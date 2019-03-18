Французька міністр назвала свого нерішучого кота «Брекзитом»

Міністр Франції у справах Європи назвала свого кота «Брекзитом» через те, що він дуже нерішучий. Про це повідомляє видання Independent.

Наталі Луазо поділилася в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche, що її кіт щоранку голосно нявкає, щоб його випустили, але потім відмовляється виходити на вулицю, коли вона відчиняє двері, пише Independent.

«Він будить мене кожного ранку, нявкаючи до смерті, тому що хоче вийти на вулицю, а потім, коли я відчиняю двері, він залишається на місці, не визначившись, а тоді поглядає на мене, коли я виганяю його», – сказала Луазо, як передає видання.

Такі коментарі міністр зробила напередодні ухвалення лідерами Європейського Союзу рішення щодо того, чи розширити період переговорів щодо «Брекзиту» на запит Великобританії. Цього тижня угоду Терези Мей може втретє бути відкинута Палатою громад Великої Британії, повідомляє Independent.

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