слідкували за цим через відеокамери. Дівчина, котра була в камері зі мною, вона мені сказала, що робити, - сховати пакет під столом, щоб його не було видно, і не ковтати, а потроху викидати туди той бруд.
Вони не давали ні сісти, ні лягти. Я повинна була з 6 ранку до 10 вечора стояти. Вікна були замальовані фарбою, тому ми не знали: день на вулиці чи ніч, зима – чи літо. І лише дві дуже потужні лампи світили у наші обличчя. Ми не могли відвернутися від них або закрити обличчя руками чи ковдрою. Коли я виходила з камери, мені одягали мішок на голову. Так само я повинна була його вдягати у камері, коли був стук у двері або відкривалися «кормушка» .
Мені пощастило, бо рідні знайшли адвоката. Він коштував недешево, але він домовився, щоб мене перевели з «Ізоляції» до СІЗО у Донецьку. І, незважаючи на жахливі побутові умови, мені стало легше. Коли я приїхала та вперше почала спокійно перевдягатися, бо там не було камер спостережень, я побачила, що по боках моє тіло було чорне від синців.
І.С.: І цивільні заручники, і військовополонені говорять про сексуальне насильство. Що ви бачили?
Л.Г.: Мене декілька разів били, але синці були від того, як нас водили. Бо коли тебе ведуть із зав’язаними руками та мішком на голові, ти нічого не бачиш. Ті, хто тебе супроводжують, спеціально підштовхують тебе, і ти падаєш. І це їх дуже смішило.
Я вірю, що прийде час, коли ці дівчата також будуть свідчити про те, що з ними робили.
Одного разу, коли у мене знімали відбитки пальців, я запитала, то в чому мене звинувачують? Вони сказали у тому, що я маю проукраїнські погляди. Тоді я запитала: "Мене хочуть судити за мої думки?" Він відповів, що зараз війна, і я не маю права щось там собі думати. І щоб мій рот був зайнятий, і я не розповідала про те, що думаю, приїдуть бойовики, і я буду задовольняти їх своїм ротом.
І я зрозуміла, що це може бути правдою. Що будь-якої миті ці п'яні бойовики можуть приїхати та робити зі мною все, що завгодно. Я чула, як кілька разів вночі відчинялися двері сусідніх камер, і дівчат виводили з камер. Я розуміла, що вони не можуть чинити опору. Я вірю, що прийде час, коли ці дівчата також будуть свідчити про те, що з ними робили.
І.С.: Якщо говорити в цілому про цивільних заручників, до них прикуто набагато менше уваги, аніж до військовополонених, як багато таких як ви, ви побачили за ґратами?
Л.Г.: Коли я туди потрапила, то була практика, що так званих «політичних» навмисно саджали до камер з кримінальними злочинцями. Мене посадили у камеру на 20 осіб. На горі двоповерхової нари я побачила залякану жінку. Це була Оля Фоменко. ЇЇ затримали на блокпосту, коли вона їхала до своєї мами у Донецьк за те, що у неї на рюкзаку був маленький символ України. І хтось з черги її здав. Її затримали та засудили. У той час, коли ми зустрілися, вона була фізично та психологічно знесилена. Її називали «укропкою». Перші півроку я теж для цих жінок була «укропкою». Але я, мабуть, сильніше за Олю. Я намагалася їй допомагати. Мене рятувало те, що мої рідні передавали щотижня передачі, в яких були цигарки. І це дуже допомогло змінити ставлення до мене.
І.С.: Ви були за ґратами три роки. За цей час ви не отримали вирок суду. За ваше звільнення боролися ваші рідні та друзі у Києві. Чи ви відчували, що цей момент наближається?
Для себе я зараз обрала місію – боротися за жінок, котрі 4-5 років утримуються в таких неможливих умовах, і не знають, що завтра буде з їхнім життям.
Л.Г. Адвокат мені з першого разу, коли я його побачила, це було два місяці після того, як мене затримали, сказав, що рідні подали мене на обмін, а він нічого не може зробити для мого звільнення. Я дуже сподівалася, що буде обмін у 2020-му, але мене нікуди не викликали, мене ні про що не питали. Мене по півроку не водили до слідчого, а було таке, що мене вивозили за території СІЗО і змушували підписати порожній папірець. І ти розумієш, що тебе знову можуть повести в «Ізоляцію» або зробити з тобою все, що завгодно. І ти його підписуєш. І так було кілька разів, і не лише зі мною.
Звісно, за мене боролися рідні та друзі, і я дуже вдячна за це. І для себе я зараз обрала місію – боротися за жінок, котрі 4-5 років утримуються в таких неможливих умовах, і не знають, що завтра буде з їхнім життям.
Зараз я знаю, що «політичних» жінок зібрали вже в одну камеру, але це найстрашніша та найгірша камера, бо зверху – камера, де утримують туберкульозних хворих.
І.С: У своїх інтерв’ю ви говорите, що боретеся за звільнення Ольги Мелещенко. Розкажіть її історію.
Л.Г.: Так, вона була моєю сусідкою по камері останні півроку. Її забрали за те, що вона лайкала повідомлення у соціальній мережі. У неї вдома залишилася дитина, коли її забрали їй було чотири роки. Я бачила, як вона страждала за своєю дитиною.
Нещодавно, мені наснився сон, що я повернулася у в’язницю, я боялася, кричала та зрозуміла, що не зможу більше це пережити. Але я також знаю, якщо мені зараз скажуть, повернутися у в’язницю, а ці 20 жінок з СІЗО опиняться на волі, я зроблю це.
Нещодавно, мені наснився сон, що я повернулася у в’язницю, я боялася, кричала та зрозуміла, що не зможу більше це пережити. Але я також знаю, якщо мені зараз скажуть, повернутися у в’язницю, а ці 20 жінок з СІЗО опиняться на волі, я зроблю це.
І.С.: Ви зараз у Нью-Йорку, будете в Вашингтоні, на найвищому рівні говорите про звільнення цивільних заручників. Чи достатньо Україна та світ робить для їхнього звільнення?
Л.Г.: Коли я була там, і у нас не було жодної інформації, ми не розуміли, що відбувається. Коли проходить рік за роком, а обмінів немає, здається нічого не робиться. Коли мене звільнили, я подумала, що нарешті почався рух, і нарешті, почали звільняти цивільних заручників та жінок. Але пройшов місяць, другий, і знову все зупинилося. Я знаю, що Україна бореться, але мені, мабуть, хочеться щоб робилося більше.
І.С. Пережити полон – складно, але ще складніше повернутися до мирного життя. Ви вже чотири місяці на волі, чи вдається це вам?
Л.Г.: Мабуть, те, що я собі обрала таку місію – добиватися звільнення інших жінок, це дає мені сили. Але я ще не відчуваю повною мірою свободи. Мене дуже підтримують інші жінки, котрі були звільнені у 19-му, а також громадські організації, котрі опікуються проблемами полонених та жінок. Але, на жаль, у мене відчуття, що суспільство і держава не розуміють, що нам потрібно.
І.С.: Яка ваша найбільша мрія?
Л.Г.: Звісно, як у всієї України та світу, – перемога України. А особиста – просто побути з рідними та подорожувати.
І.С.: Ви би хотіли повернутися до Новоазовська, адже це – ваш дім?
Л.Г.: Тут моє серце розривається, бо так це – мій дім, ми його будували своїми руками, і вже навряд чи побудуємо новий. Зараз ми живемо у чужій квартирі. І серце рветься туди, де моя домівка, моє подвір’я з трояндами, де я мріяла сидіти з друзями. А з іншого боку, це місто завдало мені багато болю. Я знаю, що там живуть люди, котрі писали на мене доноси. Але я не хочу, щоб вони були покарані, бо, можливо, вони це робили з примусу. А якщо вони так насправді думали, я не хочу щоб їх карали за їхні думки, так як покарали мене.
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