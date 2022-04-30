Маркарова: “Сьогодні ми робимо акцент на озброєнні за стандартами НАТО” 

Законопроект про ленд-ліз для України, який у четвер, 28-го квітня, пдтримали в Палаті представників Конгресу, “робить серйозну де-бюрократизацію багатьох процедур, надає ширші повноваження президенту”. Таким чином посолка України у США прокоментувала українським журналістам останні ініціативи на підтримку України від Білого Дому та Конгресу.

“На сьогоднішній день, головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.

Дипломатка також підкреслила, що протягом одного тижня Палата представників проголосовала за ленд-ліз, а президент США Джо Байден зробив запит щодо надання додаткових бюджетних коштів Україні. За її словам, коли Конгрес підтримає виділення додаткових коштів, вони підуть на різні програми допомоги Україні, і зокрема - на програму ленд-лізу.

“Це іще не сам ленд-ліз так би мовити, це не сам договір, в якому написано: Що? На яку суму? І коли? Це все одно - бюджетний процес. За наші власні кошти нам ніщо не заважає і зараз купувати (ред. озброєння) Питання ленд-лізу це питання надання Сполученими Штатами нам (ред. озброєння). Але на сьогоднішній день США надають нам (ред. озброєння) через декілька програм. Просто у нас з’явиться ще одна можливість, інструмент, через який, можна буде співпрацювати”, - пояснила Маркарова, відповідаючи на запитання "Голосу Америки".

Маркарова зазначає, що навіть до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ мав потужну співпрацю із Вашингтоном. Так, у 2021-му США вже виділили Україні 650 млн. долларів на воєнну допомогу. А з моменту початку повномасшатбної війни Україна вже майже освоїла 3,5 мільярди долларів, виділених Конгресом на озброєння. Із нинішніх потреб України посолка виділяє три основні пункти: безпека, бюджет, гуманітарна допомога.

“Ми розуміємо ситуацію на фронті, ми розуміємо ситуацію в економіці, тому і президент, і прем'єр-міністр усі дуже активно працюють для того, щоб у нас були додаткові ресурси. По-перше, на підтримку безпеки. По-друге, підтримка бюджетна дуже важлива, тому що вплив війни на наші публічні фінанси величезний, негативний. Ми збираємо зараз коаліцію країн, які допоможуть, особливо в короткотерміновій перспективі. І звичайно - гуманітарна допомога”, - розповідає посолка України у США.

Також Маркарова позитивно відзначила зустріч міністрів оборони майже 40-ка країн-партнерів на військово-повітряній базі США в Німеччині "Рамштайн”. За її словами, подія, ініційована американською стороною, дозволила створити постійнодіючу, координаційну групу допомоги Україні.

“Усі наші партнери абсолютно чітко розуміють та знають, які саме види озброєння нам потрібні. Тому завдання зараз їх знайти, максимально швидко отримати і доставити. Але, що це буде, давайте будемо говорити, коли воно вже буде ефективно використане і приноситиме результати”, - розповідає Маркарова і додає, - “на сьогоднішній день головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.

У четвер, 28-го квітня, Палата представників підтримала законопроект про ленд-ліз для України, який раніше був проголосований у Сенаті. Законопроект фактично дозволяє США віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. У подальшому використана військова техніка може бути списана. А за знищену техніку не доведеться платити.

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