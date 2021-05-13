Вакцинованих американців закликають не носити маски на вулиці окрім місць скупчення людей

Директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим людям не потрібно носити маски на вулиці.

"Ми повинні здійснити цей перехід. Якщо ви щеплені, вам не треба бути у масці на вулиці. Якщо ви йдете у дуже велелюдне місце, де люди буквально один на одному, тоді вдягніть маску".

Таким чином він підтвердив оновлені у квітні правила Центру із контролю та запобігання хвороб США (CDC) про те, що повністю вакциновані люди можуть не носити маски під час невеликих зібрань на вулиці, але не у місцях скупчення людей. Також продовжувати носити маски зобов'язані у приміщеннях навіть вакциновані американці.

Відповідно до змін рекомендацій на федеральному рівні правила про обов'язкове носіння масок на вулиці скасували й деякі штати, що мали суворі карантинні обмеження, проте в деяких місцях, зокрема, у Каліфорнії, послаблювати розпорядження вирішили поступово.

Загалом Сполучені Штати продовжують скасовувати різноманітні пандемічні обмеження, зокрема, для галузі розваг. До прикладу, як повідомляв Голос Америк, заповнювати на 100% місткості дозволяють заклади харчування у Вашингтоні, казино у Лас-Вегасі, а вакцинованим пасажирам круїзних лайнерів дозволяється не носити маски, пише USA Today.

Однак, навіть попри послаблення правил, як зазначає CNBC, CDC Все одно критикують за те, що всередині приміщення й далі потрібно носити маски, навіть якщо усі присутні вакциновані. Зокрема, медичний експерт каналу CNN погоджується, що правила про носіння масок у приміщенні потрібно коригувати із поправкою на ситуацію із захворюваністю у конкретному регіоні й рівнем вакцинованості місцевого населення.

Загалом у США понад 35% населення вважаються повністю вакцинованими. Від четверга також у країні починають щеплювати дітей від 12 років.

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