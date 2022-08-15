Американська громадська організація "Нова Юкрейн" запустила проект мікрогрантів, які допомогли понад двом мільйонам українців

21 липня кілька десятків співробітників відділів безпеки у консульській та дипломатичній службах Держдепартаменту США отримали престижну “Нагороду за героїзм” під час допомоги в переселенні з Кабула 124 тисяч людей у серпні 2021 року.

Вони рятували американських громадян, мешканців із постійним місцем проживання у США та десятки тисяч афганських союзників.

«Вони тісно співпрацювали з Міністерством оборони та іншими ключовими відомствами США та забезпечили керівну структуру, що підтримувала та сприяла роботі нашого департаменту в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая з 15 по 30 серпня», - розповів “Голосу Америки” речник Держдепартаменту США.

Один із нагороджених, який не захотів оприлюднити своє ім'я, порівняв церемонію нагородження з “груповою терапією”, яка допомогла йому пояснити самому собі відчуття безпорадності, яке їх огортало під час виснажливих і небезпечних двох тижнів авіаперевезень американців і афганців, коли Кабул стрімко поринув під контроль Талібану.

"Ми повоювали самі себе, - розповідає він журналістці “Голосу Америки”. - Озираєшся на це і бачиш, чого не зміг зробити, скільки життів не зміг врятувати”.

Він розповів, що після завершення операції відвідував терапію через діагнастований посттравматичний розлад. Лікування зайняло більшу частину минулого року. Військовому потрібно було опрацьовати події того часу – хаотичний відхід, яким завершилась ця 20-річна кривава війна, напади смертників, загибель 180-ти людей та, зокрема, 13-ти американських військових, а також і той факт, що позаду залишилися десятки тисяч афганських союзників.

Він та інші учасники масових авіаперевезень відчувають розчарування тим, що вони називають «браком прозорості з боку президентської адміністрації» щодо уроків, отриманих під час виведення американських військ, після того, як країна так швидко потрапила в руки Талібану.

“Я дуже злий, що ми це зробили. Ми наразили на небезпеку стільки людей”, - розповідає учасник рятувальної операції. - “Як це сталося? Є так багато невдало виконаних речей, які призвели до цього”.

Звіти про зроблену роботу

Як повідомляють офіційні особи США, Державний департамент та Міністерство оборони США все ще готують внутрішні звіти про результати евакуації людей з Афганістану.

«Після того, як вони будуть завершені, буде повна картина (того, як це відбувалось - ред.), яка допоможе в інформуванні про майбутні операції”, - заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Це все ще триває. Як тільки ми це отримаємо, ми поділимося своїми уроками”, - додала вона.

Наразі незрозуміло, як багато інформації у цих звітах буде засекреченою.

“Ми очікуємо, що агентства зможуть поділитися здобутими уроками, таким чином, щоб це відповідало рівню секретності щодо операцій та рівню безпеки”, - повідомив “Голосу Америки” Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Перед проміжними виборами, що мають відбутися у США в листопаді, адміністрація Байдена, як виглядає, не бажає обговорювати деталі того, що пішло не так на останній фазі найдовшої війни Америки. Білий дім значною мірою стримує заклики до більшої прозорості в цьому питанні. Зокрема, республіканці у Конгресі вимагали відкритих для громадськості не засекречених слухань у повному складі комітету.

“Ми твердо переконані, що американський народ заслуговує на те, щоб почути значну кількість незасекреченої інформації про ці важливі події до та після катастрофічного виведення», - мовиться у заяві республіканців комітету Палати представників із закордонних справ, що була оприлюднена у червні цього року.

Республіканці також звинуватили адміністрацію в тому, що вона не співпрацює з офісом Спеціального генерального інспектора з питань реконструкції Афганістану (SIGAR) - агентством, яке здійснює нагляд за фондами відновлення Афганістану, що складають 150 мільярдів доларів, і проводить щоквартальні аудити, передбачені рішенням Конгресу.

«Рішення адміністрації Байдена не надати критично важливу інформацію агенції SIGAR на основі нестійких юридичних інтерпретацій – це ще одна прозора спроба президента Байдена приховати хаотичний і смертоносний вихід з Афганістану», - заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ, республіканець Майкл МакКол у червневій заяві.

У відповідь речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що останній звіт SIGAR про розвал афганських сил «не відображає консенсусної точки зору” президентської адміністрації.

«Багато підрозділів уряду США, включно з Державним департаментом, мають власне уявлення про події в Афганістані минулого року, яке не було відображено у звіті. І ми не погоджуємось з багатьма аспектами цього звіту», - зазначив Нед Прайс.

Уроки афганської війни

Загалом серед рядових військових у США є чимало розчарування тим, що «не було докладено більш цілеспрямованих і забезпечених ресурсами зусиль», аби винести уроки з афганської війни, - аналізує директор Програми протидії загрозам та викликам у Центрі військово-морського аналізу Джонатан Шроден.

«Це важливо для довготривалого системного та організаційного навчання. Критично важливо детально розглянути, як ми опинилися в ситуації, коли нам довелося вдатись до евакуації», - розповів експерт “Голосу Америки”.

За словами Шродена, «зараз, окрім того, що робить SIGAR, всередині уряду США не докладаються зусилля систематичної роботи».

Війна в Афганістані забрала життя понад 2400 американських військових і коштувала платникам податків 300 мільйонів доларів щодня протягом 20 років.

Марк Джейкобсон, який допомагав в евакуації під час виведення військ і служив заступником представника НАТО в Афганістані, вважає, що країна потребує цілісного міжвідомчого дослідження операції з виходу з Афганістану, яке визначить найкращі практики та найбільші виклики для різних державних установ США.

В інтервю "Голосу Америки" Джейкобсон заявив, що наразі не існує міжвідомчого процесу вивчення уроків від нинішніх і попередніх адміністрацій. Коли окремі агентства проводять внутрішні перевірки, вони неохоче діляться висновками. Як розповідає колишній посадовець, часто “важливіше уникнути сорому, ніж засвоїти правильні уроки”.

Оскільки війна в Афганістані охоплює президентство як демократів, так і республіканців, втрати США там є “провалом обох партій”, - вважає Шроден. Тож жоден із політичних таборів, за його словами, не має великого бажання докладати зусиль для вивчення ситуації.

«Це війна, яку ми програли», — сказав експерт Центру військово-морського аналізу Шроден. - «І це дуже сильно жалить обидві сторони на політичному олімпі. І тому, ймовірно, потрібен деякий час, перш ніж люди, які брали безпосередню участь у війні, більше не будуть займати владні позиції, і для них стане менш чутливим озирнутись на те, що сталося, і критично це проаналізувати”.

У грудні 2021 року Конгрес США створив Комісію з війни в Афганістані. Це позапартійний незалежний орган, якому доручено вивчити всю військову, розвідувальну, дипломатичну діяльність США та їхніх союзників і партнерів з червня 2001 року по серпень 2021 року.

16 членів комісії, яких призначили у квітні, повинні подати свій остаточний звіт відповідним комітетам Конгресу протягом трьох років після їхнього першого засідання, вони також зобов’язані оприлюднити несекретну версію цього звіту.

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