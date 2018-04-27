Меркель підтримала захист України за допомогою жорстких санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у ході спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявила, що підтримує використання жорстких санкцій щодо Росії для забезпечення територіальної цілісності України. Такі слова прозвучали у відповідь на запитання до Меркель, чи побоюється вона, що США запроваджують надто жорсткі санкції щодо Росії, які серйозно шкодять і німецьких компаніям.

Принцип територіальної цілісності країни, як у випадку України, має бути підтриманий і забезпечений діями

"Принцип територіальної цілісності країни, як у випадку України, має бути підтриманий і забезпечений діями", - розповіла про зміст санкцій щодо Росії Меркель.

Візит Меркель до США відбувається лише через декілька днів після приїзду президента Франції Макрона. У центрі тем її зустрічі із Трампом торгівля між країнами, витрати Німеччини на оборону та ін.

У п'ятницю канцлер відзначила, що задоволена діалогом із США.

"Ми дуже тісно працюємо разом проти незаконних дій Росії, як, наприклад, анексія Криму та спричинена Росією ситуація на сході України. Мені дуже приємно сказати, що ми тісно співпрацюємо із адміністрацією США, доповнюючи Мінський формат", - відзначила Меркель.

"Санкції ж знаходяться в компетенції Конгресу. Ми ж тісно працюємо з представниками адміністрації та Мінфіну США та обмінюємося думками щодо вторинного впливу санкцій. Ми зважаємо на конфлікти, які ми маємо за участі Росії, наприклад у Сирії. Ми погоджуємося за багатьма питаннями. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб не мати хороших відносин із Росією, але коли є конфлікти, коли відбувається щось, як, наприклад, в Україні - треба називати речі своїми іменами".

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