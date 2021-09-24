Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США закликав розширити військові контакти з Росією

США слід розглянути можливість розширення військових контактів з Росією і, можливо, домовитися про спостереження за бойовими навчаннями один одного, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Сухопутних сил Марк Міллі.

У середу Міллі зустрівся у Фінляндії зі своїм російським колегою, начальником Генерального штабу Росії генералом Валерієм Герасімовим. Вони спілкувалися протягом шести годин. Як повідомляє російське видання "Коммерсант", Герасімов та Міллі вже зустрічались у Швейцарії у грудні 2019-го року, також повідомлялось про численні телефонні розмови між ними.

Коментуючи зустріч військових лідерів двох країн, колишня американська дипломатка Лаура Кеннеді відзначила, що вона є хорошою прелюдією до запланованих на 30 вересня стратегічних переговорів між США та Росією у Женеві. "Навіть більш важливим був би канал спілкування для запобігання конфліктам та ін. між старшими військовими лідерами США та Китаю", - твітує Кеннеді.

Як повідомило, посольство Росії у США через соціальну мережу Twitter, Міллі та Герасімов обговорили питання, які стосуються інтересів обох країн, включно зі зменшенням ризиків під час військових дій.

Спілкуючись з журналістами, Міллі зазначив, що військові контакти між двома державами на даний час в основному обмежуються вищим керівництвом, на рівні міністрів оборони та начальників штабів.

Однак, на його думку, США могли б розглянути питання про те, щоб дозволити начальникам різних родів збройних сил налагодити більш тісні відносини зі своїми російськими колегами, що зараз заборонено. Таким чином, наприклад, лідери військово-морських сил могли б зв'язатися один з одним, щоб уникнути конфлікту в умовах напруженості на морі.

«Нам необхідно запровадити ініціативи і процедури для підвищення впевненості і зниження невизначеності, підвищення довіри і зниження недовіри, підвищення стабільності і зниження нестабільності, щоб уникнути прорахунків і зменшити ймовірність війни між двома великими державами, - сказав Міллі. - Це фундаментальна річ, яку ми повинні спробувати зробити, і я постараюся це зробити ».

За його словами, варто вивчити можливість відправки спостерігачів на навчання та інші заходи.

«Можливо, ми цього не зробимо, але ми повинні хоча б розглянути таку можливість», - сказав Міллі.

Міллі відмовився детально обговорювати зміст своїх переговорів з Герасімовим, але, судячи із заяви Об'єднаного комітету начальників штабів, йшлося про прозорість. У заяві йдеться, що «обидві сторони прагнуть до більшої прозорості, щоб зменшити непорозуміння і підвищити стабільність».

Міллі заявив, що у минулому контакти з Росією на рівні військових допомагали знизити напруженість.

Не наводячи подробиць, він сказав, що за останні два роки між Росією і США «відбулося кілька інцидентів», через які Міллі і Герасімов зідзвонювалися.

За словами генерала, такі дзвінки здійснюються з відома адміністрації і часто за запитом Білого дому. Він зазначив, що в тих випадках бесіди допомагали розрядити напругу.

«Цього ніколи б не сталося, якби я не познайомився з ним трохи раніше», - сказав Міллі.

Незважаючи на всі тертя між двома країнами, США сподіваються на деяку допомогу з боку Росії в боротьбі з екстремістами в Афганістані.

США зараз намагаються домовитися про права базування і розміщення інших контртерористичних ресурсів в країнах, що межують з Афганістаном.

За деякими ознаками, у Вашингтоні хотіли б, щоб Росія пом'якшила свою позицію і у США була можливість відстежувати діяльність терористичних угрупувань «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» і за необхідності завадавати ударів по бойовиках.

У статті використано матеріали Associated Press, Коммерсант.

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