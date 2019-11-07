Помпео на святкуваннях падіння Берлінського муру наголосить на трансатлантичному партнерстві

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Німеччини для участі у заходах на відзнаку 30-річчя повалення Берлінського муру і щоб наголосити на тому, що американські посадовці називають потребою надалі зміцнювати трансатлантичне партнерство.

Падіння муру означало возз’єднання розділеного Берліна і звільнення Східної Німеччини, а згодом і решти країн на сході континенту від панування комуністичної Москви.

Згідно з інформацією Держдепартаменту Помпео братиме участь в урочистостях, а також проведе переговори з німецькими керівниками для обговорення питань співпраці, а також загроз з боку Росії, Китаю та Ірану.

Майк Помпео в молодості служив на одній з американських баз в Німеччині.

Його дводенний візит відбувається на тлі критики Помпео у зв’язку з подіями, які стали приводом для розслідування у межах процедур імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Нещодавно оприлюднені тексти свідчень чільних американських дипломатів на слідстві у Конгресі показують, що державний секретар ігнорував прохання про допомогу і не підтримував професійних дипломатів, які опинилися під тиском адміністрації Трампа.

Зустрічі Майка Помпео з німецькими керівниками також відбуватимуться кількома днями по тому, як Данія зняла одну з останніх перешкод для спорудження підводного газопроводу з Росії до Німеччини, дозволивши прокладення трубопроводу Північний потік 2 у данській ділянці Балтійського моря.

Чільний представник Державного департаменту сказав, що Сполучені Штати стурбовані питаннями “енергетичної безпеки” європейських партнерів і назвав новий газопровід “переважно політичним інструментом” Росії, а “не чисто комерційним проектом”.

“Ми неодноразово висловлювали нашу стурбованість. Ми вважаємо це інструментом, з допомогою якого Росія прагне використовувати енергію для просуванні російських геополітичних планів”, - сказав представник “Голосу Америки” у вівторок.

Він також додав, що Північний потік 2 “ставить під загрозу” пріоритет енергетичної безпеки, бо “зробить європейські країни і наших союзників більш залежними від одного джерела енергії від однієї держави”.

Німеччина є найбільшим споживачем російського газу у Європі, оскільки вона сама виробляє недостатньо своєї енергії і дуже залежить від імпорту, але німецькі посадовці не погоджуються із застереженнями США стосовно безпеки та геополітики.

Іншим кроком Німеччини, який у Вашингтоні вважають ігноруванням американських застережень, стало рішення Берліна не відмовлятися від участі китайської компанії зв’язку Huawei у створенні національних мереж зв’язку п’ятого покоління (5G).

“Ми закликали усі країни, особливо партнерів та союзників, обережно розглянути довготермінові наслідки залучення постачальників, стосовно яких бракує довіри, і надання їм доступу до важливої інфраструктурної мережі”, - сказав “Голосу Америки” представник держдепартаменту.

Голова німецької зовнішньої розвідки Бруно Каль нещодавно сказав німецьким законодавцям, що до компанії Huawei “повної довіри нема”.

Директор та засновник Huawei Жень Чженфей заявляє, що уряд у Пекіні не контролює його компанію і зобов’язався не передавати нікому інформацію про користувачів.

Дивіться також: 30 років після падіння Берлінського муру суспільство Німеччини розділене