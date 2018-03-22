Ілон Маск може стати найбагатшою людиною планети – CNN

Якщо Ілон Маск зможе перетворити Tesla на компанію вартістю 650 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, він міг би стати однією із найбагатших людей у світі, передає CNN.

Новий платіжний план для генерального директора був схвалений акціонерами Tesla в середу, повідомила прес-секретар. Запропонований пакет по суті говорить про те, що, якщо Маск досягне ряду цілей між 2018 і 2028 роками і збільшить вартість своєї електромобільної компанії в 12 разів – від 54 до 650 мільярдів доларів – він стане астрономічно багатим, інформує телеканал.

Маск зараз має частку в Tesla вартістю близько 12 мільярдів доларів. Якщо йому вдасться досягти 12-кратного збільшення вартості Tesla​, це не обов'язково означає, що ціна однієї частки в компанії буде в 12 разів більше. Компанія може, наприклад, випустити нові акції, одним із можливих наслідків чого буде зниження вартості акцій, що вже існують, зауважує CNN.

Але якщо припустити, що акції Tesla Маска зростуть принаймні в 10 разів – це означало б, що лише акції, які належать Маску сьогодні, коштуватимуть 120 мільярдів доларів. Крім того, досягнення узгоджених цілей означає, що Маск отримає додаткові акційні нагороди, які можуть становити до 56 мільярдів доларів, йдеться в статті.

Проте Маску непотрібно 56 мільярдів доларів, щоб обігнати Джеффа Безоса, який із його 132 мільярдами є найбагатшою людиною на планеті. Максимальна вартість його цінних паперів підняла б цінність його акцій Tesla до 176 мільярдів доларів, і це не враховує частку Маска в його ракетній компанії SpaceX, повідомляють журналісти.

Тим не менш, немає жодних гарантій, що Маск зможе досягти заявлених цілей і стати найбагатшою людиною на Землі. Безос, засновник і генеральний директор Amazon, ймовірно, продовжуватиме накопичувати статки в прийдешні роки.

Найцікавіша деталь: якщо Маск не зможе досягти цілей, викладених у його пакеті оплати, Tesla взагалі йому не платить, зазначає CNN.

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