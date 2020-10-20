У США достроково проголосували більше 30 млн виборців

На тлі пандемії можливістю проголосувати достроково скористалися вже майже 33,7 мільйона американців, що є рекордним показником.

Такі оцінки оприлюднила неурядова організація United States Election Project станом на 20 жовтня.

Це становить 24.4% від загального числа голосів, поданих на виборах 2016 року, коли проголосували понад 136,6 мільйона американців. У 2016 році за 16 днів до виборів достроково було подано 5,9 мільйона голосів.

Американські ЗМІ рясніють кадрами черг до місць голосування.

"Хороші новини: не так давно, були побоювання, що пандемія завадить багатьом людям через страх або через закриття виборчих дільниць. Насправді поки, раннє голосування ставить рекорди у багатьох штатах", - твітує ведучий каналу CNN Джим Шутто (Jim Sciutto).

У штатах, які звітують про партійну приналежність виборців, майже 54 відсотків бюлетенів були отримані від тих, хто зареєстрований як демократ, і лише 25 відсотків - від республіканців.

Однак, говорити, що представники Демократичної партії проявляють особливий інтерес до виборів поки рано, вважають в Республіканській партії. «Ми очікуємо, що наш відсоток явки зростатиме з кожним новим днем, - заявив речник Республіканської партії Техасу Люк Таунбі. - Ми маємо всебічну стратегію роботи з виборцями, фокусуємося на відкріпному голосуванні, але більше на дні виборів».

У четвер Трамп і Байден проведуть дебати.

Опитування Reuters / Ipsos, проведене у Флориді з 7 по 14 жовтня, показало, що Байдена підтримують 49 відсотків виборців, а Трампа - 47 відсотків при допустимій похибці в 4 відсотки.

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