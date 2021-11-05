Новообраний мер Нью-Йорка хоче перетворити місто на центр криптовалюти. "Ми приречені", - реагує відомий економіст

Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс, який заступить на посаду в січні, заявив, що хоче отримати свої перші три зарплати в біткоїні.

Речник Адамса пояснив в коментарі виданню Politico, що йдеться не про виплату зарплати, яка може здійснюватись лише в американських доларах, а про те, щоб обміняти зарплату на криптовалюту на біржі.

Адамс висловився за швидкий розвиток криптовалют в Нью-Йорку.

"Нью-Йорк стане центром криптовалютної індустрії і інших інноваційних галузей, що швидко зростають. Лише зачекайте!" - написав Адамс у Twitter.

Його ремарка стала відповіддю на твіт мера Маямі, який також є палким прихильникм криптовалют і заявив, що готовий отрмати наступну зарплату в біткоїні.

Мер Маямі Франсис Суарез привітав конкуренцію Адамса.

"Туше ... вітаю з виборами і з нетерпіням очікую на дружню конкуренцію у перетворенні наших міст на столицю криптовалюти!" - твітує Суарез.

До ідеї Адамса критично поставився Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман, який раніше називав біткоїн "гігантською бульбашкою". "Ми приречені", - написав він у Twitter у коментарі до твіта Адамса.

Поширене використання криптовалют викликає застереження і у Вашингтоні.

Опоненти криптовалют вказують на те, що криптовалюти все частіше використовують хакери-шантажисти, наприклад, через нещодавні хакерські атаки на найбільше м’ясопереробне підприємство світу JBS, або американський трубопровід Colonial, коли хакери вимагали викуп у криптовалюті. Також "майнінг" криптовалют потребує значних витрат енергії, що може негативно позначитись на зміні клімату.

У вересні Міністерство фінансів США вперше запровадило фінансові санкції проти криптовалютної біржі, за звинуваченнями у відмиванні грошей, отриманих через шантаж з використанням "програм-вимагачів"

Міністр фінансів США Дженнет Єллен так відгукнулась про криптовалюти в коментарі CNBC в лютому: "Те, як їх використовують, викликає побоювання щодо незаконних фінансів. Це надзвичайно неефективний спосіб ведення розрахунків і кількість енергії, що споживається в процесі цих трансакцій вражає".

В статті використано інформацію CNBC та Politico.

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