Ілон Маск купив Twitter і не виключає повернення в мережу Дональда Трампа 

Захід має можливість знищити російське військо в Україні, не вдаючися до ядерної зброї у відповідь на дії Москви. А самі ядерні погрози Кремля є «психологічною спецоперацією», метою якої є підірвати підтримку України на Заході. Про це у п’ятницю говорили експерти, яких запросив вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада» на дискусію про те, що означають останні заяви російського керівництва.

У четвер президент США Джо Байден назвав часті згадки президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю «дуже небезпечними», при цьому він запитав: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» У нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу Nexstar він ще раз наголосив, що Путін не є у безвихідній ситуації – щоб закінчити війну, достатньо вивести війська з України.

Американський президент реагував на слова президента Росії Володимира Путіна, який у четвер заперечив будь-які наміри використовувати ядерну зброю в Україні. Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики, Путін заявив, що Росії немає сенсу завдавати ударів по Україні ядерною зброєю. Але він назвав війну в Україні намаганням Заходу «забезпечити своє глобальне панування», що, як він вважає, приречене на провал.

Наміри Путіна – злякати, але і зачарувати – Джон Гербст

Наскільки реальні ядерні загрози Путіна, чи вони просто показують його відчай через військові невдачі? Експерти, які обговорювали ці питання у Вашингтоні, вважають, що такими погрозами Путін проводить «психологічну спецоперацію» проти Заходу, але не можна цілком виключати можливість того, що він вдасться до виконання своїх погроз.

Виступ президента Росії Володимира Путіна у четвер - частина стратегії впливу на американських консерваторів, вважає колишній посол США в Україні, а нині старший директор Центру «Євразія» Джон Гербст.

«Це – частина «стратегії зачаровування», спрямованої на консерваторів у Сполучених Штатах, а також на Заході. Він звертає увагу на те, що говорять популісти серед республіканців у Сполучених Штатах, і думає, що їх можна використати для того, щоб відвернути американську громадську думку від підтримки України. На його думку, є два Заходи, і один з них - це той, що має традиційні цінності, як і він. Хоча він ніяких цінностей не має, він є кагебіст, який вірить у російський імперський контроль. – каже Гербст. – І коли він промовляє до цього Заходу, він каже, що не має наміру використовувати ядерну зброю. І одночасно він культивує образ того самого сумнозівсного щура, загнаного в кут».

При цьому Гербст нагадує, що словам Путіна немає віри, бо російський президент та інші високопосадовці заявляли в середині лютого, тобто напередодні агресії, що не мають наміру посилати великі сили вторгнення в Україну.

На думку генерала Філіпа Брідлава, колишнього Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, в Україні не існує об’єкта, який би міг бути ціллю тактичної ядерної зброї. Тому її використання має єдину мету – підірвати підтримку Заходу України.

«Метою такої операції було б розсварити між собою Захід, а не досягнення якоїсь тактичної цілі на полі бою. Його армія до цього не готова, в них немає захисного спорядження. Тому тут ціль – уми і серця Заходу, тих, хто надає підтримку Україні», – каже він.

Ядерна зброя – неефективна на полі бою – Брідлав

Як каже Брідлав, ця воєнна кампанія показала, що Росія не здатна звичайним озброєнням досягти своїх військових цілей, тому вона погрожує ядерною зброєю, але вона розуміє, що Заходу не потрібно вдаватися до ядерної зброї навіть у відповідь, бо він здатний розбити російське військо в Україні звичайною зброєю. Тому його рекомендацією була б відповідь саме конвенційною зброєю, але пропорційно до того, що зробив би Кремль.

Дебра Кейган, старша співробітниця з питань енергетики Трансатлантичної мережі лідерства, вважає, що президент Путін не ухвалює рішення про вживання ядерної зброї самостійно. І його військові і лідери інших країн, які мають ядерні амбіції, відмовляють його від цього кроку. Особливо, на її думку, проти ядерної зброї виступає Туреччина, чий президент, за її словами, вважає Чорне море «своєю власною ванною», а тому не хотів би бачити його радіаційно зараженим.

«Я думаю, інше важливе питання тут — Китай, Індія, Іран, усі ці країни, ймовірно, відраджують його це робити, тому що це ніби руйнує їхній фасад того, що вони є ядерними державами».

Як каже Кейган, їхня стратегія полягає у тому, щоб погрожувати ядерною зброєю, і на цьому будується їхній вплив. Вживати ядерну зброю вони не збираються, бо розуміють, що на це буде відповідь США, вважає Кейган.

«Навіть Китай не може конкурувати зі Сполученими Штатами. Не кажучи вже про Індію з Пакистаном, які сперечаються через Кашмір, і погрожують одне одному ядерною зброєю, а Путін змішує їхні карти, бо якщо Путін використає ядерну зброю, то цінність їхнього власного стримування ставиться під сумнів», – каже експертка.

На її думку, і самі роосійські військові радять Путіну цього робити, бо по-перше, вони не готові воювати на забруднених радіацією територіях, а по-друге, вони розуміють, що означає опублікована днями нова стратегія національної оборони Пентагону, частиною якої є так звана «ядерна позиція».

«Мені подобається, що міністр Ллойд Остін знову вживає термін «стратегічна двозначність». Бо він є нічим іншим, ніж гарним способом сказати, що «ми є найбільша наддержава на обличчі планети, у нас є багато інших речей, тому не випробовуйте нас», – каже вашингтонська експертка.

Також, на її думку, звичайна зброя за останні десять років розвинулася настільки, що потреба у використанні ядерної зброї відпадає, бо звичайна зброя стає набагато точнішою.

Вона також каже, що паралелі, які наводять прихильники домовленостей з Путіним, такі як Карибська криза, в результаті якої вдалося відійти від ядерного протистояння, не відповідні до ситуації. На її думку, нинішня ситуація більше нагадує Мюнхенські домовленості з Гітлером, які проклали шлях до Другої світової війни.

Цей аргумент підтримав і Джон Гербст, який вважає, що було б наївно думати, що амбіції Кремля закінчуються на кордонах України, і він не буде загрожувати країна-членам НАТО. Тому єдина можливість зупинити Кремль – це зараз, на території України, яка має 40-мільйонне населення, налаштоване боротися за своє існування.

«Навіщо ядерна бомба, якщо можна влаштувати аварію на ядерній електростанції?» – Войціцька

Розмови про «брудну бомбу», які веде Росія, потрібно сприймати серйозно, вважає колишня депутатка Верховної Ради України Вікторія Войціцька. На її думку, заяви Кремля про те, що Україна збирається вживати «брудну бомбу», означає, що це збирається зробити Росія і для цього вона має всі можливості – навіть ті, що дає захоплення атомної електростанції в Запоріжжі.

«Ми маємо не просто саму станцію, але й установку для відпрацьованого ядерного палива, і ця установка, як згадував енергетичний регулятор, була побудована для мирного часу, а не для воєнного часу. Вчора із заявою виступив український регулятор, якому належить станція, що росіяни щось роблять на цьому об'єкті, будують щось, роблять якісь операції, і ніхто з української сторони чи з експертів Міжнародного атомного агентства МАГАТЕ не мають доступ до цього місця. Тому, якщо Путін вирішить створити "брудну бомбу", він може легко використати цей конкретний об’єкт і створити катастрофу, яка точно пошириться на територію самої атомної електростанції та спричинить великі питання щодо здоров'я, гуманітарні питання, психологічні питання та економічні питання», – сказала Войціцька.

Радіаційне зараження та виключення електростанції, що виробляє 25% української електроенергії, на її думку, і метою, бо ціллю є завдати якомога більше збитків для інфраструктури та економіки, якщо не вдається завдати воєнної поразки Україні.

Використання ядерних відходів для зараження українських територій, на її думку, є тим більш імовірним, чим швидше українське військо наближається до міста Енергодар, в якому розташована атомна станція. Тому важливо захистити станцію з повітря, щоб росіяни не мали можливості влаштувати там атомну аварію і звинуватити в ній українців.