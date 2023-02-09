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- Голос Америки
Кожен четвертий українець ризикує отримати важкі психічні розлади через російську війну - ВООЗ
У чверті українців можуть розвинутись важкі психічні розлади через майже рік повномасштабної війни Росії, заявив спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров'я Мішель Казачкін.
Французький лікар і дипломат, заявив, що війна Росії в Україні не лише призвела до нестачі медичних засобів і лікарського персоналу, але й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю. Казачкін нещодавно відвідач Дніпро й розповів, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою і трагічною тривогою, депресією та психічними розладами".
"Психічне здоров'я стає основною проблемою охорони здоров'я в Україні, – сказав лікар. - Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених й заборонених психоактивних речовин".
Казачкін також очікує, що криза охорони здоров'я пошириться й на інші країни Східної Європи та Центральної Азії, чия економіка тісно пов'язана із російською, що переживає економічний спад через санкції Заходу за агресію проти України.
Торік перша леді України Олена Зеленська під час звернення на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я заявила, що наслідки російської повномасштабної агресії на психічне здоров'я українців можуть тривати роками й десятиліттями.
Зокрема гостру травму війни можуть переживати діти. На сайті президента України вже зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу "діти війни", щоб вони могли отримати низку державних соціальних гарантій.
При цьому як заявив верховний комісар Управління ООН у справах біженців, Росія порушує "основоположні принципи" захисту прав дітей під час війни, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на усиновлення.
Також однією із серйозних проблем після закінчення війни в Україні може бути зростання випадків домашнього насильства з боку демобілізованих.
Але деякі експерти в Україні заявляли раніше Голосу Америки, що в українців є можливість подолати колективну психологічну травму, щоб вона не переросла в умовний колективний посттравматичний стресовий розлад, зокрема завдяки роботі із фахівцями.
У статті використано матеріали Reuters
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Ексклюзив: США планують створити центр навчання HIMARS в Європі
Збройні сили США планують створити центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як застосовувати високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, сказав Голосу Америки високопоставлений генерал США. Попит на системи у Східній Європі зростає після успіху цієї зброї в Україні.
«Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників декількох країн», — командир V корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО, сказав Голосу Америки в ексклюзивному інтерв’ю у вівторок увечері.
Ця новина з’явилася після того, як у вівторок Державний департамент схвалив продаж Польщі 18 пускових установок HIMARS разом із сотнями керованих реактивних систем залпового вогню та десятками армійських тактичних ракетних систем. Польський уряд подав запит на поставку, вартість якої оцінюється в 10 мільярдів доларів.
Запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи такі країни східного флангу НАТО, як Естонія, Польща та Румунія.
“Вони [НАТО] бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО”, – сказав Колашескі.
Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив Голосу Америки, що «один із найбільших уроків» війни в Україні полягає в тому, що «тривалий вогонь надзвичайно важливий». Вважається, що HIMARS змінив темп війни.
Естонія придбала шість одиниць HIMARS, поставка яких очікується в 2024-2025 роках. Американський взвод HIMARS забезпечує додаткові оборонні можливості в Балтії, і Певкур сказав, що взвод також дозволяє естонським силам почати тренування з ракетними системами «сьогодні», щоб вони були готові використовувати їх «з першого дня».
Польська академія керування танками Abrams
Колашескі сказав, що запропонована академія HIMARS буде «подібною» до Академії підготовки персоналу для танків Abrams, яка була відкрита поблизу Познані у Польщі минулого року. Польща була першим європейським союзником, який придбав Abrams, придбавши 250 танків M1A2 Abrams минулого року та 116 танків M1A1 Abrams у січні.
За словами Колашескі, частина програми навчання на Abrams включає стажування, коли польські війська навчаються у танкових підрозділів США обслуговувати та стріляти з танків.
З моменту відкриття академії Abrams минулого літа її закінчили клас операторів польських танків і клас інженерів.
Польща швидко стала військовим центром для американських сил у Східній Європі та активно підтримувала відправку західних танків в Україну.
"Екзистенційна загроза"
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у суботу, що Польща почала навчання українських військових на танках Leopard 2 німецького виробництва.
Відповідаючи на запитання, чи навчатимуть українців у польській танковій академії Abrams, Колашеський сказав Голосу Америки, що «наразі немає рішення щодо цього».
Після того, як минулого місяця президент Джо Байден оголосив, що США нададуть українським силам танки Abrams, Пентагон заявив, що спочатку потрібно закупити танки, оскільки у сховищах США немає надлишку. Цей крок призведе до затримки доставки танків.
Однак очікується, що танки Leopard 2 і британські танки Challenger 2 прибудуть на українське поле бою одразу після навчань.
«На танки дуже чекають, і я дуже сподіваюся, що ми не запізнилися», — сказав Голосу Америки Певкур з Естонії.
На запитання, чи реалістично очікувати, що українські сили зможуть користуватись танками Leopard 2 або Challenger вже за кілька місяців, Колашеський відповів: «Я думаю, що так».
"Вони дуже, дуже вмотивовані. Вони дуже нетерплячі. Я маю на увазі, що для них це екзистенційна загроза", - сказав він.
Голос Америки звернувся до Пентагону з проханням надати доступ до Збройних сил США, які навчають українців у Німеччині, та до Академії підготовки танків Abrams у Польщі, але запит було відхилено.
- Голос Америки
Байден не вирішив, чи він поїде до Польщі
Президент США Джо Байден заявив, що він ще не визначився, чи поїде до Польщі найближчим часом.
Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на людей, обізнаних з планами президента Байдена, що у Білому домі обговорювалася можливість відвідати Польщу наприкінці лютого напередодні річної позначки російського вторгнення.
«Я ще не ухвалив рішення, коли я їду до Польщі або навіть чи точно я їду до Польщі», – сказав президент Байден журналістам у четвер, 8 лютого, перед посадкою на літак Marine One поблизу Білого дому у Вашингтоні.
«Є можливість, що я можу поїхати до Польщі, але це все», – додав він, відправляючись у поїздку до штату Флорида.
Очікувалося, що президент Джо Байден відвідає Польщу для того, щоб привернути увагу до боротьби України проти російської агресії, яка триває майже рік, та підтвердити солідарність США з українським народом.
Така поїздка, на думку оглядачів, може дати можливість Байдену особисто сприяти більшій єдності американсько-європейського альянсу, що надає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
Байден наголосив на важливості цієї єдності, коли 25 січня оголосив, що США надішлють Україні 31 танк Abrams.
Як писав «Голос Америки», про те, що можливість візиту президента США Джо Байдена обговорювалася з американською стороною, повідомив минулого тижня голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач після зустрічі у Вашингтоні з заступницею Держсекретаря США Венді Шерман та радником Білого дому з нацбезпеки Джейком Салліваном.
Польща є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні, також ця країна прийняла мільйони українських біженців, в основному жінок і дітей, які покинули Україну після початку російського широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
- Голос Америки
США і Британія ввели санкції проти хакерської групи з РФ, що атакувала лікарні й фінансову систему у світі
США у координації з Великою Британією внесли до санкційного списку сімох осіб з російської кіберзлочинної групи Trickbot. Як відзначає американський Мінфін, це перші санкції такого роду як результат партнерства між урядами США та Британії.
"Кіберзлочинці, особливо ті, що базуються в Росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюватися на бізнес США та використовувати міжнародну фінансову систему", - сказав заступник міністра фінансів Браян Нельсон.
Росія - це безпечне місце для кіберзлочинців, де такі групи, як Trickbot, вільно здійснюють зловмисну кібердіяльність проти США, Великої Британії, союзників і партнерів, зазначає Держдеп. Ця зловмисна кібердіяльність була зокрема спрямована на критично важливу інфраструктуру, включаючи лікарні в Америці під час пандемії.
У 2020 Голос Америки повідомляв, що уряд США попереджав про можливі атаки з блокуванням комп'ютерів та подальшими вимогами викупу у жертв, спрямованих проти лікарень та медичних установ США
Зараз члени Trickbot Group пов'язані із російськими спецслужбами, йдеться на сайті Мінфіну США. Свої завдання Trickbot Group у 2020 році узгоджували цілями російських спецслужб, зокрема уряд США та американські компанії.
Нагадаємо, напередодні виборів президента США у листопаді 2020 року компанія Microsoft знешкодила сервери Trickbot, що могли бути використані для блокування роботи комп'ютерних систем під час голосування.
Нинішні санкції проти семи членів злочинного кіберугруповання заморожують все їхнє майно та фінанси у Сполучених Штатах, а також забороняють фізичним та юридичним особам у США проводити із підсанкційними особами будь-які операції, включаючи транзакції через Сполучені Штати. А будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє здійсненню значної транзакції або надає значні фінансові послуги для підсанкційних осіб, може також потрапити під обмеження.
Минулого місяця бюро Мінфіну з боротьби проти фінансових злочинів (FinCEN) заявило, що російська біржа віртуальних валют Bitzlato Limited становить загрозу як платформа для відмивання грошей через її зв'язок із російськими незаконно отриманими фінансами.
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