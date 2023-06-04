Китай заявляє, що конфлікт зі США був би катастрофою для всього світу, але відмовився від зустрічі міністрів оборони

Міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу відмовився зустрітися зі своїм американським колегою для прямих переговорів під час безпекового саміту у Сінгапурі, але під час виступу заявив, що КНР прагне діалогу з США, бо серйозний конфлікт або протистояння між країнами стало б “нестерпною катастрофою” для всього світу.

Виступ посадовця цитує агенція Reuters . Водночас, як повідомляв Голос Америки , Китай відхилив запрошення американської сторони провести зустріч між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром національної оборони Китаю Лі Шанфу на полях цього ж саміту.

Остін та Шанфу потиснули руки в кулуарах, але між ними не було “обміну по суті”, повідомляли в Пентагоні у п'ятницю.

Ллойд Остін напередодні заявив, що “Вашингтон не потерпить жодного примусу та залякування своїх союзників і партнерів з боку Китаю” - інформує видання ABC . Очільник Пентагону водночас запевнив Пекін, що Сполучені Штати залишаються відданими збереженню статусу-кво на Тайвані та віддали б перевагу діалогу, а не конфлікту.

На безпековій конференції у Сінгапурі Остін, як інформує агенція АР , лобіював підтримку бачення Вашингтона щодо “вільного, відкритого та безпечного Індо-Тихоокеанського регіону у світі правил і прав” як найкращий спосіб протистояти “посиленню китайської самовпевненості в регіоні”.

Китайський міністр у Сінгапурі сказав, що “світ достатньо великий для Китаю та США, щоб розвиватися разом” і додав, що “Китай і США мають різні системи та відрізняються багатьма іншими способами”. Водночас він звинуватив США та їхніх союзників у спробах дестабілізувати ситуацію в Тихоокеанському регіоні.

А під час того, як делегати саміту обговорювали ризики напруженості між Китаєм і США, ВМС Сполучених Штатів заявили, що китайський есмінець здійснив небезпечні маневри поблизу американського військового корабля у Тайванській протоці.

Міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові на саміті дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори, в результаті, пише Reuters, “супердержави зайшли в глухий кут через свої розбіжності”.

Reuters також інформує, що поряд з промовами та панельними дискусіями високопосадовці розвідок обох сторін відвідали таємну зустріч керівників розвідки в Сінгапурі.

Німецька хвиля повідомляє, що на цій таємній зустрічі йшлося зокрема про Україну. А участь у розмові взяли представники 20 найбільших розвідувальних служб світ, без Росії.