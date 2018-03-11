Путіна проголосили антисемітом у Сенаті США

Вони не представляють інтересів російської держави. Можливо, вони не росіяни, а українці, татари, євреї з російським громадянством

Згадування президентом Росії Володимиром Путіним євреїв у контексті того, хто міг втручатись у вибори у США, викликало зливу звинувачень в антисемітизмі на його адресу.

Як відомо у ході інтерв'ю із журналісткою каналу Ен-Бі-Сі, Путін заявив, що російські особи, які втручались у вибори у США на справді не представляють Росії. Причиною цього президент Росії назвав те, що ті, хто намагався вплинути на вибори у США, не є етнічними росіянами.

"Вони не представляють інтересів російської держави. Можливо, вони не росіяни, а українці, татари, євреї з російським громадянством. Це ще треба перевірити. Можливо вони мають подвійне громадянство, або дозвіл на проживання у США. А можливо їм за цю роботу заплатили американці. Звідки ви знаєте. Я не знаю", - наводить слова Путіна, російський державний канал RT.

Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість

Увага до етнічного походження зловмисників, які втручались у вибори у США та згадування євреїв привернули особливу увагу у США та викликали звинувачення в антисемітизму на адресу Володимира Путіна.

"Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість", - твітує сенатор-демократ Ричард Блументаль.

"Це сподобається нацистам в цілому світі", - пише про слова Путіна Томас Ільвес, колишній президент Естонії Тоомас Ільвес.

"... Путін знайшов винних у втручанні Росії у вибори у США і переклав вину на традиційного цапа-відбувайла ... ", - твітує популярна американська телеведуча Джой Рід.

​Друзів у США у Путіна передбачувано не побільшало.

"Тепер це вже особисте", - твітує про своє ставлення до Путіна після згадування ним євреїв Норм Айзен, дослідник аналітичного центру Brookings Institution.

За слова Путіну дісталося і Траму, якого - попри активну підтримку Ізраілю та те, що його зятем є релігійний єврей Джаред Кушнер - регулярно звинувачують в антисемітизмі.

Чи засудить Трамп антисемітизм Путіна? Якщо не засудить, американці отримають ще одну причину засудити вже самого Трампа

"Кожен єврей-прихильник Дональда Трампа має тиснути на Білий дім, щоб президент дав зрозуміти, чи він погоджується зі словами Володимира Путіна. А кожен єврей, який протистоїть Трампу щойно отримав причину боротись ще натхненніше", - твітує колишній посадовець Адміністрації Барака Обами.

"Чи засудить Трамп антисемітизм Путіна? Якщо не засудить, американці отримають ще одну причину засудити вже самого Трампа", - твітує інший популярний критик президента США, юрист Ренато Маріотті.

Між тим низка експертів з питань Росії не побачили у словах Путіна нічого, що б виходило за межі прийнятного, принаймні для країни, яку очолює Володимир Путін.

"Я прочитав розшифровку інтерв'ю Путіна каналу Ен-Бі-Сі і не вважаю, що у загальному контексті використання ним слім про "українців, татар, або євреїв" є щось особливо антисемітське. Принаймні не для людини, яка знає російську мову. Окрім того, є багато свідоцтв, що він дуже поважає євреїв. Проблема полягає не у тому, як сам Путін ставиться до євреїв, а той факт, що його уряд рутинно підтримує та просуває найгірших популяризаторів антисемітизму і у Росії, і у світі. Вони роблять це не через ненависть до євреїв, а через ненависть до Заходу", - твітує Аншель Пфеффер, кореспондент видання The Economist.

"Давайте вже припинимо з оцим "Путін звинуватив євреїв (українців, татар та ін.) у втручанні у вибори у США? Нікого він не звинуватив. Він просто намагався применшити саму ідею і озвучив умовний перелік. Міг би сказати, що це були марсіани, чи прибульці з Венери. Звісно це несмак, але навіщо витрачати на це час", - твітує з приводу слів Путіна Сем Ґрін, директор Інститут Росії у Королівському коледжі Лондона.

Кремль традиційно вдається до засудження проявів антисемітизму в Україні та звинувачує офіційний Київ у підтримці антисемітської ідеології.

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