Російські пропагандисти сварили британця за "міфи" про Червону армію, а в Україні його книжку заборонили за "антиукраїнські твердження"

Коли заборони стають надто широкими вони перестають працювати

Заборону Держкомтелерадіо України на ввезення російського перекладу книжки "Сталінград" британського публіциста Ентоні Бівора назвав абсурдною та шкідливою для іміджу України медійник Максим Такер, який тривалий час працював для низки англомовних видань в Україні.

"Україна намагається цензурувати російський контент і вчергове завдала собі шкоди у царині PR. Це повний абсурд", - твітує Такер з приводу заборони на книжку Бівора в Україні.

Не так давно Бівора різко засуджували у Росії за описи масових зґвалтувань німецьких жінок радянськими солдатами

Як повідомляє «Радіо Свобода», Держкомтелерадіо України минулого року оголосило про заборону на ввезення російського перекладу книжки Бівора разом зі ще 24 книжками переважно російських авторів. У книжці Бівора йдеться про одну з найжорстокіших битв в історії – Сталінградської битви.

Сам історик, повідомляє "Радіо Свобода", вражений рішенням української влади заборонити ввезення в країну російського перекладу його книжки «Сталінград» про події Другої світової війни.

«Мушу сказати, що це звучить абсолютно вражаючим. У книжці абсолютно немає нічого антиукраїнського», – сказав Бівор «Радіо Свобода» 17 січня у відповідь на відмову влади України дозволити ввезення 30 тисяч копій його книжки «Сталінград».

Заборону привернула увагу і низка інших оглядачів.

"Заборонили всього за кілька параграфів?", - дивується рішенню канадський журналіст Майкл Колборн.

"Хто поб'ється об заклад, що у Києві за півроку все ще можна буде придбати досить необразливу книжку Бівора? Коли заборони стають надто широкими вони перестають працювати", - твітує Александр Кларксон, британський експерт зі Східної Європи, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

Англійський історик Ентоні Бівер у книжці "Падіння Берліна"... вигадав міф про 2 мільйони зґвалтованих червоноармійцями німкень

А Богдан Цюпин, європейський кореспондент "Голосу Америки" нагадав, що зовсім нещодавно Бівора засуджували у ... Росії.

"Дурниця ... але критика історика через "чутливі національні питання" не є чимось нечуваним. Не так давно Бівора різко засуджували у Росії за описи масових зґвалтувань німецьких жінок радянськими солдатами у його книжці "Берлін 1945", - твітує Богдан Цюпин, репортер "Голосу Америки" у Великій Британії.

Справді наведені у книжці Бівора Berlin 45 ("Падение Берлина" у російському перекладі - прим. ГА) дані щодо зґвалтованих радянськими солдатами німкень ставили під сумнів російські державні ЗМІ.

"Англійський історик Ентоні Бівер у книжці "Падіння Берліна", вивчивши дані щодо кількості абортів в одному з німецьких шпиталів і некоректно узагальнивши отримані дані, вигадав міф про 2 мільйони зґвалтованих червоноармійцями німкень", - йшлося у статті на сайті "ТВ Звезда".

Прикметно, що стаття "ТВ Звезда" згадувала Бівора у контексті посилення націоналістичних та неонацистських настроїв в Україні та замовчування злочинів нацизму.

У Держкомтелерадіо повідомили «Радіо Свобода», що книжку заборонили ввозити в Україну через декілька абзаців з «неправдивими й антиукраїнськими твердженнями».

У тексті цієї книги, обсягом близько тисячі сторінок, було декілька абзаців, які не дозволяли нам дати дозвіл на її ввезення в Україну

«У тексті цієї книги, обсягом близько тисячі сторінок, було декілька абзаців, які не дозволяли нам дати дозвіл на її ввезення в Україну. Наприклад, був момент на одній з її сторінок, цитую дослівно:

«Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам». «Нам не відомо, щоб на Нюрнберзькому трибуналі такі факти розглядалися, тобто це якісь провокаційні байки. Коли ми перевірили джерела автора книги, то виявилося, що він як джерела використовував звіти НКВС і службову переписку його працівників», – розповів керівник управління дозвільної процедури й контролю за розповсюдженням друкованої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.

Переклад книжки Ентоні Бівора англійською доступний онлайн на популярних російських піратських сайтах.

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