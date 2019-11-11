Польща чекає документів з Росії для розгляду екстрадиції українця

Активіст українських радикальних рухів і ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур після затримання у Польщі очікує рішення щодо можливої екстрадиції до Росії, де його підозрюють в участі у війнах у Чечні 1994 - 2000 р.
Мазура затримали у суботу 9 листопада при в'їзді на територію Польщі на вимогу Росії, поширену через мережу міжнародної поліційної організації Інтерпол.
І Україна, і Росія є сторонами домовленостей в межах Інтерполу, і прикордонні служби зобов’язані затримувати осіб у списках.Яцек Чапутович
Польські судові органи відпустили його у неділю на поруки генерального консула України у Любліні.
Ігор Мазур зобов’язаний перебувати на території Польщі до часу, коли буде винесене остаточне рішення щодо його долі.
Українські урядовці звинуватили Москву у використанні Інтерполу з політичною метою і заявили, що домагаються зняття звинувачень та повернення Мазура додому.
Пояснення Польщі
“Рішення було прийняте прикордонниками, які не мають інформації про те, ким є особа, що перебуває у списках Інтерполу. І Україна, і Росія є сторонами домовленостей в межах Інтерполу, і прикордонні служби зобов’язані затримувати осіб у списках”, - цитує польського міністра закордонних справ Яцека Чапутовича інформаційне агентство РАР.
Польський міністр висловив застереження, що “часом країни - учасниці Інтерполу зловживають можливостями міжнародного ордеру на арешт” і наголосив, що справа буде вирішена відповідно до міжнародних законів.
Речниця окружної прокуратури в Любліні Аґнєшка Кемпка сказала, що для розгляду вимоги про екстрадицію польська сторона очікує відповідних документів з Росії.
Слухання справи у польському суді може початися у вівторок 12 листопада.
Затриманий ветеран
Ігор Мазур є заступником голови партії УНА-УНСО (Українська Національна Асамблея - Українська Націоналістична Самооборона), а раніше очолював київське територіальне відділення організації Правий Сектор.
Росія офіційно оголосила ті організації екстремістськими.
З травня 2014 року Мазур воював сході України проти підтримуваних Росією формувань у якості добровольця, а 2015 року став військовослужбовцем і був звільнений зі служби у листопаді 2016 року.
За нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну...Андрій Дещиця
Відповідаючи на запитання журналістів у Польщі, Мазур повідомив, що ще 2000 року Росія внесла його ім’я до списку осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у Чечні, до яких, як сказав затриманий, він не причетний.
За словами Мазура він був у Чечні, але не брав участі у бойових діях, а в якості журналіста збирав інформацію для прес-центру Вільний Кавказ.
Мазур додав, що згідно з такими ж звинуваченнями у Росії були затримані та засуджені до 20 і 25 років ув’язнення українські громадяни Микола Карпюк та Станіслав Клих, які повернулися в Україну у вересні в результаті російсько-українського обміну в’язнями.
Україна обурена арештом
"Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами", – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також звинуватив Москву у використанні Інтерполу для політичних переслідувань.
Аваков сказав, що надіслав до Інтерполу офіційну скаргу, звинувачуючи Росію у порушенні положень тієї міжнародної організації, які забороняють безпідставні переслідування, а також втручання у військові, політичні, релігійні та расові питання.
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