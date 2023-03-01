“Вставайте, кайдани порвіте”, час для перемоги України настав - у Конгресі США зацитували Шевченка   

Жодна країна у світі не постраждала в радянські часи більше ніж Україна. Про це під час промови у Конгресі США заявила конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур.

У вівторок у Палаті представників США вона виголосила промову з нагоди річниці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де закликала колег зрозуміти, чому українці так невтомно борються за свободу.

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“Щоб уявити, що зараз відчувають українці, згадайте про Меморіал Другої світової війни тут, у Вашингтоні, спробуйте зрозуміти жертву, яку принесли понад 400 000 американців, віддавши свої життя за свободу в Атлантиці, в Тихому океані, в Африці, у Франції протягом 20 століття, щоб ми, наші покоління, могли залишатися вільними", - сказала Марсі Каптур.

“Однак за радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше ніж Україна. Понад 4 мільйони невинних людей Йосип Сталін заморив голодом, а ще мільйони, і мільйони, і мільйони, імена яких ми ніколи не дізнаємося, були вбиті жорстоким комуністичним режимом Сталіна. Слава Богу, в Америці немає таких жахів”.

Вона назвала російську війну в Україні “терористичною”, і процитувавши Тараса Шевченка, закликала до перемоги України.

“Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав", - зазначила конгресвумен Каптур.

Вона наголосила на великих втратах, яких зазнає Україна в цій війні, і згадала про бажання українського народу приєднатись до НАТО, “для захисту свободи”.

“Зараз, коли Швеція та Фінляндія приєднуються до НАТО, цей альянс стає міцнішим, ніж будь-коли. Україна також прагне приєднатися до своїх європейських союзників, які є демократичними в Євросоюзі. Українські вояки тим часом гинуть, гинуть і гинуть за свободу та самовизначення. Попри значні труднощі, Україна протистоїть ворогу, втричі більшому за її населення, зі значно більшими військовими ресурсами, але вони борються”, - наголосила у своїй промові сенаторка Марсі Каптур.

Напередодні конгресмен-республіканець Майк Лоулер в інтерв'ю Голосу Америки до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав надати Україні більше зброї, включно з авіацією.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також", - зазначив конгресмен-республіканець.

Як повідомляв Голос Америки, Група підтримки України в Конгресі США, до якої входять законодавці від Республіканської та Демократичної партій, з нагоди річниці початку російського вторгнення зробила спеціальну заяву із підтримки України.

«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні», - написали вони в заяві.