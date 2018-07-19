Чому слова Трампа про “маленьку, агресивну” Чорногорію викликали гучні заперечення й побоювання за НАТО?

Дональд Трамп викликав нові критичні застереження щодо його бачення ролі НАТО і відданості його адміністрації ідеям спільної оборони союзників у Північно-атлантичному альянсі.

В інтерв’ю американському телеканалу Fox News Трамп припустив, що Чорногорія, яку він назвав “малесенькою країною з дуже міцним і дуже агресивним народом”, може спричинити третю світову війну.

Чорногорія, колишня югославська республіка з населенням близько 630 тисяч, минулого року стала 29-тим членом НАТО, проти чого гостро виступала Росія.

Членство в НАТО не почне третю світову війну, а запобігає її можливості і наближає мету мирного європейського континенту.

​Президент Трамп у вівторок відповідав на запитання тележурналіста Такера Карлсона, який попросив пояснити, чому члени НАТО повинні дотримуватися принципу колективної безпеки і чому, наприклад, його син мав би йти захищати Чорногорію від можливого нападу?

“Я розумію, що ви кажете, я також задаю це запитання. Ви знаєте, Чорногорія малесенька країна з дуже міцним народом… вони дуже агресивні. Вони вдаються до агресії і - вітаю вас - ви у третій світовій війні. Я розумію, але так це було створено. Не забувайте, я тут почав лише трохи більше півтора року тому. Але три-чотири дні тому я започаткував розмову і сказав: ви повинні платити”, - сказав президент.

Далі Дональд Трамп наголосив, що в результаті його вимог члени НАТО збільшили витрати на оборону на багато мільярдів доларів.

Член Республіканської партії, але палкий критик президента Трампа сенатор Джон Маккейн зауважив у дописі в Twitter, що “народ Чорногорії сміливо вистояв тиск з боку путінської Росії, щоб прийняти демократію. Сенат голосував 97 проти 2, підтримавши її вступ в НАТО. Нападаючи на Чорногорію та висловлюючи сумніви щодо наших обов’язків стосовно НАТО, президент грає на користь Путіна”.

Відставний американський генерал Веслі Кларк, який був верховним командувачем сил НАТО відгукнувся у Тwitter твердженням, що “5-та стаття НАТО існує для того, щоб не допускати війни. Саме тому вона була задіяна лише один раз - після 9/11 (терористичного нападу на США). Чорногорія і досі відряджає для нас війська в Афганістан. Турбує те, що доводиться слухати, як Трамп з Такером Карлсоном використовує російські твердження про Чорногорію”.

НАТО і Блакани

Чорногорія має збройні сили, які нараховують лише 2 000 службовців, але у перерахунку на душу населення країна відряджає для операцій НАТО найбільше військових.

На саміті НАТО у Брюсселі 11-12 липня за участі Дональда Трампа було ухвалене рішення розпочати переговори про вступ до альянсу Македонії - ще однієї невеликої балканської країни.

Деймон Вілсон, чільний представник американської аналітичної установи “Атлантична Рада”, коментуючи дискусії щодо Чорногорії, заявив, що розширення НАТО відіграє стабілізуючу роль і зміцнює мир.

“Чверть сторіччя тому Західні Балкани були регіоном, який характеризували нищівні війни і брутальні етнічні чищення. Нестабільність регіону загрожувала ширшому європейському континентові і призводила до коштовних військових операцій членів НАТО та Сполучених Штатів, щоб зупинити кризу. Сьогодні завдяки перспективі членства в НАТО і в ЄС майбутнє регіону ніколи не виглядало кращим”, - пише Вілсон в спеціальній статті.

Вілсон нагадує, що у жовтні 2016 року агенти російської військової розвідки ГРУ намагалися влаштувати переворот у Чорногорії і убити прем’єр-міністра, щоб привести до влади уряд, налаштований проти НАТО.

На думку аналітика “якщо НАТО припинить обіцянки про подальше розширення, то постане загроза, що країни регіону стануть жертвами залякування з боку Москви.

“Членство в НАТО несе гарантії миру не лише своїм новим членам, але й усій західній спільноті. Внутрішні конфлікти на заході Балкан спричинили Світову війну на початку двадцятого сторіччя і руйнівний конфлікт в його останній декаді. І перше і друге коштували США та союзникам величезну кількість грошей і життів. Членство в НАТО не почне третю світову війну, а запобігає її можливості і наближає мету мирного європейського континенту”,- підсумовує Деймон Вілсон.

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