Приготування до другої спроби Британії ратифікувати "покращену" угоду про “Брекзит”

За 17 днів до планованої дати припинення членства Великої Британії у Європейському Союзі парламентарі у Лондоні у вівторок увечері знову голосуватимуть стосовно дещо зміненої угоди з ЄС, яка окреслює умови “Брекзиту”.

Чинна процедура, започаткована після референдуму 2016 року й офіційної заявки Лондона про вихід з організації, передбачає, що Британія має опинитися поза Євросоюзом 29 березня.

Третього шансу не буде.

Але умови і навіть часові рамки “Брекзиту” досі під сумнівом, оскільки британські політики не можуть дійти згоди щодо того, якими повинні бути відносини країни з ЄС.

Уряд Терези Мей домагається, щоб Британія не лише покинула політичні структури Євросоюзу, але й відмовилася від участі в європейському митному союзі та у спільному ринку.

Опозиційна Лейбористська партія підтримує “Брекзит”, але вважає, що участь у митному союзі потрібна.

Тим часом усередині урядової Консервативної партії сформувалося нечисельне, але впливове крило, яке вважає, що угода про вихід з ЄС не потрібна, і що для Британії краще повністю розірвати відносини з Євросоюзом та починати будувати їх з чистого аркуша.

Першу версію угоди британський парламент відхилив на голосуванні у січні величезною більшістю голосів.

Якщо угода не буде ратифікована, то припинення членства Британії в ЄС може бути відкладене, або відбудеться так званий “жорсткий Брекзит” - розрив відносин без узгоджених домовленостей.

Опоненти розриву відносин Британії з ЄС, зокрема транснаціональні автомобілебудівні компанії, застерігають про руйнівні економічні наслідки такого кроку для країни.

Гучніше останнім часом лунають голоси тих, хто наполягає, що для остаточного вирішення питання “Брекзиту” необхідно провести новий референдум.

Прем’єр-міністр Тереза Мей тепер каже, що на додаткових переговорах з європейськими представниками домоглася змін у тексті угоди, які мають задовольнити британських законодавців з різних партій.

Одним з найбільших каменів спотикання в угоді стало положення про так званий “ірландський зупинник”, що гарантує збереження прозорості кордону між Північною Ірландією - частиною Сполученого Королівства, та незалежною Республікою Ірландією, яка є членом Європейського Союзу.

Що таке ірландський “зупинник” (backstop), і чому він став проблемою для “Брекзиту”?

Противники положень “зупинника” заявляли, що окреслені умови майже відокремлювали Північну Ірландію від решти країни іншими митними правилами.

Тепер Тереза Мей каже, що на переговорах у Брюсселі, які тривали напередодні до опівночі, їй вдалося досягти змін у пропонованій угоді.

За словами Мей зміни є гарантією, що ситуація з Північною Ірландією не буде постійно визначатися правилами ЄС.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав після переговорів з британським прем’єр-міністром у понеділок, що у разі, якщо депутати у Лондоні і цього разу проголосують проти угоди, то “третього шансу” не буде.

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