На процесі MH17 відхилили заклики розслідувати альтернативні версії загибелі літака

На судовому процесі у Нідерландах щодо збиття над Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17 судді відхилили вимоги адвокатів одного з обвинувачених про розслідування альтернативних версій загибелі літака.

Додаткові нові розслідування продовжили б процес, який називають наймасштабнішим в історії Нідерландів, і який ймовірно триватиме кілька років.

Захист подав багато вимог… але суд вимушений відхилити більшість з них як безпідставні чи невиправдані.

В літаку, що впав у Донецькій області 17 липня 2014 року, загинули 298 людей - більшість з них громадяни Нідерландів, які летіли з Амстердама в Куала Лумпур.

Трьох громадян Росії та одного громадянина України судять заочно за звинуваченнями нідерландської прокуратури про те, що вони були причетні до завезення на українську територію російської ракетної установки “Бук”, якою, згідно з висновками міжнародного розслідування, літак був збитий.

«Захист подав багато вимог… але суд вимушений відхилити більшість з них як безпідставні чи невиправдані», - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Але суд задовольнив окремі вимоги адвокатів Олега Пулатова, єдиного обвинуваченого, інтереси якого в суді представляють захисники.

Зокрема суддя погодився на ще один запит про допит командувачів російської 53 бригади протиповітряних військ.

Росія повністю відкидає причетність російських військових чи застосування російської зброї у збитті літака MH17.

Також судді погодились з можливістю допиту іншого обвинуваченого у справі, Сергія Дубінського, у якості свідка захисту Олега Пулатова.

Раніше російський громадянин Дубінський відмовлявся від співпраці з судом.

Іншими підсудними у цій справі є росіянин Ігор Гіркін та український громадянин Леонід Харченко, який воював проти України на боці російських сил.

Судові засідання на процесі поновляться 1 лютого 2012 року.

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