Microsoft попередив про посилення загрози з боку російських хакерів

Росія стає все більш агресивною і результативною у проведенні кібератак проти США та інших країн, йдеться в новому звіті компанії Microsoft.

У звіті Microsoft щодо цифрової безпеки за 2021 рік відзначається, що на хакерів, пов'язаних з російською державою, припадає 58 відсотків від загальної кількості кібератак на інші країни.

Компанія також підрахувала, що атаки успішні майже в третині випадків.

«Угруповання базовані у Росії зміцнили свої позиції як серйозної загрози для глобальної цифрової екосистеми», - йдеться в звіті.

У Microsoft попередили, що російські хакери вміють адаптуватися до нових умов і навчилися більш ефективно використовувати інструменти з відкритим вихідним кодом, «що ускладнює їх виявлення».

У Microsoft також повідомили, що найчастіше атаки російських хакерів спрямовані проти США. На другому і третьому місцях - Україна і Великобританія.

Деякі оглядачі онлайн пов'язали активність російських кіберзлочинців із буцімто недостатньою жорсткістю адміністрації Байдена щодо Росії.

"Думаю, що Путін не наляканий тим, що Байден йому досі в усьому догоджає", - твітує критик Путіна Гаррі Каспаров.

Раніше у ФБР заявили про відсутність ознак того, що Росія бореться із хакерами, які використовують програми-вимагачі. Як повідомляв "Голос Америки", Пол Еббейт, заступник директора ФБР під час форуму розвідки поблизу Вашингтона заявив, що США звертались до Росії щодо низки осіб, але "нічого не змінилось".

Експерти вважають, що останнім часом увага зловмисників зміщується на збір розвідувальної інформації.

Більше половини російських атак зараз націлені на відомства, пов'язані із зовнішньою політикою, національною безпекою або обороною.

Роком раніше на такі атаки припадало лише 3 відсотки.

За даними Microsoft, після Росії найбільша кількість кібератак відбувається з Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Згідно зі звітом, кібератаки Китаю зосереджені переважно на зборі розвідданих.

В останні тижні у США кілька високопосадовців висловили стурбованість щодо зростаючої загрози кібератак, особливо з боку інших країн.

Чимало урядовців висловлюються на підтримку прийняття закону, який зобов'язав би приватні компанії повідомляти уряд про атаки на їхні системи.

«Я думаю, що динаміка кіберзлочинів і кіберзагроз досягла моменту, коли це стало дійсно невідкладним питанням, - заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас на віртуальній конференції з кібербезпеки цього тижня. - Ми сподіваємося, що відповідний закон буде прийнятий».

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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