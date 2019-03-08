Українська шеф-кухар у Лондоні закликає цікавитись, звідки м’ясо, або думати про вегетаріанство

Лондонська шеф-кухар українського походження Оля Геркулес долучилася до дискусій про проблеми суспільства, пов'язані зі споживанням м’яса після того, як мережа Instagram цензурувала її фото з м’ясними інгредієнтами.

В Instagram вирішили накласти попередження на світлину, якою авторка кількох книг із рецептами переважно української та кавказької їжі хотіла проілюструвати якісну і дешеву сировину для своїх страв - ратиці й вуха.

Якщо хтось їсть м’ясо, але вигляд вух, хвостів та ніг у тих людей викликає занепокоєння, то їм пора поміркувати над тим, щоб стати вегетаріанцем

Найімовірнішою підставою для рішення Instagram класифікувати фото як “дражливе” і таке, що "може бути неприємне, або може тривожити”, могла бути скарга користувачів мережі.

Коментуючи інцидент, Оля Геркулес висловлює жаль, що багато людей, зокрема тих, які споживають м’ясо, “не знають звідки воно з’являється”.

“Якщо хтось їсть м’ясо, але вигляд вух, хвостів та ніг у тих людей викликає занепокоєння, то їм пора поміркувати над тим, щоб стати вегетаріанцем”, - вважає кулінарна майстриня, яка працює над черговою книгою з українськими рецептами.

Вона також зауважила, що не може отримати для своєї кухні деякі м’ясопродукти, які колись були широковживаними і доступними, а зараз вважаються субпродуктами, як, наприклад, коров’яче вим’я.

Оля Геркулес, відома британській аудиторії завдяки її участі у програмах місцевого телебачення та радіо, позитивно відгукується про вегетаріанство, вказуючи, що “це добре і для довкілля, і для здоров’я”.

Палкі дискусії довкола м’яса

Окрім традицій, які диктують правила, чи обмеження на споживання м’яса, наприклад: заборона яловичини, чи свинини певними релігіями, останнім часом активнішими стають дискусії про м’ясо в дієті, про поводження з тваринами, а також вплив м’ясної індустрії на довкілля.

Міжнародна група науковців у січні оприлюднила рекомендації щодо харчування, в яких запропоновано віддавати перевагу рослинній їжі та обмежувати споживання м’яса.

“Те, як харчі виробляють, і як їх споживають, а також, яку частину з них втрачають, або марнують дуже впливає на стан здоров’я і людей, і планети”, - підкреслили науковці, вказуючи, що нездорове харчування призводить до 11 мільйонів смертей щороку.

Серед прикладів підвищеної уваги до проблеми - нещодавня заборона Верховним судом штату Каліфорнія традиційного французького делікатесу foie gras (гусячої, або качиної печінки).

Організація захисту прав тварин РЕТА привітала рішення, вказавши, що той продукт є результатом знущання - насильного годування птахів у тісних клітках.

Депутат від Партії зелених у Британському парламенті Керолайн Лукас нещодавно виступила із закликом уряду “серйозно розглянути” можливість запровадження спеціального податку на м’ясо, щоб спрямувати отримані кошти на зменшення негативного впливу вирощування тварин та виробництва м’яса на довкілля.

Хто їсть м’яса найбільше?

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 2013 року найбільше у світі м’яса на душу населення виробляли й споживали у найзаможніших країнах: Австралія (116 кг. на рік), США (115 кг.), Німеччина (85 кг.) тощо, проте досить близько до них стояли зокрема Аргентина (107 кг.), Бразилія (97 кг.), Монголія (81 кг.).

Україна була серед країн з порівняно невеликим рівнем м’яса на душу населення - 54,75 кг. на рік.

Але ті дані засвідчували, що у той час як у багатих країнах рівні виробництва і споживання м’яса були стабільними, у країнах, де прибутки населення зростали, рівень споживання підвищувався.

Особливо різко виробництво і споживання м’яса зростало у Китаї.

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