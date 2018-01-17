Найбільшою загрозою виборам у США є Китай, а не Росія - сенатор-республіканець

Найбільшою загрозою виборчій системі США та загалом країні є не Росія, а Китай. Про це в ефірі американського каналу Fox News заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо, який є співавтором законопроекту, що вимагає від уряду США автоматично накладати санкції на країни, які, на думку розвідки США, здійснюватимуть втручання у перебіг виборів у США.

Все, на що здатна Росія, виглядає, як дитячі ігри (у порівнянні з тим, на що здатен Китай - прим. ГА). І у цей перелік входить викрадення секретів, вплив на окремих осіб в уряді США за допомогою різних методів і, потенційно, втручання у вибори

"Найбільшою загрозою виборчій системі США та загалом Америці є не Росія, а Китай. Китай, по суті, проник в усі технології, які ми використовуємо на кожній ланці постачання їх до США. Все, на що здатна Росія, виглядає, як дитячі ігри (у порівнянні із тим, на що здатен Китай - прим. ГА). І у цей перелік входить викрадення секретів, вплив на окремих осіб в уряді США за допомогою різних методів і, потенційно, втручання у вибори", - відзначив Рубіо.

"Я вважаю, що найбільшою загрозою у майбутньому будуть не росіяни, а китайці. Вони більші, у них більше можливостей та грошей", - заявив Рубіо.

Раніше сенатори США Крис Ван Голлен (демократ від штату Меріленд) і Марко Рубіо (республіканець від штату Флорида) представили законопроект, що містить вимогу про заходи щодо держав, які намагаються вплинути на хід виборів у США.

Ми не можемо бути країною, де іноземна розвідка робить спроби вплинути на наш політичний процес без наслідків (для себе)

Законопроект розцінюється як послання, адресоване будь-яким закордонним силам, які прагнуть підірвати нормальний перебіг виборчого процесу, в тому числі атаки на кандидатів, передвиборчі штаби і виборчі структури.

«Ми не можемо бути країною, де іноземна розвідка робить спроби вплинути на наш політичний процес без наслідків (для себе). Цей законопроект допоможе забезпечити чесність нашого електорального процесу за допомогою використання ключових національних інструментів (щодо підтримки) безпеки, покликаних продемонструвати закордонним державам неприпустимість втручання в наші вибори», - підкреслив сенатор Марко Рубіо.

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