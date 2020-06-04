Округ Колумбія повинен отримати статус штату – мерка столиці США

Мерка міста Вашингтон Мюріель Бовзер (Muriel Bowser - англ.) заявляє, що відповідь федерального уряду на протести у місті є свідоцтвом того, що Округ Колумбія потребує статусу штату.

«Ми столиця нації, федеральний округ. Нас понад 700 тисяч американських платників податків, які не мають повного представництва у Конгресі та не мають повної автономії. Поки ми це не поправимо ми будемо залежати від примх федерального уряду. Іноді вони доброзичливі, іноді – ні. Ми повинні це виправити», - сказала мерка під час прес-конференції у четвер.

В понеділок для розгону демонстрацій перед Білим домом були використані сили Національної гвардії. Національна гвардія Округу Колумбія перебуває під командуванням Президента Трампа, міністра оборони та начальника армії. У 50-ти штатах натомість Нацгвардія підпорядковується губернаторам. Президент Трамп цього тижня активізував увесь склад Національної гвардії Округу Колумбія та закликав всіх губернаторів зробити те саме у своїх штатах. Губернатор штату Мериленд відповів, що мер столиці краще знає, коли застосовувати Національну Гвардію, і чи повинна вона бути озброєна.

Бовзер категорично виступила проти підпорядкування Нацгвардії федеральному уряду та рішення Пентагона у разі виникнення потреби ввести у столицю та передмістя війська з інших штатів у відповідь на протести.

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