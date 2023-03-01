Міненергетики США: Обговорюємо з Україною децентралізацію енергетичної інфраструктури

Міністерство енергетики США обговорює з Києвом створення в Україні нової децентралізованої енергетичної інфраструктури, яка, зокрема передбачатиме частковий перехід на чисту енергетику.

Про це у вівторок 28 лютого, на брифінгу в прес-службі Державного департаменту США для іноземних журналістів заявив заступник міністра енергетики США Дейвид Турк. За його словами, Україна могла б скористатись нинішньою кризою для реформування своєї енергетичної інфраструктури.

“Ми також хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, включно з її енергетичними системами та постачання електроенергії. Є способи зробити електропостачання децентралізованим, включно з використанням відновлюваних ресурсів, які мають певну енергетичну безпеку, а також мають переваги щодо стійкості. У нас були дійсно конструктивні розмови з українськими колегами щодо довготривалих планів, а також про їхні власні прагнення перейти на чисту енергію в їхній країні, використовуючи ресурси, які вони мають”, - сказав американський урядовець.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні та глобальні наслідки цього Турк назвав однією з найбільших енергетичних криз у світі за минулий рік.

“Це невиправдане та жорстоке вторгнення Росії в Україну не лише дуже прямо вплинуло на енергетику з точки зору бомбардування електричної інфраструктури в Україні, але й мало величезний вплив на енергетику, енергетичну безпеку, доступність енергії не лише у Європі”, - зазначив Дейвид Турк. Він наголосив, що ця енергетична криза призвела до підвищення цін в усьому світі. “Ми відчули це в США, це відчули й інші країни”.

Міністерство енергетики США у співпраці з зовнішніми партнерами вже надіслало в Україну три великі партії енергетичного обладнання, зауважив заступник міністра . “Ми якраз надсилаємо третю партію електрообладнання, щоб допомогти українцям побудувати, відновити свою електричну інфраструктуру”.

Ситуацію на атомних електростанціях в Україні Турк назвав дуже небезпечною, а дії росіян навколо Запорізької АЕС - “безвідповідальною поведінкою Росії”.

“Ми співпрацюємо з нашими колегами з МАГАТЕ, зокрема з генеральним секретарем Гроссі та іншими. Він намагався зіграти конструктивну роль, запропонувати деякі правила, щоб була якась певність, щоб переконатися, що навіть у зоні бойових дій не станеться ненавмисного пошкодження електростанції”.

Втім, за його словами, конструктиву з росіянами поки не вдається досягти. “Ми ще не там. Ситуація небезпечна. Ми намагаємося співпрацювати з МАГАТЕ та іншими, і, звичайно, українським урядом, щоб спробувати вирішити деякі з цих проблем у майбутньому”.

Коментуючи енергетичну ситуацію в Європі, Дейвид Турк запевнив, що в наступну зиму країни Заходу не використовуватимуть російський газ. І визнав, що підготовка, зокрема, Європи до зими буде складною.

“У нас російський газ не буде надходити, щоб наповнити сховища, як це було минулої зими. Нам потрібно буде зробити все можливе, щоб ці енергоресурси надходили, створюючи енергорезерв. … Це буде справжній виклик, і нам потрібно буде над цим працювати”, - наголосив урядовець.

Він зауважив, що від російського газу “не лише Європа залежить, але й такі країни, як Японія, Південна Корея та інші. І ми хочемо переконатися, що ці країни також матимуть стабільні та доступні постачання енергії”.

На питання, чи Китай має вигоду від війни в Україні, заступник міністра енергетики США відповів: “ні”

“Якби я аналізував ситуацію як експерт з енергетики, то ні. Китай є великим імпортером енергетики. І ціни, які Китаю доводиться платити за нафту, газ та інші імпортовані енергоресурси, зросли, як і в інших країнах світу. То ж вторгнення Росії в Україну та цей ціновий тиск, що підвищує ціни, гальмують китайську економіку; це також гальмує економіку США; це гальмує японську економіку; це гальмує економіки в усьому світі. І ми всі повинні чітко розуміти, хто спричинив таке гальмування для всіх наших економік - це було рішення Путіна вторгнутися в Україну”, - заявив заступник міністра енергетики США.

Крім того, війна в Україні спричинила інфляцію у багатьох країнах світу, додав Турк: “Значна частина інфляції, від якої страждають усі наші країни, спричинена вторгненням Путіна в Росію – вторгненням в Україну та спричиненням нестабільності, зокрема, на світових ринках нафти”.

Напередодні в інтерв'ю Українському відділу Голосу Америки, міністерка енергетики США Ґренголм заявила, що Україна після війни має шанси стати лідером із виробництва чистої енергії: "Україна перебуває у чудовому становищі, завдяки своїм ресурсам, щоб коли війна закінчиться, бути виробником чистої енергії для власного використання, а також для експорту, особливо тепер, коли вона під’єднана до європейської енергомережі. І можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії".