Джон Маккейн розповів, що не дає йому спати ночами

Сенатор-республіканець від штату Аризона каже, що в короткостроковій перспективі його мучить Північна Корея, а в довгостроковій - Росія

Цими днями на думці у багатьох людей питання національної безпеки – від триваючої боротьби з «Ісламською державою» до провокаційних дій Росії. Головний редактор видання The Wall Street Journal у Вашингтоні Джеральд Сіб запитав у впливового американського сенатора Джона Маккейна - котра із світових проблем сьогодення найбільше не дає йому спати ночами?

«Мабуть, у короткостроковій перспективі - Північна Корея, - заявив сенатор Маккейн - через прогрес, зроблений ними у сфері виготовлення ядерної зброї. У довгостроковій перспективі це Росія. Всі говорять про «ІДІЛ». Ми всі знаємо наскільки жорстокими є дії цього угруповання. Ми знаємо, що бойовики «ІДІЛ», навіть у цій хвилині, вбивають людей. Вони дуже небезпечні, і вони збираються продовжувати вбивати людей протягом тривалого часу, але вони не мають ядерної зброї, і вони не мають засобів для її доставки», - зазначив Маккейн.

Але, непокоять Маккейна і дії путінської Росії.

«Поведінка Володимира Путіна стає дедалі агресивнішою і більш провокаційною, чи то застосовуючи звичайну зброю в його триваючій агресії в Україні, чи то в здійсненні кібератак у всьому регіоні. Ця людина сповнена рішучості повернути Російську імперію. І це те, що він хоче зробити» - наголошує сенатор Джон Маккейн.

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