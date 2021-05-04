Президент Мексики пообіцяв покарати усіх винних в аварії метро, що забрала 23 життя

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив співчуття родинам 23 загиблих в аварії метро у Мехіко, пообіцяв провести суворе розслідування й покарати усіх винних у трагедії. "Ніхто не залишиться безкарним", - сказав він.

У понеділок увечері під потягом, що перевозив десятки пасажирів, обвалився транспортний міст. Серед загиблих – діти. 79 людей отримали поранення.

У вівторок вранці у вагоні, що й досі звисав із мосту, рятувальники знайшли тіла чотирьох пасажирів. Щоб витягти їх, довелось залучати важку техніку.

5-метрова опора обвалався неподалік автомагістралі, кілька авто з водіями й пасажирами опинились під завалами.

Мерка міста Клавдія Шейнбаум повідомила, що трагедію спричинив автомобіль, який врізався у крихку бетону опору на дорозі під мостом.

Це наймасштабніша катастрофа для метрополітену 9-мільйонної столиці Мексики. Метро у Мехіко має загалом 12 гілок і майже 200 станцій, а за рік місцеві жителі здійснюють 1,4 мільярди поїздок.

Аварія сталась на найновішій, дванадцятій лінії. У бік тодішньої столичної влади, що зводила її, раніше лунали звинувачення у поганій якості робіт та корупції. У 2013 частину колій закрили на ремонт, а у 2017 році землетрус, силою у 7.1 балів, знову спровокував розмови про ймовірні безпекові ризики, пише USA Today.

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