Посилити тиск на Росію й забезпечити Україну летальною зброєю – заява Маккейна

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн назвав заяву підтриманих Росією сепаратистів про створення «Малоросії» прямою відповідальністю Володимира Путіна та закликав США і ЄС посилити тиск на Росію й забезпечити Україну летальною зброєю.

Про це ідеться в офіційній реакції впливого американського законодавця, оприлюдненій на його веб-сайті.

За словами сенатора-республіканця від штату Аризона, амбіції Володимира Путіна щодо відновлення Російської імперії просунулись ще на один крок, коли підтримувані Росією сепаратисти в Донецькій області України проголосили незалежну державу, присвоївши їй назву царської епохи «Малоросія».

«Остаточна відповідальність за це грубе порушення суверенітету України лежить безпосередньо на Росії Володимира Путіна, під керівництвом і, фінансуванням якого, а також від постачання військ та зброї якого повністю залежні сепаратисти», - заявив Маккейн.

Сенатор США вважає це незаконне проголошення російської маріонеткової держави в Східній Україні ще одним порушенням Москвою Мінських угод.

Остаточна відповідальність за це грубе порушення суверенітету України лежить безпосередньо на Росії Володимира Путіна

«Своєю агресивною поведінкою Росія продемонструвала, що не прагне миру та досягнення цілей Мінських домовленостей», - підкреслив сенатор.

«Натомість, Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, тим більше він зможе дестабілізувати владу в Києві і перешкодити реалізації Україною її євроатлантичного майбутнього», – пише в своїй заяві сенатор Маккейн.

Не досить заявляти, що запроваджені США та ЄС санкції продовжуватимуться. «Такий підхід ми вже пробували, і він не працює

«США і наші європейські союзники мусять чесно визнати, що протягом останніх трьох років нам не вдалося фундаментально змінити наміри Росії в Україні. Якщо ми серйозно хочемо припинити кровопролиття в Східній Україні і відновити суверенітет та територіальну цілісність України ми мусимо бути готові мислити і діяти по-іншому, щоб змусити Росію змінити свою поведінку», - зазначив Маккейн.

Він наголосив, що це ще не досить заявляти, що запроваджені США та ЄС санкції продовжуватимуться. «Такий підхід ми вже пробували, і він не працює. Разом США та наші європейські союзники повинні розробити політику і стратегію для посилення дипломатичних, економічних і військових наслідків для Росії, поки вона не виконає своїх зобов'язань щодо Мінських угод» - заявив сенатор Джон Маккейн.

Щодо дій самих США, американський політик закликав Вашингтон запровадити жорсткі санкції щодо Росії та надати Україні летальну зброю оборонного характеру, якої вона потребує для самозахисту.

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