​Американська пара заробила 30 мільярдів доларів, вклавши кошти у бізнес сина

У 1995 році Джекі та Майк Безос вклали 245 тисяч доларів у новий сайт електронної комерції свого сина Джеффа Безоса – Amazon.com, повідомляє видання Bloomberg.

Сьогодні їхня частка акцій може коштувати майже 30 мільярдів доларів. Це зробило б їх більш заможними, ніж співзасновник Microsoft Corp. Пол Аллен, який займає 30-ту позицію в списку мільярдерів Bloomberg.

Незважаючи на те, що не відомо, скільки точно їм належить, постійні пожертвування акцій Amazon у їхній благодійний фонд, що зосереджується на освіті для молодих людей, свідчать про те, що вони все ще контролюють істотну частку другої найціннішої компанії в світі. Лише в 2016 році пожертва Безосів вартувала 20 мільйонів доларів, а вони роблять внески починаючи з 2001 року.

Якщо б вони нічого не продавали і не жертвували, то пара володіла б 3,4 відсотка фірми, що поставило б їх на друге місце після власного сина. Загальна сума їхнього прибутку в цьому випадку становила б близько 12 мільйонів відсотків.

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