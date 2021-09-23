США запровадили санкції проти віртуальної валютної біржі, що діє на території Росії

Міністерство фінансів США вперше запровадило фінансові санкції проти віртуальної криптовалютної біржі, повідомляє відомство. Біржу SUEX у США звинувачують у відмиванні грошей, отриманих через шантаж з використанням "програм-вимагачів".

"Програми-вимагачі та кібернапади залякують малий та великий бізнес в Америці і становлять безпосередню загрозу для нашої економіки. Ми продовжуємо переслідувати зловмисників, - заявила міністра фінансів США Дженет Єллен. - Кіберзлочинці використовують складні методи та технології і ми готові застосувати широкий спектр заходів, включаючи санкції та регулювання, щоб зірвати такі напади, перешкодити їм, або запобігти".

В 2020 році виплати кібершантажистам перевищили 400 млн дол, що вчетверо більше ніж в 2019 році, повідомили в американському міністерстві.

SUEX, заявили у відомстві, проводить фінансові операції, що включають незаконні кошти з щонайменше 8-ми видів програм-вимагачів. Згідно з аналізом установи, більше 40% відомих операцій SUEX пов'язано з незаконними діячами.

Рішення Міністерства фінансів США вказує адреси біржі SUEX в Росії та Чехії. Біржу SUEX, за даними Refinitiv, зареєстровано в Чехії. Однак, розслідування центру Chainanalysis стверджує, що SUEX не має фізичного представництва в Чехії, "а діє через представництва в Москві та Санкт-Петербурзі, інших місцях Росії та на Близькому Сході. SUEX заявляє, що може конвертувати криптовалюту в готівку в цих представництвах і навіть сприяти обміну криптовалюти на фізичні активи, як-то нерухомість, машини ти яхти".

Раніше США заявляли про те, що Росія, або розташовані там кіберзлочинці, стоять за низкою масштабних кібернападів, включаючи SolarWinds та напад на трубопровід Colonial. Зростання кількості кібернападів на компанії у США спонукало президента США Джо Байдена обговорити це питання під час зустрічі з російським президентом Путіним в липні.

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