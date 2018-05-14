Керівник британської служби безпеки MI5 застерігає про “туман брехні” з Росії

Генеральний директор внутрішньої розвідки Великої Британії заявляє про важливість збереження тісної співпраці Лондона з Європейським Союзом навіть після того, як країна вийде з ЄС.

...Пробити світлом туман брехні, напівправди, та облуди, що виливає пропагандистська машина Росії.

Ендрю Паркер у понеділок вперше офіційно виступає за кордоном на відкритому зібранні керівників європейських служб безпеки у Берліні.

В головних положеннях його промови, оприлюднених напередодні, міститься застереження про загрози, які становлять терористичні плани “Ісламської держави”, а також наводяться звинувачення Росії у “грубих порушеннях міжнародних правил” з огляду на отруєння колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Москва відкидає звинувачення про відповідальність за напад із застосуванням нервово-паралітичної отрути 4 березня в англійському містечку Солсбері.

Але Ендрю Паркер заявляє, що спроба убивства Скрипаля була результатом “навмисних і цілеспрямованих” дій Росії.

У промові голова MI5 стверджує, що після нападу Росія вдалася до небувалої кампанії дезінформації і закликає “пробити світлом туман брехні, напівправди, та облуди, що виливає пропагандистська машина Росії”.

Паркер також наголошує на тому, що угруповання “Ісламська держава”, втративши територію на Близькому Сході, прагне влаштувати руйнівні терористичні напади у Європі.

Британія домагається укладення нових домовленостей з європейськими партнерами, що гарантували б продовження тісної співпраці.

Зараз у межах європейської контртерористичної Групи співпрацюють 28 держав ЄС, а також Швейцарія та Норвегія.

МІ5 була створена 1909 року для протидії німецькому шпіонажу перед Першою Світовою війною і зараз відповідає за національну безпеку, очолюючи боротьбу з тероризмом.

Зібрання у Берліні відбувається після того, як минулої суботи у Парижі нападник ножем убив одну людину і поранив ще чотирьох.

Європейські ЗМІ з неофіційних джерел повідомляють, що нападником, якого застрелила французька поліція, був Хасан Азімов, який походить з Чечні у Російській Федерації.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад.

За останні три роки у Франції в терористичних нападах загинуло 230 людей.

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