 У Польщі зустрічаються міністри оборони країн "Північної групи", говоритимуть зокрема про F-16

У польському місті Леґьоново поблизу Варшави в понеділок розпочалася зустріч міністрів оборони у форматі країн так званої Північної групи. Про це йдеться в повідомленні польського оборонного відомства.

Як зазначено, переговори стосуються безпеки східного флангу НАТО, а також зміцнення обороноздатності України та підготовки до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.

Водночас, як зазначає агенція Reuters, також планується, що міністри Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Естонії, Литви та Латвії обговорять і підготовку українських пілотів для винищувачів F-16.



За даними Reuters, однією з тем зустрічі буде і питання вступу Швеції до Альянсу, оскільки скандинавська країна може отримати дозвіл на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі в липні.

Напередодні зустрічі країн "Північної групи", коментуючи можливе завершення війни Росії проти України, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що перемога України має базуватися на правах і умовах Києва. "Це вирішуватиме суверенна українська влада... І ми її в цьому підтримаємо. Я сподіваюся, що ми є щонайменше свідками кінця путінської ери».

Тим часом в ЄС заявили, що підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Сподівання на те, що Україна може швидко отримати такі літаки висловив в понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Посадовець привітав домовленість, щодо літаків, що прозвучала на саміті "Групи семи" цими вихідними в японській Хіросімі.

Водночас міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл вважає, що надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.

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