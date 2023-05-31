Медзаклади України зазнали більше атак, ніж у будь-якій гуманітарній ситуації світу

Офіс з координації гуманітарних питань ООН стурбований тим, що лікарні та інші медичні заклади в Україні майже щодня зазнають ударів. А звіт ВООЗ свідчить, що це найбільша кількість атак, яку організація коли-небудь фіксувала в будь-якій гуманітарній ситуації”.

“Ці напади ставлять під загрозу здоров’я мільйонів людей, особливо тих, хто живе біля лінії фронту”, - повідомив під час брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Лише вчора в Донецькій області постраждали щонайменше три медичні заклади, поінформував посадовець.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила понад 1000 атак на медичні заклади в Україні, що спричинило 240 смертей і поранень серед медичних працівників і пацієнтів.

Як наслідок, до 50% медичних закладів на сході та півдні України не функціонують. “Ці атаки загрожують безпеці та добробуту медичних працівників і підривають допомогу людям, які живуть поблизу зон конфлікту”, — коментує Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

“Цього року ми та наші гуманітарні партнери охопили майже 3 мільйони людей екстреними медичними послугами та ліками, а до кінця 2023 року плануємо охопити 8 мільйонів”, - повідомив Стефан Дюжаррік.

За його словами, в Україну за сприяння ООН і партнерів доставлено ліків для лікування близько 2000 мирних жителів, які залишилися в селі Преображенка, що всього за п’ять кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області. Туди також доставлено їжу, чисту воду, набори для аварійного укриття та будівельні і гігієнічні матеріали. Ці поставки надали Міжнародна організація з міграції, ЮНІСЕФ, Агентство ООН у справах біженців, ВООЗ та неурядова організація World Vision International.