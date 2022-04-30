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Маркарова: “Сьогодні ми робимо акцент на озброєнні за стандартами НАТО”
Законопроект про ленд-ліз для України, який у четвер, 28-го квітня, пдтримали в Палаті представників Конгресу, “робить серйозну де-бюрократизацію багатьох процедур, надає ширші повноваження президенту”. Таким чином посолка України у США прокоментувала українським журналістам останні ініціативи на підтримку України від Білого Дому та Конгресу.
“На сьогоднішній день, головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.Оксана Маркарова, посолка України у США
Дипломатка також підкреслила, що протягом одного тижня Палата представників проголосовала за ленд-ліз, а президент США Джо Байден зробив запит щодо надання додаткових бюджетних коштів Україні. За її словам, коли Конгрес підтримає виділення додаткових коштів, вони підуть на різні програми допомоги Україні, і зокрема - на програму ленд-лізу.
“Це іще не сам ленд-ліз так би мовити, це не сам договір, в якому написано: Що? На яку суму? І коли? Це все одно - бюджетний процес. За наші власні кошти нам ніщо не заважає і зараз купувати (ред. озброєння) Питання ленд-лізу це питання надання Сполученими Штатами нам (ред. озброєння). Але на сьогоднішній день США надають нам (ред. озброєння) через декілька програм. Просто у нас з’явиться ще одна можливість, інструмент, через який, можна буде співпрацювати”, - пояснила Маркарова, відповідаючи на запитання "Голосу Америки".
Маркарова зазначає, що навіть до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ мав потужну співпрацю із Вашингтоном. Так, у 2021-му США вже виділили Україні 650 млн. долларів на воєнну допомогу. А з моменту початку повномасшатбної війни Україна вже майже освоїла 3,5 мільярди долларів, виділених Конгресом на озброєння. Із нинішніх потреб України посолка виділяє три основні пункти: безпека, бюджет, гуманітарна допомога.
“Ми розуміємо ситуацію на фронті, ми розуміємо ситуацію в економіці, тому і президент, і прем'єр-міністр усі дуже активно працюють для того, щоб у нас були додаткові ресурси. По-перше, на підтримку безпеки. По-друге, підтримка бюджетна дуже важлива, тому що вплив війни на наші публічні фінанси величезний, негативний. Ми збираємо зараз коаліцію країн, які допоможуть, особливо в короткотерміновій перспективі. І звичайно - гуманітарна допомога”, - розповідає посолка України у США.
Також Маркарова позитивно відзначила зустріч міністрів оборони майже 40-ка країн-партнерів на військово-повітряній базі США в Німеччині "Рамштайн”. За її словами, подія, ініційована американською стороною, дозволила створити постійнодіючу, координаційну групу допомоги Україні.
“Усі наші партнери абсолютно чітко розуміють та знають, які саме види озброєння нам потрібні. Тому завдання зараз їх знайти, максимально швидко отримати і доставити. Але, що це буде, давайте будемо говорити, коли воно вже буде ефективно використане і приноситиме результати”, - розповідає Маркарова і додає, - “на сьогоднішній день головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.
У четвер, 28-го квітня, Палата представників підтримала законопроект про ленд-ліз для України, який раніше був проголосований у Сенаті. Законопроект фактично дозволяє США віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. У подальшому використана військова техніка може бути списана. А за знищену техніку не доведеться платити.
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- Голос Америки
Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео
У суботу Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі прибула до залізничного вокзалу Львова. Джолі зустрілася та поспілкувалася з волонтерами про підтримку, яку вони надають переселенцям, особливо дітям. «Я знаю, наскільки цілющим є те, що хтось показує людині, що вона важлива, що її голос є важливий». За останніми підрахунками агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), цього року близько 8,3 мільйона людей покинуть Україну.
- Голос Америки
Анджеліна Джолі в Україні із приватним візитом – УВКБ ООН
У суботу актрису, режисерку та спеціальну представницю ООН у справах біженців Анжелину Джолі помітили у Львові. Відео, розміщене українською журналісткою Майєю Підгорецькою та поширене багатьма ЗМІ, показує, як акторка роздає автографи у львівській кав’ярні.
"Анджеліна Джолі подорожує до регіону особисто, і УВКБ ООН не бере участі в цьому візиті", - написала Гедіні-Вільямс, речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) на запит американського видання «The Washington Post».
У Львові, як повідомила Укрзалізниця у своєму Телеграмканалі, Джолі відвідала львівський вокзал, де вона зустріла та поспілкувалася із пасажирами евакуаційного поїзда з Покровська, Донецької області, та подякувала волонтерам та залізничникам.
На веб-сайті ТСН повідомляється, що Джолі також відвідала лікарню, де перебувають діти, які отримали поранення під час ракетного удару військ Російської Федерації по вокзалу в Краматорську.
Анджеліна Джолі, яка є посолкою ООН у справах біженців з 2001-го року, була серед перших голлівудських зірок, хто голосно заявляв про необхідність допомагати українцям, змушеним тікати зі своєї країни, вона бере участь в організації допомоги.
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- Голос Америки
Тихановська стверджує, що передала у Вашингтоні докази про участь режиму Лукашенка у війні проти України
Посилення санкцій та подальша ізоляція режиму Лукашенка в Білорусі, більша допомога громадянському суспільству та медіа, підтримка медиків та білоруських добровольців, які воюють на боці українського народу проти військ Російської федерації. До цього у Вашингтоні американських політиків закликала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка також стверджує, що передала інформацію, що засвідчує участь білоруського режиму у війні проти України.
В ексклюзивному інтерв'ю кореспондентові Російської служби «Голосу Америки» Михайлу Комадовському вона розповіла, що приїхала на церемонію поховання держсекретарки США Мадлен Олбрайт, з якою зустрічалася за її життя, і провела зустрічі з кількома сенаторами, членами Палати представників, включно зі спікеркою Ненсі Пелосі, а також - із представниками Національної Ради безпеки США.
“Я надала нову інформацію щодо Білорусі та розповіла їм про нашу стратегію, як перемогти Лукашенка; наша стратегія базується на виснаженні режиму Лукашенка”, - сказала вона.
Раніше вона заявляла, що Олександр Лукашенко несе відповідальність за масові злочини в Бучі.
Також вона розповіла, що закликала своїх співрозмовників домагатися, аби режим Лукашенка поніс повну відповідальність за свою участь у війні в Україні, в яку той втягнув Білорусь. Як стверджує опозиціонерка, вона запропонувала представникам американського істеблішменту запровадити сильніші санкції проти режиму Лукашенка. Вони мають бути настільки ж потужними, як й санкції проти Росії, але відмінними за своєю структурою. На її думку, режим Лукашенка має бути повністю вилучений зі всіх міжнародних організацій, щоб його голос не лунав на міжнародній арені.
За повідомленням CNN, Тихановьска розповіла журналістам, що під час зустрічі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман, у якій частково взяв участь держсекретар США Ентоні Блінкен, та керівником Управління координації санкцій Держдепартаменту США Джим О’Браєн, вона передала «документи з доказами участі Лукашенка у війні проти України, а також перелік компаній і країн, які допомогли обійти санкції».
За її словами, це - «масові докази запуску ракет з нашої території, переміщення російської техніки на території Білорусі». «Це внутрішня інформація про якісь внутрішні розпорядження про розміщення на нашій території різної російської військової техніки», – пояснила Тихановська CNN. «Так, люди збирали цю інформацію протягом усього періоду війни. Вони добре задокументовані, і ми передали ці докази уряду».
Говорячи про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю «Голосу Америки», Тихановська сказала, що розуміє, чому вона так й не відбулася. Зеленський не хотів зустрічатися з нею до початку воєнного конфлікту, аби не спровокувати Лукашенка надати територію своєї країни для вторгнення російських військ в Україну, що врешті й сталося. Із початком конфлікту, сказала Тихановська, опозиція Білорусі посилила свою співпрацю із українською владою та громадянським суспільством і планує відкрити в Києві представництво.
Як каже лідерка білоруської опозиції, під час зустрічей у Вашингтоні вона закликала американців надавати більшу підтримку Україні.
“Я лобіюю за Україну, за той факт, що якщо українці просять про певне спорядження, військову допомогу, треба її надати, тому що Україна бореться не лише за свою державу. Вони борються за демократичні цінності, за незалежність, а білоруси борються поруч з ними за свою незалежність також”.
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